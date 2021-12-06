مواعيد مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021

وبتأهل المنتخبات الثمانية عن المجموعات الأربع إلى ربع النهائي، تنتهي منافسات الجولة الثالثة غدا الثلاثاء. وسبق وأن حسمت كل من قطر المضيفة، الجزائر، مصر والمغرب التأهل من الجولة الثانية، بحسب فرانس 24 الفرنسية.ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، مقابل 3 للأردن ونقطة لكل من السعودية وفلسطين.فيما تتنافس الجزائر ومصر لانتزاع الصدارة في لقاء المجموعة الرابعة.وكانت الجزائر قد فازت على السودان 4- صفر وعلى لبنان بهدفين نظيفين.كما حققت مصر الفوز على كل من لبنان 1-صفر والسودان 5- صفر.* برنامج مباريات الاثنين (بتوقيت غرينيتش):المجموعة الأولى:(19:00) قطر- العراق(19:00) عمان - البحرينالمجموعة الثانية:(15:00) تونس - الإمارات(15:00) سوريا - موريتانيابرنامج مباريات الثلاثاء (بتوقيت غرينيتش):المجموعة الثالثة:(15:00) المغرب - السعودية(15:00) الأردن - فلسطينالمجموعة الرابعة:(19:00) الجزائر - مصر(19:00) لبنان - السودان
تستمر مباريات كأس العرب 2021 التي تستضيفها دولة قطر، لتصل اليوم إلى الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول من النسخة العاشرة من هذه البطولة، حيث تنطلق بعدها مباريات الدور الربع النهائي.
وبتأهل المنتخبات الثمانية عن المجموعات الأربع إلى ربع النهائي، تنتهي منافسات الجولة الثالثة غدا الثلاثاء. وسبق وأن حسمت كل من قطر المضيفة، الجزائر، مصر والمغرب التأهل من الجولة الثانية، بحسب فرانس 24 الفرنسية.
ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، مقابل 3 للأردن ونقطة لكل من السعودية وفلسطين.
فيما تتنافس الجزائر ومصر لانتزاع الصدارة في لقاء المجموعة الرابعة.
وكانت الجزائر قد فازت على السودان 4- صفر وعلى لبنان بهدفين نظيفين.
كما حققت مصر الفوز على كل من لبنان 1-صفر والسودان 5- صفر.