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https://arabic.sputniknews.com/20211206/وزير-خارجية-قطر-يكشف-سبب-تزامن-زيارة-أردوغان-وابن-سلمان-للدوحة-1053620274.html
وزير خارجية قطر يكشف سبب تزامن زيارة أردوغان وابن سلمان للدوحة
وزير خارجية قطر يكشف سبب تزامن زيارة أردوغان وابن سلمان للدوحة
كشف محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري النقاب عن سبب تزامن زيارتي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الدوحة. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T11:34+0000
2021-12-06T11:34+0000
2021-12-06T11:34+0000
رجب طيب أردوغان
ولي العهد السعودي
وزير الخارجية القطري
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وقال وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في الدوحة، اليوم الاثنين، إن تزامن الزيارتين لقطر جاء مصادفة، بحسب صحيفة "لوسيل".وجاءت تصريحات وزير الخارجية القطري، قبل ساعات من وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية إلى قطر.وفي الوقت ذاته، نقلت فيه وسائل إعلام خليجية عن مصادر ديبلوماسية أن ولي العهد السعودي سيقوم بزيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال أيام.وتوقعت المصادر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان خلال الزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي ستصادف زيارته إلى الدوحة التوقيت نفسه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, ولي العهد السعودي, وزير الخارجية القطري
وزير خارجية قطر يكشف سبب تزامن زيارة أردوغان وابن سلمان للدوحة
كشف محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري النقاب عن سبب تزامن زيارتي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الدوحة.
وقال
وزير الخارجية القطري
خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في الدوحة، اليوم الاثنين، إن تزامن الزيارتين لقطر جاء مصادفة، بحسب صحيفة "لوسيل".
وجاءت تصريحات وزير الخارجية القطري، قبل ساعات من وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية إلى قطر.
وفي الوقت ذاته، نقلت فيه وسائل إعلام خليجية عن مصادر ديبلوماسية أن
ولي العهد السعودي
سيقوم بزيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال أيام.
وتوقعت المصادر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان خلال الزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي ستصادف زيارته إلى الدوحة التوقيت نفسه.