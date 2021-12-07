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إعلام: إيطاليا ترفض دعم أمريكا في مقاطعة أولمبياد بكين
إعلام: إيطاليا ترفض دعم أمريكا في مقاطعة أولمبياد بكين
كشفت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الثلاثاء، رفض حكومة البلاد لدعم الجهود الغربية الرامية لمقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين، والتي تقودها... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T21:26+0000
2021-12-07T21:26+0000
العالم
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روما- سبوتنيك. جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة "راي نيوز 24" الإيطالية عن مصادر حكومية، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية، جيوفاني مالاغو، أبدى عدم تأييده لمقاطعة أولمبياد 2022.وقال مالاغو للصحفيين في روما إن الصين هي الدولة التي تحملت عبء حماية عالم الرياضة خلال الوباء، مذكرا بكلمات رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، بأن الأولمبياد لا ينبغي أن تكون موضوعا للتسييس وأن إيطاليا تلتزم بالبيان.أعلنت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، أنها لن ترسل أي وفد رسمي إلى الألعاب الأولمبية المقبلة في الصين، لكنها أشارت إلى أن الرياضيين الأمريكيين سيشاركون في الألعاب.فيما ردت الصين بالقول إن الولايات المتحدة سيتعين عليها "دفع ثمن" مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية. تقام الدورة في بكين في الفترة من 4 إلى 20 فبراير/ شباط.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/الصين-تهدد-بإجراءات-مضادة-إذا-قاطعت-الولايات-المتحدة-أولمبياد-بكين-1053621216.html
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العالم, منوعات, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

إعلام: إيطاليا ترفض دعم أمريكا في مقاطعة أولمبياد بكين

21:26 GMT 07.12.2021
© REUTERS / Tingshu Wang100 يوم قبل بدء أولمبياد بكين 2022، الصين 27 أكتوبر 2021
100 يوم قبل بدء أولمبياد بكين 2022، الصين 27 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / Tingshu Wang
تابعنا عبر
كشفت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الثلاثاء، رفض حكومة البلاد لدعم الجهود الغربية الرامية لمقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين، والتي تقودها الولايات المتحدة.
روما- سبوتنيك. جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة "راي نيوز 24" الإيطالية عن مصادر حكومية، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية، جيوفاني مالاغو، أبدى عدم تأييده لمقاطعة أولمبياد 2022.
وقال مالاغو للصحفيين في روما إن الصين هي الدولة التي تحملت عبء حماية عالم الرياضة خلال الوباء، مذكرا بكلمات رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، بأن الأولمبياد لا ينبغي أن تكون موضوعا للتسييس وأن إيطاليا تلتزم بالبيان.
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في عام 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
الصين تهدد بإجراءات مضادة إذا قاطعت الولايات المتحدة أولمبياد بكين
أمس, 11:53 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، أنها لن ترسل أي وفد رسمي إلى الألعاب الأولمبية المقبلة في الصين، لكنها أشارت إلى أن الرياضيين الأمريكيين سيشاركون في الألعاب.
فيما ردت الصين بالقول إن الولايات المتحدة سيتعين عليها "دفع ثمن" مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية. تقام الدورة في بكين في الفترة من 4 إلى 20 فبراير/ شباط.
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