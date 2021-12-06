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https://arabic.sputniknews.com/20211206/واقعة-مثيرة-للقلق-انتقال-أوميكرون-بين-شخصين-مطعمين-بالكامل-دون-اتصال-مباشر-1053638201.html
واقعة مثيرة للقلق... انتقال "أوميكرون" بين شخصين مطعمين بالكامل دون اتصال مباشر
واقعة مثيرة للقلق... انتقال "أوميكرون" بين شخصين مطعمين بالكامل دون اتصال مباشر
انتقل متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" بين اثنين من المسافرين الذين طُعما بالكامل، دون أي اتصال مباشر أو حتى قريب بينهما داخل فندق للحجر الصحي في هونغ... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T16:26+0000
2021-12-06T16:53+0000
العالم
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
منوعات
علوم
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وقال باحثون في جامعة هونغ كونغ، إن مشاهد من كاميرات المراقبة أكدت أنه لم يغادر أي شخص غرفته ولم يكن هناك أي تواصل مباشر، بحسب ما نقتله وكالة "بلومبيرغ" عن دراسة نشرت بمجلة الأمراض المعدية الناشئة.وأشاروا إلى أن السيناريو الأكثر احتمالا هو انتقال العدوى عبر الهواء عند فتح الأبواب في أوقات استلام الطعام أو إجراء اختبارات "كوفيد".سلالة أوميكرون، المكتشفة في الأسابيع القليلة الماضية، أثارت مخاوف واسعة لأنها تحتوي عددا "غير مسبوق" من الطفرات في بروتين سبايك، وشملت هذه المخاوف احتمال تجاوزها لحماية اللقاحات.من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، إن نحو 450 باحثا حول العالم بدؤوا دراسات عاجلة لفهم قدرات وتأثير الطفرات الموجودة بالمتحور الجديد، خاصة فيما يتعلق باللقاح وقابلية الانتقال.كتب باحثو هونغ كونغ في دراستهم، أن انتقال المتحور بين شخصين طُعما بالكامل عبر ممر فندق الحجر الصحي، يسلط الضوء على هذا القلق المحتمل.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/جنوب-أفريقيا-تكشف-عن-بيانات-أولية-مطمئنة-حول-أوميكرون-1053617372.html
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العالم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون, منوعات, علوم

واقعة مثيرة للقلق... انتقال "أوميكرون" بين شخصين مطعمين بالكامل دون اتصال مباشر

16:26 GMT 06.12.2021 (تم التحديث: 16:53 GMT 06.12.2021)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورتخفيف قيود الحجر الصحي المفروضة بسبب جائحة كورونا في موسكو، روسيا مايو 2020
تخفيف قيود الحجر الصحي المفروضة بسبب جائحة كورونا في موسكو، روسيا مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
تخفيف قيود الحجر الصحي المفروضة بسبب جائحة كورونا في موسكو، روسيا مايو 2020. صورة أرشفية
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انتقل متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" بين اثنين من المسافرين الذين طُعما بالكامل، دون أي اتصال مباشر أو حتى قريب بينهما داخل فندق للحجر الصحي في هونغ كونغ.
وقال باحثون في جامعة هونغ كونغ، إن مشاهد من كاميرات المراقبة أكدت أنه لم يغادر أي شخص غرفته ولم يكن هناك أي تواصل مباشر، بحسب ما نقتله وكالة "بلومبيرغ" عن دراسة نشرت بمجلة الأمراض المعدية الناشئة.
وأشاروا إلى أن السيناريو الأكثر احتمالا هو انتقال العدوى عبر الهواء عند فتح الأبواب في أوقات استلام الطعام أو إجراء اختبارات "كوفيد".
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سلالة أوميكرون، المكتشفة في الأسابيع القليلة الماضية، أثارت مخاوف واسعة لأنها تحتوي عددا "غير مسبوق" من الطفرات في بروتين سبايك، وشملت هذه المخاوف احتمال تجاوزها لحماية اللقاحات.
من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، إن نحو 450 باحثا حول العالم بدؤوا دراسات عاجلة لفهم قدرات وتأثير الطفرات الموجودة بالمتحور الجديد، خاصة فيما يتعلق باللقاح وقابلية الانتقال.
كتب باحثو هونغ كونغ في دراستهم، أن انتقال المتحور بين شخصين طُعما بالكامل عبر ممر فندق الحجر الصحي، يسلط الضوء على هذا القلق المحتمل.
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