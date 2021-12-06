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https://arabic.sputniknews.com/20211206/ملك-البحرين-يتوقع-زيارة-الرئيس-بوتين-للمنطقة-العربية-1053626602.html
ملك البحرين يتوقع زيارة الرئيس بوتين للمنطقة العربية
ملك البحرين يتوقع زيارة الرئيس بوتين للمنطقة العربية
صرحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، اليوم الاثنين، أن ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة يرغب في زيارة روسيا، متوقعاً أن يقوم الرئيس... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T13:10+0000
2021-12-06T13:10+0000
العالم العربي
روسيا
البحرين
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وقالت ماتفيينكو، المتواجدة في البحرين في زيارة رسمية، عقب محادثة هاتفية مع الملك، إن الأخير أوضح أنه اطلع على رسالة الرئيس الروسي، مؤكدا العلاقات الوثيقة التي تجمعه مع الرئيس بوتين.وأضاف الملك أنه ينتظر زيارة الرئيس الروسي إلى البحرين، فيما أعرب عن رغبته الشخصية في زيارة موسكو.وفي مستهل زيارتها إلى البحرين أمس الأحد، بحثت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي مع رئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح، سبل تطوير العلاقات التجارية والتبادل الثقافي وتسهيل زيارة مواطني البلدين بدون تأشيرة.
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العالم العربي, روسيا, البحرين

ملك البحرين يتوقع زيارة الرئيس بوتين للمنطقة العربية

13:10 GMT 06.12.2021
© Sputnik . Alexey Nicolskyi / الذهاب إلى بنك الصورفالينتينا ماتفيينكو
فالينتينا ماتفيينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Sputnik . Alexey Nicolskyi
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صرحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، اليوم الاثنين، أن ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة يرغب في زيارة روسيا، متوقعاً أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى المنطقة العربية.
وقالت ماتفيينكو، المتواجدة في البحرين في زيارة رسمية، عقب محادثة هاتفية مع الملك، إن الأخير أوضح أنه اطلع على رسالة الرئيس الروسي، مؤكدا العلاقات الوثيقة التي تجمعه مع الرئيس بوتين.
وأضاف الملك أنه ينتظر زيارة الرئيس الروسي إلى البحرين، فيما أعرب عن رغبته الشخصية في زيارة موسكو.
وفي مستهل زيارتها إلى البحرين أمس الأحد، بحثت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي مع رئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح، سبل تطوير العلاقات التجارية والتبادل الثقافي وتسهيل زيارة مواطني البلدين بدون تأشيرة.
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