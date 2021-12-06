وزير الدفاع الهندي: وقعنا مع روسيا عددا من الاتفاقيات والعقود العسكرية

ووصف وزير الدفاع الهندي المفاوضات الماضية بأنها مثمرة وذات مغزى.كتب سينغ: "لقد أجريت مناقشات ثنائية مثمرة وذات مغزى بشأن التعاون الدفاعي مع وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويغو في نيودلهي اليوم".وأشار إلى أن الهند تقدر شراكتها الاستراتيجية الخاصة والمتميزة مع روسيا.
قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، اليوم الاثنين، إن الهند وقعت عددًا من الاتفاقيات والعقود والبروتوكولات مع روسيا فيما يتعلق بالأسلحة الصغيرة والتعاون العسكري.
ووصف وزير الدفاع الهندي المفاوضات الماضية بأنها مثمرة وذات مغزى.
وكتب سينغ على تويتر عقب اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو: "أنا سعيد لأنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات فيما يتعلق بالأسلحة الصغيرة والتعاون العسكري".
راجناث سينغ
وزير الدفاع الهندي
كتب سينغ: "لقد أجريت مناقشات ثنائية مثمرة وذات مغزى بشأن التعاون الدفاعي مع وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويغو في نيودلهي اليوم".
A number of Agreements/Contracts/Protocols were signed at the Raksha Mantri Shri @rajnathsingh’s delegation level meeting with the Russian Federation Defence Minister, General Sergey Shoigu in 20th IRIGC M&MTC in New Delhi today. pic.twitter.com/jd2Taa2E6I