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إصابة 9 أشخاص جراء انفجار في مركز تجاري جنوبي أوزبكستان
إصابة 9 أشخاص جراء انفجار في مركز تجاري جنوبي أوزبكستان
أعلنت وزارة الطوارئ في أوزبكستان، اليوم الثلاثاء، عن إصابة تسعة أشخاص جراء انفجار تلاه حريق في مركز تجاري بمدينة ديناو في منطقة سورخانداريا جنوبي البلاد. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T06:47+0000
2021-12-07T06:47+0000
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طشقند - سبوتنيك. وبحسب المكتب الصحفي للوزارة ، فقد "وقع انفجار وحريق يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول الساعة 3:57 [1:57 بتوقيت موسكو] في المركز التجاري "إندنيم" المكون من طابقين في مدينة ديناو، أسفر عن انهيار جدران المبنى. وقامت فرق الإطفاء، التي وصلت إلى مكان الحادث بإطفاء النيران في الساعة 4:25 [2:25 بتوقيت موسكو]".وجاء في بيان بثته قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الطوارئ: "أسفر الانفجار عن إصابة تسعة أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى المدينة".وبحسب الوزارة، وصلت لجنة حكومية برئاسة النائب الأول لرئيس وزراء أوزبكستان، أتشيلبوي راماتوف، إلى مكان الحادث، ويجري التحقيق في أسبابه.
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إصابة 9 أشخاص جراء انفجار في مركز تجاري جنوبي أوزبكستان

06:47 GMT 07.12.2021
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورعناصر القوات المسلحة من أوزبكستان خلال اجتياز مرحلة "درب الاستطلاع" من مسابقة "المتميزون في الاستخبارات العسكرية" في إطار الألعاب العسكرية الدولية "أرمي 2020" (الجيش 2020)، في قاعدة التدريب العسكري التابعة لمعهد نوفوسيبيريك للقيادة العسكرية العليا
عناصر القوات المسلحة من أوزبكستان خلال اجتياز مرحلة درب الاستطلاع من مسابقة المتميزون في الاستخبارات العسكرية في إطار الألعاب العسكرية الدولية أرمي 2020 (الجيش 2020)، في قاعدة التدريب العسكري التابعة لمعهد نوفوسيبيريك للقيادة العسكرية العليا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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أعلنت وزارة الطوارئ في أوزبكستان، اليوم الثلاثاء، عن إصابة تسعة أشخاص جراء انفجار تلاه حريق في مركز تجاري بمدينة ديناو في منطقة سورخانداريا جنوبي البلاد.
طشقند - سبوتنيك. وبحسب المكتب الصحفي للوزارة ، فقد "وقع انفجار وحريق يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول الساعة 3:57 [1:57 بتوقيت موسكو] في المركز التجاري "إندنيم" المكون من طابقين في مدينة ديناو، أسفر عن انهيار جدران المبنى. وقامت فرق الإطفاء، التي وصلت إلى مكان الحادث بإطفاء النيران في الساعة 4:25 [2:25 بتوقيت موسكو]".

وجاء في بيان بثته قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الطوارئ: "أسفر الانفجار عن إصابة تسعة أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى المدينة".

وبحسب الوزارة، وصلت لجنة حكومية برئاسة النائب الأول لرئيس وزراء أوزبكستان، أتشيلبوي راماتوف، إلى مكان الحادث، ويجري التحقيق في أسبابه.
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