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أمريكا تطلق قمرا صناعيا "يعزز قدراتها الحربية"
أمريكا تطلق قمرا صناعيا "يعزز قدراتها الحربية"
قالت شركة "يونايتد لانش آلاينس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها أطلقت بنجاح صاروخ "أطلس 5" يحمل قمرا صناعيا عسكريا لقوة الفضاء والذي سيدعم قدرة الكشف النووية... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T18:50+0000
2021-12-07T18:50+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان: "مع الإطلاق الناجح للحمولة الأولى، ستحوم سينتور لمدة 35 دقيقة أخرى قبل نشر المركبة الفضائية إل دي بي إي- 1".في وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت القوة الفضائية الأمريكية في بيان صحفي إن القمر الصناعي "إس تي بي سات- 6" سيعزز قدرات القتال الحربي.وأضافت أن ذلك سيحدث من خلال توفير قدرات تشغيلية للكشف عن التفجيرات النووية وإظهار تقنيات فضائية جديدة في مجالات الوعي بمجال الفضاء والطقس والاتصالات بالليزر.علاوة على ذلك، فإن القمر الصناعي مزود بنظام تابع لوكالة "ناسا"، والذي سيحسن الاتصالات الفضائية باستخدام أشعة الليزر تحت الحمراء لإرسال البيانات من وإلى الفضاء، حسبما أضافت قوة الفضاء.لا يزال نظام الاتصالات بالليزر بحاجة إلى الاختبار عندما يكون في مدار متزامن مع الأرض على ارتفاع 22 ألف ميل فوق سطح الأرض، وفقا لقوة الفضاء.في الشهر الماضي، دعت وزارة الخارجية الروسية، إلى ضرورة الإسراع في الموافقة على معاهدة دولية، لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو مستعدة لبدء نقاش شامل حول قضايا أمن الفضاء مع جميع الدول المهتمة، بما في ذلك الولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20210501/محلل-يقارن-بين-الأسلحة-المضادة-للأقمار-الصناعية-الروسية-والأمريكية-1048862850.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تطلق قمرا صناعيا "يعزز قدراتها الحربية"

18:50 GMT 07.12.2021
© Fotolia / Andrey Armyagovقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Fotolia / Andrey Armyagov
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قالت شركة "يونايتد لانش آلاينس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها أطلقت بنجاح صاروخ "أطلس 5" يحمل قمرا صناعيا عسكريا لقوة الفضاء والذي سيدعم قدرة الكشف النووية للولايات المتحدة.
واشنطن- سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان: "مع الإطلاق الناجح للحمولة الأولى، ستحوم سينتور لمدة 35 دقيقة أخرى قبل نشر المركبة الفضائية إل دي بي إي- 1".
في وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت القوة الفضائية الأمريكية في بيان صحفي إن القمر الصناعي "إس تي بي سات- 6" سيعزز قدرات القتال الحربي.
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وأضافت أن ذلك سيحدث من خلال توفير قدرات تشغيلية للكشف عن التفجيرات النووية وإظهار تقنيات فضائية جديدة في مجالات الوعي بمجال الفضاء والطقس والاتصالات بالليزر.
علاوة على ذلك، فإن القمر الصناعي مزود بنظام تابع لوكالة "ناسا"، والذي سيحسن الاتصالات الفضائية باستخدام أشعة الليزر تحت الحمراء لإرسال البيانات من وإلى الفضاء، حسبما أضافت قوة الفضاء.
لا يزال نظام الاتصالات بالليزر بحاجة إلى الاختبار عندما يكون في مدار متزامن مع الأرض على ارتفاع 22 ألف ميل فوق سطح الأرض، وفقا لقوة الفضاء.
في الشهر الماضي، دعت وزارة الخارجية الروسية، إلى ضرورة الإسراع في الموافقة على معاهدة دولية، لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو مستعدة لبدء نقاش شامل حول قضايا أمن الفضاء مع جميع الدول المهتمة، بما في ذلك الولايات المتحدة.
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