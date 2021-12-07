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الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على سوريا وإيران
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الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على سوريا وإيران
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على سوريا وإيران
أعلنت الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات عسكرية وأمنية في إيران وسوريا. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T18:51+0000
2021-12-07T19:20+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وأوضح بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت 14 شخصا و4 كيانات، بما في ذلك القوات الخاصة الإيرانية لمكافحة الإرهاب، ومخابرات القوات الجوية السورية، وعناصر في أجهزة الأمن السورية، وغيرها.وقالت الوزارة الأمريكية إن قوات مكافحة الإرهاب الخاصة الإيرانية استهدفت المحتجين بالأسلحة النارية، بينهم نساء وأطفال، واستخدمت القوة المفرطة.فيما زعمت تورط القوات الجوية السورية في هجمات بالأسلحة الكيميائية ضد مدنيين، فضلا عن اتهامها ضباطا كبار في الأمن والاستخبارات السورية بالضلوع في اعتقال وتعذيب ووفاة معارضين.في وقت سابق، قال السفير الروسي في هولندا، وممثلها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، إنه من السابق لأوانه الحديث عن استعادة سوريا لحقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومع ذلك تواصل دمشق الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.تأتي هذه العقوبات، وسط استعدادات لاستئناف المفاوضات بين إيران والقوى العالمية في فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، حيث يأمل الجانب الغربي في عودة طهران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق وتتطلع الجمهورية الإسلامية إلى رفع العقوبات الدولية عنها.في يوم الاثنين، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن "جولة محادثات فيينا الأخيرة كانت مخيبة للآمال، وطهران لم تذهب إلى طاولة المفاوضات مستعدة لأي تقدم".
https://arabic.sputniknews.com/20211125/مركز-المصالحة-الروسية-الإرهابيون-في-محافظة-إدلب-يخزنون-حاويات-بها-مواد-سامة-1053283450.html
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الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على سوريا وإيران

18:51 GMT 07.12.2021 (تم التحديث: 19:20 GMT 07.12.2021)
© AFP 2021 / -جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية
جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / -
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أعلنت الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات عسكرية وأمنية في إيران وسوريا.
القاهرة- سبوتنيك. وأوضح بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت 14 شخصا و4 كيانات، بما في ذلك القوات الخاصة الإيرانية لمكافحة الإرهاب، ومخابرات القوات الجوية السورية، وعناصر في أجهزة الأمن السورية، وغيرها.
وقالت الوزارة الأمريكية إن قوات مكافحة الإرهاب الخاصة الإيرانية استهدفت المحتجين بالأسلحة النارية، بينهم نساء وأطفال، واستخدمت القوة المفرطة.
فيما زعمت تورط القوات الجوية السورية في هجمات بالأسلحة الكيميائية ضد مدنيين، فضلا عن اتهامها ضباطا كبار في الأمن والاستخبارات السورية بالضلوع في اعتقال وتعذيب ووفاة معارضين.
النصرة تقيم حواجز عسكرية منعا لخروج المدنيين من إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
مركز المصالحة الروسية: الإرهابيون في محافظة إدلب يخزنون حاويات بها مواد سامة
25 نوفمبر, 20:01 GMT
في وقت سابق، قال السفير الروسي في هولندا، وممثلها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، إنه من السابق لأوانه الحديث عن استعادة سوريا لحقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومع ذلك تواصل دمشق الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
تأتي هذه العقوبات، وسط استعدادات لاستئناف المفاوضات بين إيران والقوى العالمية في فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، حيث يأمل الجانب الغربي في عودة طهران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق وتتطلع الجمهورية الإسلامية إلى رفع العقوبات الدولية عنها.
في يوم الاثنين، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن "جولة محادثات فيينا الأخيرة كانت مخيبة للآمال، وطهران لم تذهب إلى طاولة المفاوضات مستعدة لأي تقدم".
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