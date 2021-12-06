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https://arabic.sputniknews.com/20211206/ممثل-يعلن-انفصاله-عن-قناة-لبنانية-بعدما-رفضت-حلقة-تتعلق-بإحدى-دول-الخليج-1053620881.html
ممثل يعلن انفصاله عن قناة لبنانية بعدما رفضت حلقة تتعلق بإحدى دول الخليج
ممثل يعلن انفصاله عن قناة لبنانية بعدما رفضت حلقة تتعلق بإحدى دول الخليج
أعلن الممثل الكوميدي اللبنانية، حسين قاووق، توقيف برنامجه المشترك مع قناة لبنانية، وذلك بسبب قيام الوسيلة الإعلامية بحذف مقاطع من حلقته. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T11:46+0000
2021-12-06T11:46+0000
بيروت
لبنان
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وجاء إعلان الممثل اللبناني انفصاله عن قناة "الجديد" اللبنانية عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك" قال فيها: "تم الانفصال عن قناة الجديد، كانوا تلات حلقات لذيذين وباذن الرب منلتقى بشي جديد لنشوف “شو الوضع؟”، بالمستقبل القريب. شكرًا لكل حدا كان جدع معنا”. وكان قد نشر قاووق قبل أيام “سكيتش” قال أن قناة الجديد حذفته من الحلقة ويتناول فيه دخول فريق الامارات لكرة القدم مسلحاً إلى لبنان. وقدم الثنائي ثلاث حلقات فحسب قبل أن يقرر الممثل حسين قاووق ومحمد الدايخ، أمس الأحد، فكّ تعاقدهما مع القناة.وجاءت الخطوة بعدما قرّرت المحطة حذف مشهد من "شو الوضع" في حلقة الأسبوع الماضي كما أعلن قاووق في وقت سابق. والمشهد الساخر يحتوي عن طريقة تعامل الأجهزة الأمنية اللبنانية مع فريقَي الإمارات وإيران اللذين زارا لبنان الشهر الماضي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهّلة إلى مونديال قطر 2022.
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بيروت, لبنان

ممثل يعلن انفصاله عن قناة لبنانية بعدما رفضت حلقة تتعلق بإحدى دول الخليج

11:46 GMT 06.12.2021
© Sputnik . Zahraa Al-Amirاستمرار عمليات رفع الأنقاض وإزالة الركام والدمار من المناطق المحيطة بمرفأ بيروت، لبنان
استمرار عمليات رفع الأنقاض وإزالة الركام والدمار من المناطق المحيطة بمرفأ بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
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أعلن الممثل الكوميدي اللبنانية، حسين قاووق، توقيف برنامجه المشترك مع قناة لبنانية، وذلك بسبب قيام الوسيلة الإعلامية بحذف مقاطع من حلقته.
وجاء إعلان الممثل اللبناني انفصاله عن قناة "الجديد" اللبنانية عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك" قال فيها: "تم الانفصال عن قناة الجديد، كانوا تلات حلقات لذيذين وباذن الرب منلتقى بشي جديد لنشوف “شو الوضع؟”، بالمستقبل القريب. شكرًا لكل حدا كان جدع معنا”.
وكان قد نشر قاووق قبل أيام “سكيتش” قال أن قناة الجديد حذفته من الحلقة ويتناول فيه دخول فريق الامارات لكرة القدم مسلحاً إلى لبنان.
وقدم الثنائي ثلاث حلقات فحسب قبل أن يقرر الممثل حسين قاووق ومحمد الدايخ، أمس الأحد، فكّ تعاقدهما مع القناة.
وجاءت الخطوة بعدما قرّرت المحطة حذف مشهد من "شو الوضع" في حلقة الأسبوع الماضي كما أعلن قاووق في وقت سابق.
والمشهد الساخر يحتوي عن طريقة تعامل الأجهزة الأمنية اللبنانية مع فريقَي الإمارات وإيران اللذين زارا لبنان الشهر الماضي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهّلة إلى مونديال قطر 2022.

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