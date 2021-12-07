تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211207/إسرائيل-تدشن-مستوطنة-جديدة-في-النقب-1053672266.html
إسرائيل تدشن مستوطنة جديدة في النقب
إسرائيل تدشن مستوطنة جديدة في النقب
شرعت السلطات الإسرائيلية في تدشين مستوطنة جديدة في صحراء النقب، بعد الموافقة عليه من قبل الحكومة، رسميا. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T15:56+0000
2021-12-07T15:56+0000
إسرائيل
مستوطنة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104339/21/1043392111_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_89c9e87b160edaff18119e1dc1b6292a.jpg
ونشرت إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها أنها تتجول على أراض في صحراء النقب سيتم تخصيصها لتدشين مستوطنة جديدة.وأوضحت الوزيرة الإسرائيلية أن المنطقة التي سيتم تدشين المستوطنة فيها تضم 13 ألف دونم، وتضم إلى جنباتها مدرسة ومجمع حكومي، موضحة أن تلك الخطوة جاءت متأخرة لسنوات طويلة، نتيجة لتباطؤ الحكومات السابقة، وأنها اليوم، فعليا، تعمل على تطبيق القانون وتنفيذه على أرض الواقع.وادعت إيليت شاكيد أن تدشين المستوطنة الجديدة في صحراء النقب يأتي باعتباره الطريقة الوحيدة لإعادة القانون والنظام إلى منطقة النقب، على حد قولها.وكانت الوزيرة الإسرائيلية قد قدمت اقتراحا في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمقترح جديد لحكومة بلادها يقضي بإقامة مستوطنات جديدة في صحراء النقب وهضبة الجولان السورية المحتلة.وادعت الوزيرة أن هناك قيمة كبيرة واهتمام بالغ من حكومة بلادها للاستحواذ على أراضي الدولة، وأن بناء مستوطنات جديدة في النقب والجولان يعزز ويعود بالفائدة على جميع سكان المنطقة، حيث اعتزمت بلادها إقامة مدينة جديدة في النقب، تسمى "كسيف"، فضلا عن إقامة بلدة جديدة تسمى "حيران"، وبلدة أخرى باسم "يتير"، وأنها في انتظار الحصول على الموافقات منذ وقت طويل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104339/21/1043392111_108:0:1892:1338_1920x0_80_0_0_76aae971903a9f522f3610b6188b6f48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, مستوطنة

إسرائيل تدشن مستوطنة جديدة في النقب

15:56 GMT 07.12.2021
© AP Photo / Brennan Linsleyعلم إسرائيلي يرفرف بالقرب من الفناء الأمامي لأحد المنازل على حافة مستوطنة ريحليم بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية
علم إسرائيلي يرفرف بالقرب من الفناء الأمامي لأحد المنازل على حافة مستوطنة ريحليم بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AP Photo / Brennan Linsley
تابعنا عبر
شرعت السلطات الإسرائيلية في تدشين مستوطنة جديدة في صحراء النقب، بعد الموافقة عليه من قبل الحكومة، رسميا.
ونشرت إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها أنها تتجول على أراض في صحراء النقب سيتم تخصيصها لتدشين مستوطنة جديدة.
وأوضحت الوزيرة الإسرائيلية أن المنطقة التي سيتم تدشين المستوطنة فيها تضم 13 ألف دونم، وتضم إلى جنباتها مدرسة ومجمع حكومي، موضحة أن تلك الخطوة جاءت متأخرة لسنوات طويلة، نتيجة لتباطؤ الحكومات السابقة، وأنها اليوم، فعليا، تعمل على تطبيق القانون وتنفيذه على أرض الواقع.
وادعت إيليت شاكيد أن تدشين المستوطنة الجديدة في صحراء النقب يأتي باعتباره الطريقة الوحيدة لإعادة القانون والنظام إلى منطقة النقب، على حد قولها.
وكانت الوزيرة الإسرائيلية قد قدمت اقتراحا في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمقترح جديد لحكومة بلادها يقضي بإقامة مستوطنات جديدة في صحراء النقب وهضبة الجولان السورية المحتلة.
وادعت الوزيرة أن هناك قيمة كبيرة واهتمام بالغ من حكومة بلادها للاستحواذ على أراضي الدولة، وأن بناء مستوطنات جديدة في النقب والجولان يعزز ويعود بالفائدة على جميع سكان المنطقة، حيث اعتزمت بلادها إقامة مدينة جديدة في النقب، تسمى "كسيف"، فضلا عن إقامة بلدة جديدة تسمى "حيران"، وبلدة أخرى باسم "يتير"، وأنها في انتظار الحصول على الموافقات منذ وقت طويل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:02 GMTمنع الاحتفالات والإغلاق يثير غضب المغاربة.. وقطاع السياحة يخشى الانهيار
16:00 GMTوزير التعليم الفرنسي: 80% من الأطفال فوق سن الـ12عاما تم تطعيمهم
15:56 GMTإسرائيل تدشن مستوطنة جديدة في النقب
15:54 GMTانخفاض ضغط الدم قد يكون سببا لعدة أمراض خطيرة
15:49 GMTالأردن يلزم جميع القادمين للمملكة بإجراء اختبار كورونا
15:48 GMTرسام تشكيلي يمني ينحت نسخة خشبية لكأس العرب.. فيديو
15:42 GMTإعلام: اعتقال أحد المشتبه بهم بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في فرنسا
15:40 GMTمسؤولون: السعودية في "وضع خطير" وتطلب صواريخ بشكل عاجل من أمريكا وقطر
15:28 GMTرقص وطائرة مسيرة يحصدان لقب "الفيديو الأعلى مشاهدة" على "تيك توك" في 2021‏
15:24 GMTالدفاع العراقية: هبوط اضطراري لطائرة عسكرية بسبب عطل فني وإصابة طاقمها
15:21 GMTدولة آسيوية تطيح بالبرازيل وتصبح المورد الغذائي الأول للدول العربية
15:16 GMTانتحار ألماني بعد أن قتل زوجته وأطفاله بسبب شهادة لقاح مزيفة
15:12 GMTإسرائيل تكشف عن أكثر المشاريع الهندسية تعقيدا في تاريخها
15:09 GMTبدء المحادثات الثنائية بين بوتين وبايدن
15:08 GMTنيللي كريم ترد على أنباء حملها للمرة الخامسة بعد زواجها الثالث... فيديو
14:58 GMTلماذا يشعر الحاصلون على الجرعة المعززة بالعطش؟
14:54 GMTإيران تعلن موعد استئناف مفاوضات فيينا النووية رغم الانتقادات الفرنسية
14:53 GMTملياردير أمريكي ممنوع من امتلاك التحف مدى الحياة
14:47 GMTمصر والجزائر تحصلان على مليون دولار قبل مباراتهما بكأس العرب
14:41 GMTالسيسي يفي بوعده لطفلة من ذوي الهمم بعد توجيه لوزارة الدفاع... فيديو