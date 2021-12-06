تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211206/موظفون-سابقون-عن-نائبة-بايدن-توجه-انتقادات-مستمرة-مدمرة-للروح-1053622128.html
موظفون سابقون عن نائبة بايدن: توجه انتقادات مستمرة مدمرة للروح
موظفون سابقون عن نائبة بايدن: توجه انتقادات مستمرة مدمرة للروح
خرج مجموعة من الموظفين السابقين الذين كانون يعملون لدى كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، ‏جو بايدن، عن صمتهم بشأن رئيستهم في العمل.‏ 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T12:20+0000
2021-12-06T12:21+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الأمريكي جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050709499_0:1:1059:597_1920x0_80_0_0_13793abbcb17f73a6873c24a4004bec1.jpg
وكشف أحد الموظفين لدى هاريس قبل أن تتولى منصب نائب الرئيس أن المساعدين في مكتبها كان عليهم تحمل "قدر ثابت من الانتقادات التي تدمر الروح"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.كما أفاد العديد من الموظفين السابقين للصحيفة الأمريكية عن العديد من المخاوف التي اكتشفوها أثناء العمل لدى كامالا هاريس قبل سنوات، وكان أكثر ما ركزوا عليه هو رفض هاريس تحليل مواد الإحاطة التي كانوا يقدموها لها، مما أدى إلى توبيخها لهم إذا بدت غير مستعدة.وفي سياق متصل، أفصح جيل دوران، وهو أحد موظفي كامالا هاريس، الذي غادر مكتبها في عام 2013 بعد 5 أشهر من العمل معها، وقتما كانت المدعي العام لولاية كاليفورنيا، عن أن "أحد الأشياء التي تساءلنا عنها في مجموعاتنا النصية الصغيرة هي من يا ترى الأشخاص الموهوبون القادمون الذين ستحضرهم كامالا وتحرقهم، ومن ثم تجعلهم يتظاهرون بأنهم سيغادرون مناصبهم لأسباب إيجابية".وكتب دوران الذي يعمل الآن محرر الصفحة الافتتاحية لصحيفة "ذا سان فرانسيسكو إكسامينر" في مقال رأي له: إنه من المحزن رؤية كامالا هاريس تكرر نفس الأنماط المدمرة القديمة".وتأتي مزاعم الموظفين السابقين لدى كامالا هاريس بعد مرور أسبوع من الإعلان عن أن سيمون ساندرز، المتحدثة الرسمية باسمها ستغادر دورها قريبا.لكن رفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، التقارير التي تتناول حدوث خلل وظيفي في مكتب كامالا هاريس، وأكدت أنه "من الطبيعي أن تغادر الإدارة الأمريكية لمدة عام أو نحو ذلك".وتابعت بساكي: "من الطبيعي بالنسبة للموظفين الذين عملوا بقلوبهم وأرواحهم في وظيفة أن يكونوا مستعدين للانتقال إلى تحد جديد بعد بضع سنوات، كما أنها فرصة للبيت الأبيض لإحضار وجوه جديدة وأصوات جديدة ووجهات نظر جديدة".
https://arabic.sputniknews.com/20211121/نائبة-بايدن-تتمنى-أمنية-له-بعد-دخولها-التاريخ-1050762842.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050709499_57:0:998:706_1920x0_80_0_0_e8a304544ef2137c458e6d79fa89620a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الأمريكي جو بايدن

موظفون سابقون عن نائبة بايدن: توجه انتقادات مستمرة مدمرة للروح

12:20 GMT 06.12.2021 (تم التحديث: 12:21 GMT 06.12.2021)
© REUTERS / POOLكمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن
كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
خرج مجموعة من الموظفين السابقين الذين كانون يعملون لدى كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، ‏جو بايدن، عن صمتهم بشأن رئيستهم في العمل.‏
وكشف أحد الموظفين لدى هاريس قبل أن تتولى منصب نائب الرئيس أن المساعدين في مكتبها كان عليهم تحمل "قدر ثابت من الانتقادات التي تدمر الروح"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
كما أفاد العديد من الموظفين السابقين للصحيفة الأمريكية عن العديد من المخاوف التي اكتشفوها أثناء العمل لدى كامالا هاريس قبل سنوات، وكان أكثر ما ركزوا عليه هو رفض هاريس تحليل مواد الإحاطة التي كانوا يقدموها لها، مما أدى إلى توبيخها لهم إذا بدت غير مستعدة.

