تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
انتهاء قمة بوتين وبايدن بعد ساعتين من المحادثات المغلقة
https://arabic.sputniknews.com/20211207/إسرائيل-تعترف-بفشلها-في-اكتشاف-معلومات-أمنية-تتعلق-بـجاسوس-إيران-في-منزل-غانتس-1053676412.html
إسرائيل تعترف بفشلها في اكتشاف معلومات أمنية تتعلق بـ"جاسوس إيران" في منزل غانتس
إسرائيل تعترف بفشلها في اكتشاف معلومات أمنية تتعلق بـ"جاسوس إيران" في منزل غانتس
كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" عن تفاصيل جديدة في قضية "جاسوس إيران" الذي عمل في منزل بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T17:17+0000
2021-12-07T17:17+0000
إسرائيل
الشاباك
بيني غانتس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1c/1046122123_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3c2261434328d27be527614b3c6ec0b.jpg
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن تحقيقات جهاز الشاباك الإسرائيلي قد كشفت عن إخفاق أمني أو فشل أمني جديد يتعلق بعملية التشخيص الأمني لعومري غورن جوروكبسكي، المعروف باسم "جاسوس إيران" في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي.وأفادت الإذاعة بأن تحقيقات الشاباك قد أكدت أو أعلنت عن فشلها في عدم التحقق من الصحيفة الجنائية للجاسوس الإيراني في منزل غانتس، وأن رونين بار، رئيس الشاباك قد أمر بتشديد إجراءات التفتيش على الدوائر القريبة لغانتس وغيره من الشخصيات السيادية والوزراء.وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قد كشفت في السادس والعشرين من الشهر الماضي، بأن عومري غورن، المعروف باسم "جاسوس إيران" في منزل غانتس، كان على استعداد تام لبيع أسرار إسرائيلية إلى إيران مقابل 7000 دولار فقط.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول سابق في جهاز الموساد أن هناك حالة من الفشل الذريع، خاصة فيما يتعلق بالسجل الجنائي للجاسوس الموجود داخل منزل الجنرال بيني غانتس، مؤكدا أنه كان من الضروري استبعاد هذا الرجل، ومن المخاطرة الحقيقية وجوده داخل منزل وزير الدفاع الإسرائيلي.والجاسوس الإيراني، هو مواطن إسرائيلي بالأساس، يدعى عومري غورن جوروكبسكي، وكان يعمل منذ سنوات في الخدمات المنزلية والنظافة داخل منزل الوزير، وعرض نفسه كجاسوس يمكنه زراعة برامج داخل حاسوب غانتس لصالح جهات إيرانية، وبالفعل التقط لهم صورا داخل المنزل.للمزيد: موقع عبري يكشف موعد زرع "جاسوس إيران" في منزل غانتسووفقا للرواية الإسرائيلية، فإن المتهم استخدم تطبيق "تلغرام" في التواصل مع "بلاك شادو"، التي عرفتها الصحافة الإسرائيلية على أنها مجموعة قرصنة، ثم عرض عليهم زراعة برمجية "الدودة" الخبيثة في حاسوب وزير الدفاع، ما يمكنهم من اختراقه.ومع ذلك، استطاعت السلطات الإسرائيلية اعتقاله بعد أيام من تواصله مع المجموعة، وقبل أن يتمكن من إرسال أي معلومة حساسة، وأرجع الشاباك نجاحه في توقيف غورن في الوقت المناسب إلى الإجراءات الأمنية المشددة وبروتوكولات ومعدات أمن المعلومات المثبتة في منزل غانتس، والتي لم تمكن غورن من الاطلاع على المواد السرية أو إرسالها.العامل يمتلك سجلا إجراميا، حيث اعتقل 14 مرة وأدين 4 مرات بالسجن لفترات مختلفة، فيما استلهم الفكرة بعد نشر تقارير إعلامية حول تنفيذ "بلاك شادو" هجمات إلكترونية ضد أهداف إسرائيلية.
https://arabic.sputniknews.com/20211119/هل-فشلت-إسرائيل-في-كشف-جاسوس-إيران-داخل-منزل-غانتس؟-الشاباك-يرد-1050750024.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1c/1046122123_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ee367eb4ef6ae9b523498f01678bc94a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, الشاباك, بيني غانتس

إسرائيل تعترف بفشلها في اكتشاف معلومات أمنية تتعلق بـ"جاسوس إيران" في منزل غانتس

17:17 GMT 07.12.2021
© REUTERS / POOLوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" عن تفاصيل جديدة في قضية "جاسوس إيران" الذي عمل في منزل بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن تحقيقات جهاز الشاباك الإسرائيلي قد كشفت عن إخفاق أمني أو فشل أمني جديد يتعلق بعملية التشخيص الأمني لعومري غورن جوروكبسكي، المعروف باسم "جاسوس إيران" في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي.
