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https://arabic.sputniknews.com/20211206/موسكو-تقيم-عرضا-فنيا-في-شوارع-دبي-وتهديه-للإمارة-1053611674.html
موسكو تقيم عرضا فنيا في شوارع دبي وتهديه للإمارة
موسكو تقيم عرضا فنيا في شوارع دبي وتهديه للإمارة
نفذ فنانون روس عرضا تحت مسمى "دبي وموسكو: ديناميات التغيير، والنظر إلى المستقبل" في إحدى شوارع دبي ألقى الضوء على ابتكاراتهم وأعمالهم الفنية الممذوجة بأساليب... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T08:58+0000
2021-12-06T09:01+0000
روسيا
موسكو
الإمارات
دبي
إكسبو 2020 دبي
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وبهذا الصدد علق رئيس دائرة الاقتصاد والعلاقات الخارجية في حكومة بلدية موسكو، سيرغي شيريومين قائلا: "تعد موسكو ودبي من المدن الكبرى في العالم تتطور بشكل ديناميكي، وقد وجهت أنظارهما إلى المستقبل نحو تطوير الابتكارات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ، والبيئة الحضارية وجعلتها مريحة للسكان".وأضاف شيريومين قائلا "بمعرفتنا بالقوة الموحدة القوية للإبداع، نريد تعريف سكان الإمارات العربية المتحدة وضيوف "إكسبو 2020" بالفن المعاصر لموسكو".وشارك في هذا العرض الفني المميز فنانون روس أبرزهم ميشا موست وأوليا آيني وفلاديمير رين غرون وسيرغي فاس وأليكسي سي ودانيلا شوزي، حيث استخدموا تصميمات في مجموعة متنوعة من الأشكال الهندسية لتطبيق التصاميم.كما عمل المؤلفون الشباب بأساليب مختلفة واستخدموا علب وقطع من الفرش والدهانات واستطاعوا إنشاء 7 تصاميم تراوحت في الشكل من المثلث إلى الشكل الماسي. وفي السياق نفسه قال المصمم الروسي سيرغي فاس: "يمكن تقسيم كل الأعمال تقريبًا إلى قسمين. يتحدث أحدهما عن القوة الدافعة للمدينة، وعن التقنيات الحديثة والابتكارات التي يتم إدخالها، والآخر حول ما هو بمثابة أساس لتطورها. بالطبع، هؤلاء هم أولاً وقبل كل شيء الناس، ثم الديناميكيات المستمرة لبناء أشياء حضرية جديدة وفن الشارع ".وتبرعت موسكو بالتحف الفنية إلى مدينة دبي كجزء من أسبوع أيام موسكو في الإمارات العربية المتحدة.كما يوفر برنامج أسبوع موسكو في الإمارات القائم ضمن "إكسبو 2020" تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي الأجنبي بين موسكو وشركاء من الإمارات العربية المتحدة.
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روسيا, موسكو, الإمارات, دبي, фото, إكسبو 2020 دبي

موسكو تقيم عرضا فنيا في شوارع دبي وتهديه للإمارة

08:58 GMT 06.12.2021 (تم التحديث: 09:01 GMT 06.12.2021)
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نفذ فنانون روس عرضا تحت مسمى "دبي وموسكو: ديناميات التغيير، والنظر إلى المستقبل" في إحدى شوارع دبي ألقى الضوء على ابتكاراتهم وأعمالهم الفنية الممذوجة بأساليب الفن المعاصر والغرافيتي.
وبهذا الصدد علق رئيس دائرة الاقتصاد والعلاقات الخارجية في حكومة بلدية موسكو، سيرغي شيريومين قائلا: "تعد موسكو ودبي من المدن الكبرى في العالم تتطور بشكل ديناميكي، وقد وجهت أنظارهما إلى المستقبل نحو تطوير الابتكارات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ، والبيئة الحضارية وجعلتها مريحة للسكان".
وأضاف شيريومين قائلا "بمعرفتنا بالقوة الموحدة القوية للإبداع، نريد تعريف سكان الإمارات العربية المتحدة وضيوف "إكسبو 2020" بالفن المعاصر لموسكو".
