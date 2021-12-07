أهداف مباراة مصر والجزائر 1-1 في كأس العرب... فيديو

وتصدر الفراعنة، جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بفارق "اللعب النظيف" أمام الجزائر صاحبة الوصافة.سجل محمد أمين توجاي للمنتخب الجزائري في الدقيقة 20، بعد كرة طائشة توجهت إليه داخل منطقة جزاء مصر، ليصوب كرة ترتطم بالمدافع، وتهادت داخل شباك محمد الشناوي.ونجح عمرو السولية في تسجيل هدف التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 60 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، بعد إعاقة قوية تعرض لها من جانب توجاي داخل منطقة الجزاء.وشهدت المباراة حصول الثلاثي المصري أكرم توفيق، حمدي فتحي وعمرو السولية على بطاقات صفراء.بينما حصل الثلاثاي الجزائري يوسف بلايلي، محمد توجاي وزكرياء دراوي على بطاقات صفراء، ومع الوصول إلى الدقيقة 90، حصل العربي هلال سوداني على بطاقة صفراء جزائرية رابعة، فيما حصل ياسين تطراوي على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+6.وتفوق المنتخب المصري على نظيره الجزائري بناء على البطاقات الصفراء والحمراء، بفضل اللعب النظيف، بعد التعادل بسبع نقاط لكل فريق، إلى جانب التساوي في فارق الأهداف والأهداف المسجلة.ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الأردني يوم السبت القادم في دور الثمانية من البطولة، بينما سيلتقي منتخبا الجزائر والمغرب في نفس الدور.
ونجح عمرو السولية في تسجيل هدف التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 60 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، بعد إعاقة قوية تعرض لها من جانب توجاي داخل منطقة الجزاء.
وشهدت المباراة حصول الثلاثي المصري أكرم توفيق، حمدي فتحي وعمرو السولية على بطاقات صفراء.
بينما حصل الثلاثاي الجزائري يوسف بلايلي، محمد توجاي وزكرياء دراوي على بطاقات صفراء، ومع الوصول إلى الدقيقة 90، حصل العربي هلال سوداني على بطاقة صفراء جزائرية رابعة، فيما حصل ياسين تطراوي على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+6.