وأفادت الإذاعة بأن تحقيقات الشاباك قد أكدت أو أعلنت عن فشلها في عدم التحقق من الصحيفة الجنائية للجاسوس الإيراني في منزل غانتس، وأن رونين بار، رئيس الشاباك قد أمر بتشديد إجراءات التفتيش على الدوائر القريبة لغانتس وغيره من الشخصيات السيادية والوزراء.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قد كشفت في السادس والعشرين من الشهر الماضي، بأن عومري غورن، المعروف باسم "جاسوس إيران" في منزل غانتس، كان على استعداد تام لبيع أسرار إسرائيلية إلى إيران مقابل 7000 دولار فقط.
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2021
هل فشلت إسرائيل في كشف "جاسوس إيران" داخل منزل غانتس؟... الشاباك يرد
19 نوفمبر, 09:09 GMT
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول سابق في جهاز الموساد أن هناك حالة من الفشل الذريع، خاصة فيما يتعلق بالسجل الجنائي للجاسوس الموجود داخل منزل الجنرال بيني غانتس، مؤكدا أنه كان من الضروري استبعاد هذا الرجل، ومن المخاطرة الحقيقية وجوده داخل منزل وزير الدفاع الإسرائيلي.
والجاسوس الإيراني، هو مواطن إسرائيلي بالأساس، يدعى عومري غورن جوروكبسكي، وكان يعمل منذ سنوات في الخدمات المنزلية والنظافة داخل منزل الوزير، وعرض نفسه كجاسوس يمكنه زراعة برامج داخل حاسوب غانتس لصالح جهات إيرانية، وبالفعل التقط لهم صورا داخل المنزل.
للمزيد: موقع عبري يكشف موعد زرع "جاسوس إيران" في منزل غانتس
ووفقا للرواية الإسرائيلية، فإن المتهم استخدم تطبيق "تلغرام" في التواصل مع "بلاك شادو"، التي عرفتها الصحافة الإسرائيلية على أنها مجموعة قرصنة، ثم عرض عليهم زراعة برمجية "الدودة" الخبيثة في حاسوب وزير الدفاع، ما يمكنهم من اختراقه.
ومع ذلك، استطاعت السلطات الإسرائيلية اعتقاله بعد أيام من تواصله مع المجموعة، وقبل أن يتمكن من إرسال أي معلومة حساسة، وأرجع الشاباك نجاحه في توقيف غورن في الوقت المناسب إلى الإجراءات الأمنية المشددة وبروتوكولات ومعدات أمن المعلومات المثبتة في منزل غانتس، والتي لم تمكن غورن من الاطلاع على المواد السرية أو إرسالها.
العامل يمتلك سجلا إجراميا، حيث اعتقل 14 مرة وأدين 4 مرات بالسجن لفترات مختلفة، فيما استلهم الفكرة بعد نشر تقارير إعلامية حول تنفيذ "بلاك شادو" هجمات إلكترونية ضد أهداف إسرائيلية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:48 GMTمستشار خامنئي: ما قام به الرئيس السوري ضد الغزو الجبان من 80 دولة لبلاده يمهد الطريق للنصر النهائي
17:47 GMT"هيلتون" تعتزم زيادة عدد فنادقها في السعودية إلى 75 خلال 5 سنوات
17:47 GMTهيومن رايتس: جماعة مسلحة اختطفت 600 امرأة وفتاة في موزمبيق في آخر 3 سنوات
17:44 GMTوسط انتقادات إيرانية لاذعة.. ما انعكاسات صفقة فرنسا العسكرية في الإمارات على مفاوضات فيينا؟
17:42 GMTالبيت الأبيض: بايدن سيتصل بالزعماء الأوروبيين بعد اجتماعه مع بوتين
17:40 GMTالأرصاد المصرية تحذر من الأيام المقبلة وتطالب المواطنين باتخاذ كافة احتياطتهم
17:36 GMTانتهاء قمة بوتين وبايدن بعد ساعتين من المحادثات المغلقة
17:35 GMTمقاتلة صينية تنافس "إف - 16" الأمريكية... صور
17:28 GMTالبرهان يقرر تشكيل قوة أمنية جديدة في الفاشر
17:17 GMTإسرائيل تعترف بفشلها في اكتشاف معلومات أمنية تتعلق بـ"جاسوس إيران" في منزل غانتس
17:14 GMTمجلس الشيوخ التشيلي يوافق على زواج المثليين
17:09 GMTتفاصيل الخسائر الكبيرة... ماذا دمرت غارات إسرائيل على اللاذقية في سوريا
17:05 GMTترتيب مجموعات كأس العرب 2021 قبل اللقائين الختاميين للدور الأول
16:49 GMT"فايزر":"أوميكرون" يبدو أقل حدة من المتحورات السابقة لكنه ينتشر أسرع منها
16:48 GMTالسيسي يصدر قرارا بإنشاء "الجامعة المصرية الروسية"
16:43 GMTهدايا مدرسية لأطفال سوريا من جمهورية إنغوشيا الروسية بمناسبة العام الجديد
16:43 GMTخبيرة روسية تسمي عشبة مفيدة للدماغ
16:37 GMTقانون العمل الإماراتي الجديد
16:35 GMTوزير الري المصري يكشف عن سدود دشنتها بلاده في أوغندا
16:34 GMTعبير موسي تدعو إلى حل البرلمان التونسي... فيديو