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https://arabic.sputniknews.com/20211207/أردوغان-يلقي-خطابا-من-القاعدة-العسكرية-التركية-في-قطر-كل-شعوب-الخليج-إخواننا--1053668351.html
أردوغان يلقي خطابا من القاعدة العسكرية التركية في قطر: كل شعوب الخليج إخواننا
أردوغان يلقي خطابا من القاعدة العسكرية التركية في قطر: كل شعوب الخليج إخواننا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن كل شعوب الخليج إخوة حقيقيون لبلاده، أيا كانت أصولهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T14:12+0000
2021-12-07T14:12+0000
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وأضاف أردوغان في خطاب ألقاه الثلاثاء، خلال زيارته القاعدة العسكرية التركية القطرية المشتركة في الدوحة، أن بلاده وقطر توليان أهمية كبيرة لسلام وأمن منطقة الخليج بأسرها، بحسب وكالة الأناضول الرسمية. وأشاد أردوغان بثقة قطر في بلاده ووقوف الدوحة دائما إلى جانب أنقرة في هجمات المضاربة التي تستهدف الاقتصاد التركي.وقال: "نقدم الدعم اللازم لإخواننا القطريين الذين أسهموا بنمو تركيا في محاور الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير".وأبرمت تركيا وقطر، الثلاثاء، 15 اتفاقية تعاون في عدد من المجالات والقطاعات.وجرى توقيع الاتفاقيات في الدوحة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اللذين ترأسا اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين الدولتين، الذي عقد بالديوان الأميري، صباح اليوم.وبحسب بيان للديوان الأميري، فإن أمير قطر والرئيس التركي بحثا خلال اجتماع اللجنة العليا، سبل توطيد وتطوير علاقات التعاون الاستراتيجية بين بلديهما والارتقاء بها على مختلف الصعد.ونقل البيان عن أمير قطر تأكيده خلال الاجتماع، أهمية اجتماعات اللجنة ولقاءات مسؤولي البلدين من أجل تحقيق أهدافها في توطيد الشراكة الاستراتيجية القطرية التركية.وأعرب آل ثاني عن تطلعه، إلى أن تسهم الاتفاقيات بين الجانبين في تحقيق ما يطمح إليه الشعبان القطري والتركي من مصالح في مختلف المجالات.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/تركيا-لا-نعادي-أحدا-بالمنطقة-وقطر-تساهم-في-تحسين-علاقتنا-بالجميع-1053618461.html
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العالم العربي, العالم, تركيا, أخبار قطر اليوم

أردوغان يلقي خطابا من القاعدة العسكرية التركية في قطر: كل شعوب الخليج إخواننا

14:12 GMT 07.12.2021
© REUTERS / HANDOUTالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله لاجتماع في اسطنبول، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله لاجتماع في اسطنبول، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن كل شعوب الخليج إخوة حقيقيون لبلاده، أيا كانت أصولهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم.
وأضاف أردوغان في خطاب ألقاه الثلاثاء، خلال زيارته القاعدة العسكرية التركية القطرية المشتركة في الدوحة، أن بلاده وقطر توليان أهمية كبيرة لسلام وأمن منطقة الخليج بأسرها، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وتابع "لا نفرق بين الأمن والاستقرار في قطر وتركيا، ونعمل على تطوير تعاوننا مع دول الخليج على أسس الاحترام والمصلحة المتبادلة".

وأشاد أردوغان بثقة قطر في بلاده ووقوف الدوحة دائما إلى جانب أنقرة في هجمات المضاربة التي تستهدف الاقتصاد التركي.
وقال: "نقدم الدعم اللازم لإخواننا القطريين الذين أسهموا بنمو تركيا في محاور الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير".
وأبرمت تركيا وقطر، الثلاثاء، 15 اتفاقية تعاون في عدد من المجالات والقطاعات.
وجرى توقيع الاتفاقيات في الدوحة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اللذين ترأسا اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين الدولتين، الذي عقد بالديوان الأميري، صباح اليوم.
وبحسب بيان للديوان الأميري، فإن أمير قطر والرئيس التركي بحثا خلال اجتماع اللجنة العليا، سبل توطيد وتطوير علاقات التعاون الاستراتيجية بين بلديهما والارتقاء بها على مختلف الصعد.
وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اسطنبول، تركيا 15 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
تركيا: لا نعادي أحدا بالمنطقة وقطر تساهم في تحسين علاقتنا بالجميع
أمس, 11:03 GMT
ونقل البيان عن أمير قطر تأكيده خلال الاجتماع، أهمية اجتماعات اللجنة ولقاءات مسؤولي البلدين من أجل تحقيق أهدافها في توطيد الشراكة الاستراتيجية القطرية التركية.
وأعرب آل ثاني عن تطلعه، إلى أن تسهم الاتفاقيات بين الجانبين في تحقيق ما يطمح إليه الشعبان القطري والتركي من مصالح في مختلف المجالات.
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