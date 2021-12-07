https://arabic.sputniknews.com/20211207/إسرائيل-تدشن-مستوطنة-جديدة-في-النقب-1053672266.html

إسرائيل تدشن مستوطنة جديدة في النقب

إسرائيل تدشن مستوطنة جديدة في النقب

شرعت السلطات الإسرائيلية في تدشين مستوطنة جديدة في صحراء النقب، بعد الموافقة عليه من قبل الحكومة، رسميا. 07.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-07T15:56+0000

2021-12-07T15:56+0000

2021-12-07T15:56+0000

إسرائيل

مستوطنة

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ونشرت إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها أنها تتجول على أراض في صحراء النقب سيتم تخصيصها لتدشين مستوطنة جديدة.وأوضحت الوزيرة الإسرائيلية أن المنطقة التي سيتم تدشين المستوطنة فيها تضم 13 ألف دونم، وتضم إلى جنباتها مدرسة ومجمع حكومي، موضحة أن تلك الخطوة جاءت متأخرة لسنوات طويلة، نتيجة لتباطؤ الحكومات السابقة، وأنها اليوم، فعليا، تعمل على تطبيق القانون وتنفيذه على أرض الواقع.وادعت إيليت شاكيد أن تدشين المستوطنة الجديدة في صحراء النقب يأتي باعتباره الطريقة الوحيدة لإعادة القانون والنظام إلى منطقة النقب، على حد قولها.وكانت الوزيرة الإسرائيلية قد قدمت اقتراحا في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمقترح جديد لحكومة بلادها يقضي بإقامة مستوطنات جديدة في صحراء النقب وهضبة الجولان السورية المحتلة.وادعت الوزيرة أن هناك قيمة كبيرة واهتمام بالغ من حكومة بلادها للاستحواذ على أراضي الدولة، وأن بناء مستوطنات جديدة في النقب والجولان يعزز ويعود بالفائدة على جميع سكان المنطقة، حيث اعتزمت بلادها إقامة مدينة جديدة في النقب، تسمى "كسيف"، فضلا عن إقامة بلدة جديدة تسمى "حيران"، وبلدة أخرى باسم "يتير"، وأنها في انتظار الحصول على الموافقات منذ وقت طويل.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, مستوطنة