وكالة: الجمعية العامة للأمم المتحدة أجلت السماح لممثلين عن طالبان وميانمار بحضور اجتماعاتها

وحسب رويترز، تم اليوم الاثنين، تأجيل قرار بالسماح لممثلين عن حكومة أفغانستان الجديدة، وحكومة ميانمار بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.ووفقا للوكالة فإنه من غير المرجح أن تعيد اللجنة صاحبة الحق في البت في مثل تلك القرارات، النظر في القضية حتى نهاية عام 2022.ونقلت عن عدة دبلوماسيين قبول توصية تقضي بالسماح لسفراء الدولتين (أفغانستان وبورما)، في الأمم المتحدة السابقين بالاحتفاظ بمناصبهم إذا تم التأجيل.وكانت الولايات المتحدة والصين وروسيا من بين الدول التسع التي شاركت في اللجنة أثناء اتخاذ القرار.وسيكون قبول ممثلين عن طالبان من أفغانستان أو الحكومة العسكرية لبورما السابقة في مجموعة الدول البالغ عددها 193 خطوة نحو الاعتراف الدولي بالكيانين.وكانت طالبان (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) قد استولت على السلطة من الحكومة المعترف بها دوليًا في كابول منتصف أغسطس/ آب الماضي، فيما أطاح الجيش في بورما بحكومة أونغ سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل في فبراير/ شباط.
وكانت طالبان (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) قد استولت على السلطة من الحكومة المعترف بها دوليًا في كابول منتصف أغسطس/ آب الماضي، فيما أطاح الجيش في بورما بحكومة أونغ سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل في فبراير/ شباط.