وقال أحد الموظفين السابقين لدى هاريس في تصريحات للصحيفة الأمريكية: "من الواضح أنك لا تعمل مع شخص مستعد للقيام بالتحضير والعمل، ومع كامالا هاريس عليك أن تتحمل قدرا ثابتا من النقد الذي يدمر الروح، وأيضا افتقارها إلى الثقة، لذا فأنت دائما على تواصل مع متنمر وليس هناك سبب واضح لهذا".

وفي سياق متصل، أفصح جيل دوران، وهو أحد موظفي كامالا هاريس، الذي غادر مكتبها في عام 2013 بعد 5 أشهر من العمل معها، وقتما كانت المدعي العام لولاية كاليفورنيا، عن أن "أحد الأشياء التي تساءلنا عنها في مجموعاتنا النصية الصغيرة هي من يا ترى الأشخاص الموهوبون القادمون الذين ستحضرهم كامالا وتحرقهم، ومن ثم تجعلهم يتظاهرون بأنهم سيغادرون مناصبهم لأسباب إيجابية".
وكتب دوران الذي يعمل الآن محرر الصفحة الافتتاحية لصحيفة "ذا سان فرانسيسكو إكسامينر" في مقال رأي له: إنه من المحزن رؤية كامالا هاريس تكرر نفس الأنماط المدمرة القديمة".
وتأتي مزاعم الموظفين السابقين لدى كامالا هاريس بعد مرور أسبوع من الإعلان عن أن سيمون ساندرز، المتحدثة الرسمية باسمها ستغادر دورها قريبا.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
نائبة بايدن تتمنى أمنية له بعد دخولها التاريخ
21 نوفمبر, 07:02 GMT
لكن رفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، التقارير التي تتناول حدوث خلل وظيفي في مكتب كامالا هاريس، وأكدت أنه "من الطبيعي أن تغادر الإدارة الأمريكية لمدة عام أو نحو ذلك".
وتابعت بساكي: "من الطبيعي بالنسبة للموظفين الذين عملوا بقلوبهم وأرواحهم في وظيفة أن يكونوا مستعدين للانتقال إلى تحد جديد بعد بضع سنوات، كما أنها فرصة للبيت الأبيض لإحضار وجوه جديدة وأصوات جديدة ووجهات نظر جديدة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:51 GMTمسؤول: أمريكا بصدد معاقبة المتورطين في تقويض الديمقراطية حول العالم
12:39 GMTالاتحاد الأوروبي: الحكم بسجن زعيمة ميانمار له دوافع سياسية
12:36 GMTالأمم المتحدة: السودان يشهد أسوأ أزمة إنسانية منذ عقد بحلول العام المقبل
12:30 GMTالأسرع انتشارا... ما تأثير متحور "أوميكرون" على أسعار النفط
12:26 GMTخبير‎: التفاهمات بين بغداد وأربيل بشأن الانتشار في المناطق المتنازع عليها ‏‎"‎حبر على ‏ورق‎"‎
12:23 GMTمصر: أزمة المياه تتفاقم وإثيوبيا تطلق أكاذيب حول حصتنا من النيل
12:20 GMTموظفون سابقون عن نائبة بايدن: توجه انتقادات مستمرة مدمرة للروح
12:18 GMTالكرملين يكشف المواضيع الهامة التي سيتطرق إليها الرئيسان الروسي والأمريكي خلال اللقاء المشترك
12:12 GMTهل ستكون الانتخابات في ليبيا "الجسر" الذي ينقلها إلى الاستقرار؟
12:10 GMTتسجيل أول إصابة بـ"كوفيد-19" بين أفراس النهر
12:03 GMT"ناسا" ترصد مشهدا دائريا غريبا من المريخ... صور وفيديو
11:53 GMTالصين تهدد بإجراءات مضادة إذا قاطعت الولايات المتحدة أولمبياد بكين
11:50 GMTأردوغان يدعو إلى إنشاء نظام عالمي أكثر عدلا
11:48 GMTاتصال هاتفي بين الكاظمي ووزيرة الخارجية البريطانية لبحث إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي
11:47 GMTمصر تنشئ "إدارة للسعادة"
11:46 GMTممثل يعلن انفصاله عن قناة لبنانية بعدما رفضت حلقة تتعلق بإحدى دول الخليج
11:40 GMTبرأيك، ماذا يعني نقل تركيا عشرات الآليات المحملة بالأسلحة والذخائر إلى إدلب السورية؟
11:38 GMTالخارجية التركية: أردوغان لم يتوجه إلى قطر لطلب مساعدتها في مواجهة انهيار الليرة
11:34 GMTوزير خارجية قطر يكشف سبب تزامن زيارة أردوغان وابن سلمان للدوحة
11:33 GMTبلينكن يزور إندونيسيا وماليزيا الأسبوع المقبل