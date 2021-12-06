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وزير الدفاع الهندي: وقعنا مع روسيا عددا من الاتفاقيات والعقود العسكرية
وزير الدفاع الهندي: وقعنا مع روسيا عددا من الاتفاقيات والعقود العسكرية
قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، اليوم الاثنين، إن الهند وقعت عددًا من الاتفاقيات والعقود والبروتوكولات مع روسيا فيما يتعلق بالأسلحة الصغيرة والتعاون... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T07:37+0000
2021-12-06T07:37+0000
روسيا
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ووصف وزير الدفاع الهندي المفاوضات الماضية بأنها مثمرة وذات مغزى.كتب سينغ: "لقد أجريت مناقشات ثنائية مثمرة وذات مغزى بشأن التعاون الدفاعي مع وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويغو في نيودلهي اليوم".وأشار إلى أن الهند تقدر شراكتها الاستراتيجية الخاصة والمتميزة مع روسيا.
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روسيا

وزير الدفاع الهندي: وقعنا مع روسيا عددا من الاتفاقيات والعقود العسكرية

07:37 GMT 06.12.2021
© AP Photo / ARINDAM DEYوزير الدفاع الهندي راجناث سينغ
وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / ARINDAM DEY
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قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، اليوم الاثنين، إن الهند وقعت عددًا من الاتفاقيات والعقود والبروتوكولات مع روسيا فيما يتعلق بالأسلحة الصغيرة والتعاون العسكري.
ووصف وزير الدفاع الهندي المفاوضات الماضية بأنها مثمرة وذات مغزى.
وكتب سينغ على تويتر عقب اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو: "أنا سعيد لأنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات فيما يتعلق بالأسلحة الصغيرة والتعاون العسكري".
راجناث سينغ
وزير الدفاع الهندي
كتب سينغ: "لقد أجريت مناقشات ثنائية مثمرة وذات مغزى بشأن التعاون الدفاعي مع وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويغو في نيودلهي اليوم".
وأشار إلى أن الهند تقدر شراكتها الاستراتيجية الخاصة والمتميزة مع روسيا.
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