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https://arabic.sputniknews.com/20211206/وكالة-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-أجلت-السماح-لممثلين-عن-طالبان-وميانمار-بحضور-اجتماعاتها-1053638583.html
وكالة: الجمعية العامة للأمم المتحدة أجلت السماح لممثلين عن طالبان وميانمار بحضور اجتماعاتها
وكالة: الجمعية العامة للأمم المتحدة أجلت السماح لممثلين عن طالبان وميانمار بحضور اجتماعاتها
قالت تقارير إعلامية إن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تسمح للحكومتين الجديدتين في أفغانستان وميانمار بإرسال ممثلين إليها. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T16:42+0000
2021-12-06T16:42+0000
ميانمار
حركة طالبان
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وحسب رويترز، تم اليوم الاثنين، تأجيل قرار بالسماح لممثلين عن حكومة أفغانستان الجديدة، وحكومة ميانمار بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.ووفقا للوكالة فإنه من غير المرجح أن تعيد اللجنة صاحبة الحق في البت في مثل تلك القرارات، النظر في القضية حتى نهاية عام 2022.ونقلت عن عدة دبلوماسيين قبول توصية تقضي بالسماح لسفراء الدولتين (أفغانستان وبورما)، في الأمم المتحدة السابقين بالاحتفاظ بمناصبهم إذا تم التأجيل.وكانت الولايات المتحدة والصين وروسيا من بين الدول التسع التي شاركت في اللجنة أثناء اتخاذ القرار.وسيكون قبول ممثلين عن طالبان من أفغانستان أو الحكومة العسكرية لبورما السابقة في مجموعة الدول البالغ عددها 193 خطوة نحو الاعتراف الدولي بالكيانين.وكانت طالبان (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) قد استولت على السلطة من الحكومة المعترف بها دوليًا في كابول منتصف أغسطس/ آب الماضي، فيما أطاح الجيش في بورما بحكومة أونغ سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل في فبراير/ شباط.
https://arabic.sputniknews.com/20211030/طالبان-عدم-الاعتراف-بحكومتنا-سيؤدي-إلى-مشكلات-عالمية-1050578542.html
ميانمار
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ميانمار, حركة طالبان

وكالة: الجمعية العامة للأمم المتحدة أجلت السماح لممثلين عن طالبان وميانمار بحضور اجتماعاتها

16:42 GMT 06.12.2021
© AFP 2021 / JOHANNES EISELEالجمعية العامة للأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / JOHANNES EISELE
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قالت تقارير إعلامية إن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تسمح للحكومتين الجديدتين في أفغانستان وميانمار بإرسال ممثلين إليها.
وحسب رويترز، تم اليوم الاثنين، تأجيل قرار بالسماح لممثلين عن حكومة أفغانستان الجديدة، وحكومة ميانمار بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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ووفقا للوكالة فإنه من غير المرجح أن تعيد اللجنة صاحبة الحق في البت في مثل تلك القرارات، النظر في القضية حتى نهاية عام 2022.
ونقلت عن عدة دبلوماسيين قبول توصية تقضي بالسماح لسفراء الدولتين (أفغانستان وبورما)، في الأمم المتحدة السابقين بالاحتفاظ بمناصبهم إذا تم التأجيل.
وكانت الولايات المتحدة والصين وروسيا من بين الدول التسع التي شاركت في اللجنة أثناء اتخاذ القرار.
وسيكون قبول ممثلين عن طالبان من أفغانستان أو الحكومة العسكرية لبورما السابقة في مجموعة الدول البالغ عددها 193 خطوة نحو الاعتراف الدولي بالكيانين.
وكانت طالبان (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) قد استولت على السلطة من الحكومة المعترف بها دوليًا في كابول منتصف أغسطس/ آب الماضي، فيما أطاح الجيش في بورما بحكومة أونغ سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل في فبراير/ شباط.
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