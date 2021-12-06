https://arabic.sputniknews.com/20211206/هل-ستكون-الانتخابات-في-ليبيا-الجسر-الذي-ينقلها-إلى-الاستقرار؟-1053621853.html

هل ستكون الانتخابات في ليبيا "الجسر" الذي ينقلها إلى الاستقرار؟

هل ستكون الانتخابات في ليبيا "الجسر" الذي ينقلها إلى الاستقرار؟

تناقش الحلقة الانتقادات الموجهة لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، قبل حل القضايا العالقة التي تهدد بتفكيك العملية السياسية. 06.12.2021, سبوتنيك عربي

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راديو

بانوراما

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هل ستكون الانتخابات في ليبيا "الجسر" الذي ينقلها إلى الاستقرار؟ هل ستكون الانتخابات في ليبيا "الجسر" الذي ينقلها إلى الاستقرار؟

ويرى المنتقدون لإجراء الانتخابات أن "الظروف الحالية في البلاد غير مواتية لذلك، بسب ما يصفونه بالصعوبات في التوفيق بين مواقف ومصالح الفرقاء السياسيين، الأمر الذي يهدد بإغراق البلاد في مرحلة جديدة من الفوضى" (حسب رأيهم).كما طالب، في مقابلة عبر برنامج "بانوراما" الدول التي تدخلت عبر مجلس الأمن لقلب النظام في ليبيا، بمساعدتها على توفير الظروف اللوجستية والسياسية لإنجاح العملية السياسية.كما اعتبر أن القوى التي تشكك في جدوى إجراء الانتخابات، تفعل ذلك بدافع الخوف على مصالحها وامتيازاتها.أجرى الحوار: فهيم الصورانيالتفاصيل في الملف الصوتي

https://arabic.sputniknews.com/20211130/أول-تهديد-مباشر-للانتخابات-الليبية-بعد-منع-القضاة-في-سبها-المتظاهرون-في-لبنان-يصعدون-من-جديد-1053417722.html

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راديو, بانوراما