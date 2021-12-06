ملك البحرين يتوقع زيارة الرئيس بوتين للمنطقة العربية

وقالت ماتفيينكو، المتواجدة في البحرين في زيارة رسمية، عقب محادثة هاتفية مع الملك، إن الأخير أوضح أنه اطلع على رسالة الرئيس الروسي، مؤكدا العلاقات الوثيقة التي تجمعه مع الرئيس بوتين.وأضاف الملك أنه ينتظر زيارة الرئيس الروسي إلى البحرين، فيما أعرب عن رغبته الشخصية في زيارة موسكو.وفي مستهل زيارتها إلى البحرين أمس الأحد، بحثت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي مع رئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح، سبل تطوير العلاقات التجارية والتبادل الثقافي وتسهيل زيارة مواطني البلدين بدون تأشيرة.
صرحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، اليوم الاثنين، أن ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة يرغب في زيارة روسيا، متوقعاً أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى المنطقة العربية.
وقالت ماتفيينكو، المتواجدة في البحرين في زيارة رسمية، عقب محادثة هاتفية مع الملك، إن الأخير أوضح أنه اطلع على رسالة الرئيس الروسي، مؤكدا العلاقات الوثيقة التي تجمعه مع الرئيس بوتين.
وأضاف الملك أنه ينتظر زيارة الرئيس الروسي إلى البحرين، فيما أعرب عن رغبته الشخصية في زيارة موسكو.
وفي مستهل زيارتها إلى البحرين أمس الأحد، بحثت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي مع رئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح، سبل تطوير العلاقات التجارية والتبادل الثقافي وتسهيل زيارة مواطني البلدين بدون تأشيرة.