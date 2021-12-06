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https://arabic.sputniknews.com/20211206/وزير-الخارجية-السوري-نرد-على-العدوان-الإسرائيلي-مع-تغير-أشكاله-كل-يوم-1053617251.html
وزير الخارجية السوري: نرد على العدوان الإسرائيلي مع تغير أشكاله كل يوم
وزير الخارجية السوري: نرد على العدوان الإسرائيلي مع تغير أشكاله كل يوم
قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن العدوان الإسرائيلي على سوريا لا يمكن أن يمر دون مجابهته، وأكد أن سوريا ترد عليه بشكل يومي. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T10:44+0000
2021-12-06T10:44+0000
العالم العربي
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وأكد المقداد في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أثناء زيارته طهران اليوم الاثنين: "إنه لا يمكن أن يمر من دون الرد عليه.. وعلى اسرائيل ألا تخطئ في الحساب".وأوضح المقداد أن إسرائيل تلجأ للعدوان عندما تجد أن سوريا تنتصر "بفضل جيشها وأصدقائها وحلفائها"، وشدد على أن "امتلاك الصواريخ حق في الدفاع عن النفس لكل دولة".وعقب قائلا: "البرنامج النووي الايراني سلمي وما يشاع غير ذلك غير صحيح ونفته القيادة الايرانية مرارا".من جانبه، قال اللهيان: "الهجمات الإسرائيلية على دمشق هي السبب في انعدام الأمن في منطقة غرب آسيا".
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العالم العربي

وزير الخارجية السوري: نرد على العدوان الإسرائيلي مع تغير أشكاله كل يوم

10:44 GMT 06.12.2021
© Sputnik . Russian Ministry of Foreign Affairs / الذهاب إلى بنك الصوراجتماع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد في موسكو، روسيا 17 ديسمبر 2020
اجتماع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد في موسكو، روسيا 17 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Sputnik . Russian Ministry of Foreign Affairs
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قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن العدوان الإسرائيلي على سوريا لا يمكن أن يمر دون مجابهته، وأكد أن سوريا ترد عليه بشكل يومي.
وأكد المقداد في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أثناء زيارته طهران اليوم الاثنين: "إنه لا يمكن أن يمر من دون الرد عليه.. وعلى اسرائيل ألا تخطئ في الحساب".

وأضاف: "في كل يوم نرد على الاعتداءات الإسرائيلية وشكلها قد يختلف اليوم عن أمس".

وأوضح المقداد أن إسرائيل تلجأ للعدوان عندما تجد أن سوريا تنتصر "بفضل جيشها وأصدقائها وحلفائها"، وشدد على أن "امتلاك الصواريخ حق في الدفاع عن النفس لكل دولة".

وأضاف الوزير السوري: "من لا يريد أن تعود الأطراف إلى الاتفاق النووي، يريد ذلك ليحقق مصلحة الكيان الإسرائيلي".

وعقب قائلا: "البرنامج النووي الايراني سلمي وما يشاع غير ذلك غير صحيح ونفته القيادة الايرانية مرارا".
من جانبه، قال اللهيان: "الهجمات الإسرائيلية على دمشق هي السبب في انعدام الأمن في منطقة غرب آسيا".
فيصل المقداد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
فيصل المقداد: مؤمنون بتحرير كامل التراب السوري
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