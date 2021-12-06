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هل ستكون الانتخابات في ليبيا "الجسر" الذي ينقلها إلى الاستقرار؟
هل ستكون الانتخابات في ليبيا "الجسر" الذي ينقلها إلى الاستقرار؟
تناقش الحلقة الانتقادات الموجهة لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، قبل حل القضايا العالقة التي تهدد بتفكيك العملية السياسية. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T12:12+0000
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هل ستكون الانتخابات في ليبيا "الجسر" الذي ينقلها إلى الاستقرار؟
هل ستكون الانتخابات في ليبيا "الجسر" الذي ينقلها إلى الاستقرار؟
ويرى المنتقدون لإجراء الانتخابات أن "الظروف الحالية في البلاد غير مواتية لذلك، بسب ما يصفونه بالصعوبات في التوفيق بين مواقف ومصالح الفرقاء السياسيين، الأمر الذي يهدد بإغراق البلاد في مرحلة جديدة من الفوضى" (حسب رأيهم).كما طالب، في مقابلة عبر برنامج "بانوراما" الدول التي تدخلت عبر مجلس الأمن لقلب النظام في ليبيا، بمساعدتها على توفير الظروف اللوجستية والسياسية لإنجاح العملية السياسية.كما اعتبر أن القوى التي تشكك في جدوى إجراء الانتخابات، تفعل ذلك بدافع الخوف على مصالحها وامتيازاتها.أجرى الحوار: فهيم الصورانيالتفاصيل في الملف الصوتي
https://arabic.sputniknews.com/20211130/أول-تهديد-مباشر-للانتخابات-الليبية-بعد-منع-القضاة-في-سبها-المتظاهرون-في-لبنان-يصعدون-من-جديد-1053417722.html
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فهيم الصوراني
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راديو, بانوراما

هل ستكون الانتخابات في ليبيا "الجسر" الذي ينقلها إلى الاستقرار؟

12:12 GMT 06.12.2021
هل ستكون الانتخابات في ليبيا "الجسر" الذي ينقلها إلى الاستقرار؟
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
كل المواضيع
تناقش الحلقة الانتقادات الموجهة لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، قبل حل القضايا العالقة التي تهدد بتفكيك العملية السياسية.
ويرى المنتقدون لإجراء الانتخابات أن "الظروف الحالية في البلاد غير مواتية لذلك، بسب ما يصفونه بالصعوبات في التوفيق بين مواقف ومصالح الفرقاء السياسيين، الأمر الذي يهدد بإغراق البلاد في مرحلة جديدة من الفوضى" (حسب رأيهم).

لكن النائب في البرلمان الليبي، محمد العباني، أكّد "أن إجراء الانتخابات سيشكل الجسر الذي ستعبر من خلاله ليبيا من حالة الفوضى إلى الاستقرار".

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كما طالب، في مقابلة عبر برنامج "بانوراما" الدول التي تدخلت عبر مجلس الأمن لقلب النظام في ليبيا، بمساعدتها على توفير الظروف اللوجستية والسياسية لإنجاح العملية السياسية.
كما اعتبر أن القوى التي تشكك في جدوى إجراء الانتخابات، تفعل ذلك بدافع الخوف على مصالحها وامتيازاتها.
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
التفاصيل في الملف الصوتي
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