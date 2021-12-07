إصابة 9 أشخاص جراء انفجار في مركز تجاري جنوبي أوزبكستان
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورعناصر القوات المسلحة من أوزبكستان خلال اجتياز مرحلة "درب الاستطلاع" من مسابقة "المتميزون في الاستخبارات العسكرية" في إطار الألعاب العسكرية الدولية "أرمي 2020" (الجيش 2020)، في قاعدة التدريب العسكري التابعة لمعهد نوفوسيبيريك للقيادة العسكرية العليا
© Sputnik . Alexandr Kryazhev/
أعلنت وزارة الطوارئ في أوزبكستان، اليوم الثلاثاء، عن إصابة تسعة أشخاص جراء انفجار تلاه حريق في مركز تجاري بمدينة ديناو في منطقة سورخانداريا جنوبي البلاد.
طشقند - سبوتنيك. وبحسب المكتب الصحفي للوزارة ، فقد "وقع انفجار وحريق يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول الساعة 3:57 [1:57 بتوقيت موسكو] في المركز التجاري "إندنيم" المكون من طابقين في مدينة ديناو، أسفر عن انهيار جدران المبنى. وقامت فرق الإطفاء، التي وصلت إلى مكان الحادث بإطفاء النيران في الساعة 4:25 [2:25 بتوقيت موسكو]".
وجاء في بيان بثته قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الطوارئ: "أسفر الانفجار عن إصابة تسعة أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى المدينة".
وبحسب الوزارة، وصلت لجنة حكومية برئاسة النائب الأول لرئيس وزراء أوزبكستان، أتشيلبوي راماتوف، إلى مكان الحادث، ويجري التحقيق في أسبابه.
وجاء في بيان بثته قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الطوارئ: "أسفر الانفجار عن إصابة تسعة أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى المدينة".
وبحسب الوزارة، وصلت لجنة حكومية برئاسة النائب الأول لرئيس وزراء أوزبكستان، أتشيلبوي راماتوف، إلى مكان الحادث، ويجري التحقيق في أسبابه.