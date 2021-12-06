https://arabic.sputniknews.com/20211206/موسكو-ونيودلهي-توقعان-عقدا-لإنتاج-بنادق-كلاشينكوف-هجومية-في-الهند---1053636722.html

موسكو ونيودلهي توقعان عقدا لإنتاج بنادق كلاشينكوف هجومية في الهند

موسكو ونيودلهي توقعان عقدا لإنتاج بنادق كلاشينكوف هجومية في الهند

أعلن رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري دميتري شوغاييف، أن موسكو ونيودلهي وقعتا عقدا لإنتاج بنادق كلاشينكوف الهجومية من طراز "إيه كيه - 203" في... 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T15:48+0000

2021-12-06T15:48+0000

2021-12-06T15:48+0000

روسيا

رصد عسكري

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وقال شوغاييف في حديث لقناة "روسيا24": "إن البلدين وقعا عددا من الاتفاقيات المهمة على وجه الخصوص، العقد الذي طال انتظاره لإنتاج رشاش كلاشينكوف الهجومي في الهند"، مشيرا إلى أنه بموجب العقد ستقوم الهند بإنتاج أكثر من 600 ألف رشاش".ويأتي هذا العقد مع تأكيد كل من روسيا والهند، اليوم، التزامهما بالشراكة الاستراتيجية المميزة بين البلدين والتي ستظل ركيزة السلام والاستقرار العالميين.وجاء في البيان المشترك الصادر عقب لقاء الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الهندي: "أكد الطرفان مجدداً التزامهما بالشراكة الاستراتيجية المميزة وشددا على أن هذه العلاقة بين روسيا والهند كقوتين رئيسيتين ذواتي مسؤولية مشتركة لا تزال الدعامة الأساسية للسلام والاستقرار العالميين".وأضاف البيان: "اتفق الطرفان على دراسة مجالات التعاون ذات المنفعة المتبادلة في بلدان ثالثة ، وخاصة في وسط وجنوب شرق آسيا ، وكذلك في أفريقيا".وتابع: "دعا الزعيمان جميع الأطراف المعنية إلى العمل من أجل نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية بهدف إحلال سلام واستقرار دائمين هناك، وشددا على ضرورة استمرار الحوار لتحقيق هذا الهدف".وسبقت القمة الروسية الهندية محادثات بين وزراء الخارجية والدفاع للبلدين في إطار صيغة "2+2"، وهي صيغة تدل على الطابع الخاص للعلاقات بين موسكو ونيودلهي

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روسيا, رصد عسكري, العالم