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https://arabic.sputniknews.com/20211206/موسكو-من-الصعب-الاتفاق-مع-الناتو-على-ضمانات-عدم-التوسع-والأمن-1053627092.html
موسكو: من الصعب الاتفاق مع الناتو على ضمانات عدم التوسع والأمن
موسكو: من الصعب الاتفاق مع الناتو على ضمانات عدم التوسع والأمن
أعلن رئيس الوفد الروسي في محادثات الأمن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، اليوم الاثنين، أنه من الصعب الاتفاق مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T13:24+0000
2021-12-06T13:24+0000
روسيا
الناتو
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وقال غافريلوف، خلال لقاء على قناة "روسيا 24": "أعتقد أن التوصل إلى اتفاقات مكتوبة [مع الناتو بشأن ضمانات عدم التوسع والأمن] صعب للغاية، لكنه ممكن. ولهذا توجد ضرورة للتحرك من كلا الجانبين. لا يمكننا التوقيع من جانب واحد على أي التزامات تكون ملزمة للجميع. نحن ننتظر تحركاً من الجانب الأمريكي. انطباعي هو... أنه سيكون من الممكن هنا في المنتدى إجراء بعض المحادثات الجادة حول الاتفاقات المستقبلية المحتملة، هذه عملية طويلة... لكن مع ذلك، أنا مقتنع بأنه توجد هناك فرص".هذا وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، أن روسيا والدول الشريكة لها، ستصر على عدم قبول توسع حلف الناتو نحو الشرق مستقبلاً، وأن هذا الأمر يحتاج إلى ضمانات قانونية.وأبرز بوتين أن روسيا تقترح في هذا الصدد إطلاق مفاوضات محددة حول هذا الموضوع، مشيراً إلى أن بلاده بحاجة إلى ضمانات حقوقية وقانونية، بسبب أن زملاءها الغربيين لم يفوا بالتزاماتهم الشفوية".ونوه بوتين إلى أن موسكو لا تضع أي شروط خاصة، ولكنها ترى ضرورة لمراعاة مصالح روسيا من قبل الدول الأخرى.
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روسيا, الناتو

موسكو: من الصعب الاتفاق مع الناتو على ضمانات عدم التوسع والأمن

13:24 GMT 06.12.2021
© Sputnik . Alexei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Sputnik . Alexei Kudenko
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أعلن رئيس الوفد الروسي في محادثات الأمن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، اليوم الاثنين، أنه من الصعب الاتفاق مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على ضمانات عدم التوسع والأمن، فهذه عملية طويلة، لكن توجد فرصة.
وقال غافريلوف، خلال لقاء على قناة "روسيا 24": "أعتقد أن التوصل إلى اتفاقات مكتوبة [مع الناتو بشأن ضمانات عدم التوسع والأمن] صعب للغاية، لكنه ممكن. ولهذا توجد ضرورة للتحرك من كلا الجانبين. لا يمكننا التوقيع من جانب واحد على أي التزامات تكون ملزمة للجميع. نحن ننتظر تحركاً من الجانب الأمريكي. انطباعي هو... أنه سيكون من الممكن هنا في المنتدى إجراء بعض المحادثات الجادة حول الاتفاقات المستقبلية المحتملة، هذه عملية طويلة... لكن مع ذلك، أنا مقتنع بأنه توجد هناك فرص".

هذا وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، أن روسيا والدول الشريكة لها، ستصر على عدم قبول توسع حلف الناتو نحو الشرق مستقبلاً، وأن هذا الأمر يحتاج إلى ضمانات قانونية.

وأبرز بوتين أن روسيا تقترح في هذا الصدد إطلاق مفاوضات محددة حول هذا الموضوع، مشيراً إلى أن بلاده بحاجة إلى ضمانات حقوقية وقانونية، بسبب أن زملاءها الغربيين لم يفوا بالتزاماتهم الشفوية".

ونوه بوتين إلى أن موسكو لا تضع أي شروط خاصة، ولكنها ترى ضرورة لمراعاة مصالح روسيا من قبل الدول الأخرى.
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