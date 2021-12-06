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https://arabic.sputniknews.com/20211206/4-نصائح-حتى-لا-تقع-فريسة-للاحتيال-الإلكتروني--1053609094.html
4 نصائح حتى لا تقع فريسة للاحتيال الإلكتروني
4 نصائح حتى لا تقع فريسة للاحتيال الإلكتروني
مع تزايد الاعتماد على شبكة الإنترنت في الكثير من المعاملات، بات الاحتيال والتصيد الإلكتروني، مشكلة تواجه الكثيرون. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T08:07+0000
2021-12-06T08:07+0000
الاحتيال
جرائم إلكترونية
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وانطلاقا من هذا الواقع، قدمت شرطة دبي 4 نصائح ضرورية لتجنب التصيد والاحتيال الالكتروني عبر شبكة الإنترنت.ووفقا لصحيفة البيان، فإن النصائح الأربع هي:تجنب مشاركة البيانات الشخصية: ينبغي أن تكون حذرا عند تلقي المكالمات والرسائل النصية المشبوهة التي تطلب بياناتك الشخصية، لاسيما وأن الجهات الرسمية في الدولة البيانات الشخصية للأفراد عبر الرسائل النصية أو الهاتف.تجنب مشاركة بياناتك المصرفية الخاصة بحسابك أو المتعلقة برقم التعريف الشخصي أو رموز الـ OTP و الـ CCV وتجنب الضغط على الروابط التي لا تعرف هويتها.كن حذرا من العروض المغرية، لأن المحتالين يستطيعون انتحال هويات العاملين في المؤسسات الرسمية وخداع العملاء بجوائز وعروض غير حقيقية مقابل مبالغ مادية.أبلغ عن الجرائم الإلكترونية في حال تعرضت بياناتك الشخصية أو المصرفية للاختراق، من خلال الاتصال بالشرطة.
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الاحتيال, جرائم إلكترونية

4 نصائح حتى لا تقع فريسة للاحتيال الإلكتروني

08:07 GMT 06.12.2021
© AFP 2021 / THOMAS SAMSONهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / THOMAS SAMSON
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مع تزايد الاعتماد على شبكة الإنترنت في الكثير من المعاملات، بات الاحتيال والتصيد الإلكتروني، مشكلة تواجه الكثيرون.
وانطلاقا من هذا الواقع، قدمت شرطة دبي 4 نصائح ضرورية لتجنب التصيد والاحتيال الالكتروني عبر شبكة الإنترنت.
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ووفقا لصحيفة البيان، فإن النصائح الأربع هي:
تجنب مشاركة البيانات الشخصية: ينبغي أن تكون حذرا عند تلقي المكالمات والرسائل النصية المشبوهة التي تطلب بياناتك الشخصية، لاسيما وأن الجهات الرسمية في الدولة البيانات الشخصية للأفراد عبر الرسائل النصية أو الهاتف.
تجنب مشاركة بياناتك المصرفية الخاصة بحسابك أو المتعلقة برقم التعريف الشخصي أو رموز الـ OTP و الـ CCV وتجنب الضغط على الروابط التي لا تعرف هويتها.
كن حذرا من العروض المغرية، لأن المحتالين يستطيعون انتحال هويات العاملين في المؤسسات الرسمية وخداع العملاء بجوائز وعروض غير حقيقية مقابل مبالغ مادية.
أبلغ عن الجرائم الإلكترونية في حال تعرضت بياناتك الشخصية أو المصرفية للاختراق، من خلال الاتصال بالشرطة.
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