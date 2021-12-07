أمريكا تطلق قمرا صناعيا "يعزز قدراتها الحربية"

واشنطن- سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان: "مع الإطلاق الناجح للحمولة الأولى، ستحوم سينتور لمدة 35 دقيقة أخرى قبل نشر المركبة الفضائية إل دي بي إي- 1".في وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت القوة الفضائية الأمريكية في بيان صحفي إن القمر الصناعي "إس تي بي سات- 6" سيعزز قدرات القتال الحربي.وأضافت أن ذلك سيحدث من خلال توفير قدرات تشغيلية للكشف عن التفجيرات النووية وإظهار تقنيات فضائية جديدة في مجالات الوعي بمجال الفضاء والطقس والاتصالات بالليزر.علاوة على ذلك، فإن القمر الصناعي مزود بنظام تابع لوكالة "ناسا"، والذي سيحسن الاتصالات الفضائية باستخدام أشعة الليزر تحت الحمراء لإرسال البيانات من وإلى الفضاء، حسبما أضافت قوة الفضاء.لا يزال نظام الاتصالات بالليزر بحاجة إلى الاختبار عندما يكون في مدار متزامن مع الأرض على ارتفاع 22 ألف ميل فوق سطح الأرض، وفقا لقوة الفضاء.في الشهر الماضي، دعت وزارة الخارجية الروسية، إلى ضرورة الإسراع في الموافقة على معاهدة دولية، لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو مستعدة لبدء نقاش شامل حول قضايا أمن الفضاء مع جميع الدول المهتمة، بما في ذلك الولايات المتحدة.