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إدارة بايدن تعارض "بشدة" قرارا لمجلس الشيوخ يمنع بيع صواريخ للسعودية
إدارة بايدن تعارض "بشدة" قرارا لمجلس الشيوخ يمنع بيع صواريخ للسعودية
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنها تعارض بشدة قرارا لمجلس الشيوخ من شأنه أن يمنع البيع المقترح لعدد 280 صاروخا جو-جو متوسط المدى... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T22:07+0000
2021-12-07T22:07+0000
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وقال مكتب إدارة الميزانية التابع للبيت الأبيض في بيان إن صدور قرار مجلس الشيوخ "من شأنه أن يقوض التزام الرئيس بالمساعدة في دعم دفاعات شريكتنا في وقت تتزايد فيه هجمات الصواريخ والطائرات المُسيرة على المدنيين في السعودية".وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن وزارة الخارجية الأمريكية، أقرت صفقة "محتملة" لبيع السعودية صواريخ "جو - جو".وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية صفقة "محتملة" لبيع 280 صاروخا من فئة "جو - جو" طراز "إيه.آي.إم-120سي" للجانب السعودي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزارة الخارجية كانت قد وافقت على البيع المقترح في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مضيفا أن بيع الصواريخ "جو - جو" يأتي بعد "زيادة الهجمات عبر الحدود ضد السعودية خلال العام الماضي".يشار إلى أن الصفقة هي أول عملية بيع عسكرية كبيرة للسعودية من قبل إدارة بايدن منذ توليها السلطة، واعتماد سياسة "بيع الأسلحة الدفاعية فقط للحليف الخليجي".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، جمد مطلع العام الجاري مؤقتا بعض مبيعات الأسلحة للإمارات والسعودية لمراجعة هذه الاتفاقات.وجاءت الخطوة على خلفية تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بمنع استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية التي يشنها في اليمن التحالف العربي بقيادة السعودية، والذي تشكل فيه الإمارات ثاني أكبر قوة.
https://arabic.sputniknews.com/20211104/أمريكا-تقر-بيع-صواريخ-جو-جو-للسعودية-بقيمة-650-مليون-دولار-1050626146.html
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أمريكا, السعودية

إدارة بايدن تعارض "بشدة" قرارا لمجلس الشيوخ يمنع بيع صواريخ للسعودية

22:07 GMT 07.12.2021
© Sputnik . Ruslan Krivobok / الذهاب إلى بنك الصورالأنظمة الدفاعية "اس-400" (صواريخ أرض-جو) التابعة لقوات الدفاع الجوي-الفضائي الصاروخي خلال التدريبات بمنطقة أشولوك بإقليم أستراخان
الأنظمة الدفاعية اس-400 (صواريخ أرض-جو) التابعة لقوات الدفاع الجوي-الفضائي الصاروخي خلال التدريبات بمنطقة أشولوك بإقليم أستراخان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Sputnik . Ruslan Krivobok
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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنها تعارض بشدة قرارا لمجلس الشيوخ من شأنه أن يمنع البيع المقترح لعدد 280 صاروخا جو-جو متوسط المدى للسعودية.
وقال مكتب إدارة الميزانية التابع للبيت الأبيض في بيان إن صدور قرار مجلس الشيوخ "من شأنه أن يقوض التزام الرئيس بالمساعدة في دعم دفاعات شريكتنا في وقت تتزايد فيه هجمات الصواريخ والطائرات المُسيرة على المدنيين في السعودية".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن وزارة الخارجية الأمريكية، أقرت صفقة "محتملة" لبيع السعودية صواريخ "جو - جو".
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وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية صفقة "محتملة" لبيع 280 صاروخا من فئة "جو - جو" طراز "إيه.آي.إم-120سي" للجانب السعودي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزارة الخارجية كانت قد وافقت على البيع المقترح في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مضيفا أن بيع الصواريخ "جو - جو" يأتي بعد "زيادة الهجمات عبر الحدود ضد السعودية خلال العام الماضي".
يشار إلى أن الصفقة هي أول عملية بيع عسكرية كبيرة للسعودية من قبل إدارة بايدن منذ توليها السلطة، واعتماد سياسة "بيع الأسلحة الدفاعية فقط للحليف الخليجي".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، جمد مطلع العام الجاري مؤقتا بعض مبيعات الأسلحة للإمارات والسعودية لمراجعة هذه الاتفاقات.
وجاءت الخطوة على خلفية تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بمنع استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية التي يشنها في اليمن التحالف العربي بقيادة السعودية، والذي تشكل فيه الإمارات ثاني أكبر قوة.
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