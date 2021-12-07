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كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211207/أهداف-مباراة-مصر-والجزائر-1-1-في-كأس-العرب-فيديو-1053684771.html
أهداف مباراة مصر والجزائر 1-1 في كأس العرب... فيديو
أهداف مباراة مصر والجزائر 1-1 في كأس العرب... فيديو
تعادل منتخبا مصر والجزائر بنتيجة (1-1)، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في مسابقة كأس العرب 2021 المقامة حاليا في قطر. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T21:34+0000
2021-12-07T21:34+0000
كأس العرب 2021
رياضة
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وتصدر الفراعنة، جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بفارق "اللعب النظيف" أمام الجزائر صاحبة الوصافة.سجل محمد أمين توجاي للمنتخب الجزائري في الدقيقة 20، بعد كرة طائشة توجهت إليه داخل منطقة جزاء مصر، ليصوب كرة ترتطم بالمدافع، وتهادت داخل شباك محمد الشناوي.ونجح عمرو السولية في تسجيل هدف التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 60 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، بعد إعاقة قوية تعرض لها من جانب توجاي داخل منطقة الجزاء.وشهدت المباراة حصول الثلاثي المصري أكرم توفيق، حمدي فتحي وعمرو السولية على بطاقات صفراء.بينما حصل الثلاثاي الجزائري يوسف بلايلي، محمد توجاي وزكرياء دراوي على بطاقات صفراء، ومع الوصول إلى الدقيقة 90، حصل العربي هلال سوداني على بطاقة صفراء جزائرية رابعة، فيما حصل ياسين تطراوي على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+6.وتفوق المنتخب المصري على نظيره الجزائري بناء على البطاقات الصفراء والحمراء، بفضل اللعب النظيف، بعد التعادل بسبع نقاط لكل فريق، إلى جانب التساوي في فارق الأهداف والأهداف المسجلة.ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الأردني يوم السبت القادم في دور الثمانية من البطولة، بينما سيلتقي منتخبا الجزائر والمغرب في نفس الدور.
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رياضة

أهداف مباراة مصر والجزائر 1-1 في كأس العرب... فيديو

21:34 GMT 07.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمصر والجزائر في كأس العرب 2021
مصر والجزائر في كأس العرب 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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تعادل منتخبا مصر والجزائر بنتيجة (1-1)، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في مسابقة كأس العرب 2021 المقامة حاليا في قطر.
وتصدر الفراعنة، جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بفارق "اللعب النظيف" أمام الجزائر صاحبة الوصافة.
سجل محمد أمين توجاي للمنتخب الجزائري في الدقيقة 20، بعد كرة طائشة توجهت إليه داخل منطقة جزاء مصر، ليصوب كرة ترتطم بالمدافع، وتهادت داخل شباك محمد الشناوي.
ونجح عمرو السولية في تسجيل هدف التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 60 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، بعد إعاقة قوية تعرض لها من جانب توجاي داخل منطقة الجزاء.
وشهدت المباراة حصول الثلاثي المصري أكرم توفيق، حمدي فتحي وعمرو السولية على بطاقات صفراء.
بينما حصل الثلاثاي الجزائري يوسف بلايلي، محمد توجاي وزكرياء دراوي على بطاقات صفراء، ومع الوصول إلى الدقيقة 90، حصل العربي هلال سوداني على بطاقة صفراء جزائرية رابعة، فيما حصل ياسين تطراوي على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+6.
وتفوق المنتخب المصري على نظيره الجزائري بناء على البطاقات الصفراء والحمراء، بفضل اللعب النظيف، بعد التعادل بسبع نقاط لكل فريق، إلى جانب التساوي في فارق الأهداف والأهداف المسجلة.
ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الأردني يوم السبت القادم في دور الثمانية من البطولة، بينما سيلتقي منتخبا الجزائر والمغرب في نفس الدور.
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