© Photo / Press Office of the Moscow Departmentعرض الفنانون الروس أعمالًا من الفن المعاصر وفن الشارع والجرافيتي في إحدى مناطق المشاة الرئيسية في دبي. يوحد جميع الأعمال موضوع "دبي وموسكو: ديناميكا التغيير، والتطلع نحو المستقبل".
عرض الفنانون الروس أعمالًا من الفن المعاصر وفن الشارع والجرافيتي في إحدى مناطق المشاة الرئيسية في دبي. يوحد جميع الأعمال موضوع دبي وموسكو: ديناميكا التغيير، والتطلع نحو المستقبل. - سبوتنيك عربي
1/3
© Photo / Press Office of the Moscow Department
عرض الفنانون الروس أعمالًا من الفن المعاصر وفن الشارع والجرافيتي في إحدى مناطق المشاة الرئيسية في دبي. يوحد جميع الأعمال موضوع "دبي وموسكو: ديناميكا التغيير، والتطلع نحو المستقبل".
© Photo / Press Office of the Moscow Departmentعرض الفنانون الروس أعمالًا من الفن المعاصر وفن الشارع والجرافيتي في إحدى مناطق المشاة الرئيسية في دبي. يوحد جميع الأعمال موضوع "دبي وموسكو: ديناميكا التغيير، والتطلع نحو المستقبل".
عرض الفنانون الروس أعمالًا من الفن المعاصر وفن الشارع والجرافيتي في إحدى مناطق المشاة الرئيسية في دبي. يوحد جميع الأعمال موضوع دبي وموسكو: ديناميكا التغيير، والتطلع نحو المستقبل. - سبوتنيك عربي
2/3
© Photo / Press Office of the Moscow Department
عرض الفنانون الروس أعمالًا من الفن المعاصر وفن الشارع والجرافيتي في إحدى مناطق المشاة الرئيسية في دبي. يوحد جميع الأعمال موضوع "دبي وموسكو: ديناميكا التغيير، والتطلع نحو المستقبل".
© Photo / Press Office of the Moscow Departmentعرض الفنانون الروس أعمالًا من الفن المعاصر وفن الشارع والجرافيتي في إحدى مناطق المشاة الرئيسية في دبي. يوحد جميع الأعمال موضوع "دبي وموسكو: ديناميكا التغيير، والتطلع نحو المستقبل".
عرض الفنانون الروس أعمالًا من الفن المعاصر وفن الشارع والجرافيتي في إحدى مناطق المشاة الرئيسية في دبي. يوحد جميع الأعمال موضوع دبي وموسكو: ديناميكا التغيير، والتطلع نحو المستقبل. - سبوتنيك عربي
3/3
© Photo / Press Office of the Moscow Department
عرض الفنانون الروس أعمالًا من الفن المعاصر وفن الشارع والجرافيتي في إحدى مناطق المشاة الرئيسية في دبي. يوحد جميع الأعمال موضوع "دبي وموسكو: ديناميكا التغيير، والتطلع نحو المستقبل".
وشارك في هذا العرض الفني المميز فنانون روس أبرزهم ميشا موست وأوليا آيني وفلاديمير رين غرون وسيرغي فاس وأليكسي سي ودانيلا شوزي، حيث استخدموا تصميمات في مجموعة متنوعة من الأشكال الهندسية لتطبيق التصاميم.
كما عمل المؤلفون الشباب بأساليب مختلفة واستخدموا علب وقطع من الفرش والدهانات واستطاعوا إنشاء 7 تصاميم تراوحت في الشكل من المثلث إلى الشكل الماسي.
وفي السياق نفسه قال المصمم الروسي سيرغي فاس: "يمكن تقسيم كل الأعمال تقريبًا إلى قسمين. يتحدث أحدهما عن القوة الدافعة للمدينة، وعن التقنيات الحديثة والابتكارات التي يتم إدخالها، والآخر حول ما هو بمثابة أساس لتطورها. بالطبع، هؤلاء هم أولاً وقبل كل شيء الناس، ثم الديناميكيات المستمرة لبناء أشياء حضرية جديدة وفن الشارع ".
وتبرعت موسكو بالتحف الفنية إلى مدينة دبي كجزء من أسبوع أيام موسكو في الإمارات العربية المتحدة.
كما يوفر برنامج أسبوع موسكو في الإمارات القائم ضمن "إكسبو 2020" تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي الأجنبي بين موسكو وشركاء من الإمارات العربية المتحدة.
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