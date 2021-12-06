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كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211206/مواعيد-مباريات-الجولة-الثالثة-من-بطولة-كأس-العرب-2021-1053632662.html
مواعيد مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021
مواعيد مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021
تستمر مباريات كأس العرب 2021 التي تستضيفها دولة قطر، لتصل اليوم إلى الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول من النسخة العاشرة من هذه البطولة، حيث تنطلق بعدها... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T15:04+0000
2021-12-06T15:12+0000
كأس العرب 2021
العالم العربي
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وبتأهل المنتخبات الثمانية عن المجموعات الأربع إلى ربع النهائي، تنتهي منافسات الجولة الثالثة غدا الثلاثاء. وسبق وأن حسمت كل من قطر المضيفة، الجزائر، مصر والمغرب التأهل من الجولة الثانية، بحسب فرانس 24 الفرنسية.ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، مقابل 3 للأردن ونقطة لكل من السعودية وفلسطين.فيما تتنافس الجزائر ومصر لانتزاع الصدارة في لقاء المجموعة الرابعة.وكانت الجزائر قد فازت على السودان 4- صفر وعلى لبنان بهدفين نظيفين.كما حققت مصر الفوز على كل من لبنان 1-صفر والسودان 5- صفر.* برنامج مباريات الاثنين (بتوقيت غرينيتش):المجموعة الأولى:(19:00) قطر- العراق(19:00) عمان - البحرينالمجموعة الثانية:(15:00) تونس - الإمارات(15:00) سوريا - موريتانيابرنامج مباريات الثلاثاء (بتوقيت غرينيتش):المجموعة الثالثة:(15:00) المغرب - السعودية(15:00) الأردن - فلسطينالمجموعة الرابعة:(19:00) الجزائر - مصر(19:00) لبنان - السودان
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العالم العربي

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021

15:04 GMT 06.12.2021 (تم التحديث: 15:12 GMT 06.12.2021)
© Sputnik"استاد البيت" يحتضن افتتاح "كأس العرب" في قطر
استاد البيت يحتضن افتتاح كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Sputnik
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تستمر مباريات كأس العرب 2021 التي تستضيفها دولة قطر، لتصل اليوم إلى الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول من النسخة العاشرة من هذه البطولة، حيث تنطلق بعدها مباريات الدور الربع النهائي.
وبتأهل المنتخبات الثمانية عن المجموعات الأربع إلى ربع النهائي، تنتهي منافسات الجولة الثالثة غدا الثلاثاء. وسبق وأن حسمت كل من قطر المضيفة، الجزائر، مصر والمغرب التأهل من الجولة الثانية، بحسب فرانس 24 الفرنسية.
ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، مقابل 3 للأردن ونقطة لكل من السعودية وفلسطين.
فيما تتنافس الجزائر ومصر لانتزاع الصدارة في لقاء المجموعة الرابعة.
وكانت الجزائر قد فازت على السودان 4- صفر وعلى لبنان بهدفين نظيفين.
كما حققت مصر الفوز على كل من لبنان 1-صفر والسودان 5- صفر.
* برنامج مباريات الاثنين (بتوقيت غرينيتش):
المجموعة الأولى:
(19:00) قطر- العراق
(19:00) عمان - البحرين
المجموعة الثانية:
(15:00) تونس - الإمارات
(15:00) سوريا - موريتانيا
برنامج مباريات الثلاثاء (بتوقيت غرينيتش):
المجموعة الثالثة:
(15:00) المغرب - السعودية
(15:00) الأردن - فلسطين
المجموعة الرابعة:
(19:00) الجزائر - مصر
(19:00) لبنان - السودان
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