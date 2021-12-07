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https://arabic.sputniknews.com/20211207/أ-كا--203-أحدث-نموذج-لرشاش-كلاشنيكوف-ماذا-يميزه؟-1053651666.html
"أ كا – 203" أحدث نموذج لرشاش كلاشنيكوف... ماذا يميزه؟
"أ كا – 203" أحدث نموذج لرشاش كلاشنيكوف... ماذا يميزه؟
أعلن مدير عام الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف، إتمام الاستعدادات لبدء الإنتاج الصناعي لأحدث نسخة من رشاشات كلاشنيكوف. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T07:29+0000
2021-12-07T07:29+0000
روسيا
رصد عسكري
سلاح روسيا
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ومن جانبه، صرح رئيس الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني بأن تصنيع رشاشات "أ كا – 203" سيجري في مصنع يقع في مدينة كورفا الهندية بموجب الاتفاقية التي وقعتها روسيا والهند.وأشار دميتري شوغايف، رئيس هيئة التعاون العسكري التقني، إلى أن رشاش "أ كا – 203" واحد من أحدث موديلات رشاش كلاشنيكوف.ولفت المعلق العسكري، العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين، في الحديث لـ"سبوتنيك" حول مميزات رشاش "كلاشنيكوف 203"، إلى أنه يتمتع بكافة المزايا الرائعة التي تميز رشاشات كلاشنيكوف ومنها الفعالية العالية وسهولة الاستخدام. وله شريحة بيكاتيني لتركيب معدات إضافية مثل قاذف الرمّانات.والشيء الوحيد الدي يميز رشاش "أ كا – 203" عن رشاش كلاشنيكوف العادي "أ كا – 74" والنسخ الأخرى هو عيار 5.56 وهو عيار الخراطيش التي تنتجها الهند.
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روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا

"أ كا – 203" أحدث نموذج لرشاش كلاشنيكوف... ماذا يميزه؟

07:29 GMT 07.12.2021
© Photo / Kalashnikov Mediaرشاش "كلاشنيكوف-23" (أ كا-203)
رشاش كلاشنيكوف-23 (أ كا-203) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Photo / Kalashnikov Media
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أعلن مدير عام الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف، إتمام الاستعدادات لبدء الإنتاج الصناعي لأحدث نسخة من رشاشات كلاشنيكوف.
ومن جانبه، صرح رئيس الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني بأن تصنيع رشاشات "أ كا – 203" سيجري في مصنع يقع في مدينة كورفا الهندية بموجب الاتفاقية التي وقعتها روسيا والهند.
وأشار دميتري شوغايف، رئيس هيئة التعاون العسكري التقني، إلى أن رشاش "أ كا – 203" واحد من أحدث موديلات رشاش كلاشنيكوف.
ولفت المعلق العسكري، العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين، في الحديث لـ"سبوتنيك" حول مميزات رشاش "كلاشنيكوف 203"، إلى أنه يتمتع بكافة المزايا الرائعة التي تميز رشاشات كلاشنيكوف ومنها الفعالية العالية وسهولة الاستخدام. وله شريحة بيكاتيني لتركيب معدات إضافية مثل قاذف الرمّانات.
والشيء الوحيد الدي يميز رشاش "أ كا – 203" عن رشاش كلاشنيكوف العادي "أ كا – 74" والنسخ الأخرى هو عيار 5.56 وهو عيار الخراطيش التي تنتجها الهند.
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