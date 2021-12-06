https://arabic.sputniknews.com/20211206/3-نصائح-مهمة-يجب-اتباعها-قبل-تناول-الأفوكادو-1053609743.html

3 نصائح مهمة يجب اتباعها قبل تناول الأفوكادو

3 نصائح مهمة يجب اتباعها قبل تناول الأفوكادو

يقدم الخبراء 3 نصائح يجب اتباعها قبل شراء أو تناول ثمار الأفوكادو، وإلا فقد يكون ذلك خطيرا جدا على الصحة. 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T08:17+0000

2021-12-06T08:17+0000

2021-12-06T08:17+0000

فاكهة

الأفوكادو

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لا يوجد شعور مخيب للآمال أكثر من قضم ثمرة أفوكادو صلبة أو تقطيع الفاكهة واكتشاف البقع الداكنة التي تنذر بأنها قد تجاوزت ذروة نضجها منذ فترة طويلة، بحسب food.walla.يقول الخبراء إن هناك سببا مهما آخر للقلق بشأن نضج الأفوكادو، ألا وهو صحتنا، حيث اتضح أن الأفوكادو المفرط النضج يمكن أن يشكل خطرا على الصحة، لذا فهم يقدمون طريقة لتحديد ما إذا كان الأفوكادو فاسدا بالفعل في السوبر ماركت ويوصون بأمرين يجب عليك القيام بهما في المنزل قبل الاستمتاع بالفاكهة الرائعة.1.إذا كان لون الأفوكادو بنيا أسفل منطقة الساق لا تأكلهوفقا لـ Healthline، يمكن أن يؤدي العفن الموجود في الأفوكادو إلى تكوين مركبات يمكنها نشر الرائحة الكيميائية التي يمكن أن تكون سامة.تحتوي الأفوكادو الناضجة على قشرة خضراء داكنة من الخارج، على عكس الثمار الأقل نضجا والتي لها ظل أفتح من اللون الأخضر.ينصح عدد من الخبراء أيضا بفحص منطقة ساق الأفوكادو لتحديد ما إذا كانت ناضجة أو مفرطة النضج.2. اغسل الثمرة بالماءعندما يتعلق الأمر بالتفاح أو الطماطم أو الخس- سنغسلها دائما قبل الاقتراب منها بالسكين. من ناحية أخرى، عندما يتعلق الأمر بالأفوكادو الذي لا يؤكل فيه القشر على أي حال، فإننا لا نميل إلى تحريكه تحت الصنبور.في عام 2018 أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تقريرا عن اختبار 1615 عينة أفوكادو مأخوذة بين عامي 2014 و 2016.ووجدت الإدارة أن 0.74 في المائة من عيناتها كانت موجبة للسالمونيلا، بينما وجدت أن 0.24 في المائة من عينات لحم الأفوكادو و17.73 في المائة من عينات قشر الأفوكادو إيجابية لليستيريا مونوسيتوجينيس، وهي بكتيريا مرتبطة بأمراض خطيرة ونادرا ما تؤدي إلى الوفاة.بعد هذه النتائج، توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشطف جميع ثمار الأفوكادو قبل استخدامها، لتجنب دخول البكتيريا الضارة من القشر إلى لب الفاكهة عند التقطيع.3. إذا لاحظت أي تغير في اللون داخل ثمرة الأفوكادو تخلص منهابعد اجتياز المرحلتين الأوليين بنجاح، وصلنا إلى مرحلة التقطيع. قطع الأفوكادو إلى نصفين وانظر بالداخل.في معظم الحالات، يمكنك الحصول على جميع المعلومات التي تحتاجها حول الأفوكادو من خلال النظر إليها والشعور بقوامها.لنبدأ بالقوام - يمكن أن تساعدك اللمسة اللطيفة بالشوكة داخل الأفوكادو على تشخيص الأفوكادو المثالي.هذه الطريقة تجهلك تشعر بأن قلب الثمرة أصبح قديما جدا بحيث لا يمكن تناوله، في حين أيضا أن الأفوكادو الصلب، الذي لن يستسلم بسهولة لضغط الشوكة عليه، ليس ناضجا بما يكفي لتناوله.دعنا ننتقل إلى الرؤية- إبحث في الأفوكادو عن علامات العفن الأخرى. يمكن أن تشير البقع البنية والسوداء والخطوط الداكنة إلى تعفن خطير.

https://arabic.sputniknews.com/20201129/6-فوائد-صحية-لعصير-الأفوكادو-1047341025.html

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فاكهة, الأفوكادو