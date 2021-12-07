https://arabic.sputniknews.com/20211207/إعلام-حشد-عسكري-إيراني-على-الحدود-الأفغانية-لهذا-السبب-1053655455.html

إعلام: حشد عسكري إيراني على الحدود الأفغانية لهذا السبب

إعلام: حشد عسكري إيراني على الحدود الأفغانية لهذا السبب

نقلت تقارير إعلامية خليجية عن مصادر إيرانية وصفتها بالمطلعة، أن طهران بدأت في الحشد العسكري على الحدود الأفغانية. 07.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-07T09:29+0000

2021-12-07T09:29+0000

2021-12-07T09:29+0000

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وحسب تصريحات لجريدة القبس الكويتية، قالت المصادر: "إيران بدأت إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة من محافظات إيرانية عدة، بينها طهران وفارس وبوشهر، إلى محافظة بلوشستان، التي تمثّل أجزاء واسعة من الحدود الشرقية الإيرانية مع أفغانستان".وحول أسباب الحشد أكدت المصادر أن "فشل حرس الحدود الإيراني في صد الهجوم، الذي تعرضت له مواقع عسكرية في محافظة بلوشستان، على يد مقاتلي طالبان (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) أخيراً، دفع بالقيادة العسكرية الإيرانية إلى إرسال حشود عسكرية من الحرس الثوري إلى إقليم بلوشستان".إضافة إلى ذلك فإن الحرس الثوري الإيراني أرسل مع الحشود "وحدة عسكرية متخصصة بالطائرات المسيرة، كان مقرها في محافظة بوشهر، حسب ما أكدت المصادر.وأشارت المصادر إلى أن من يشرف على تلك التعزيزات هو العميد حسن زاده، أحد المقربين من المرشد علي خامنئي، وواحد من قياديي الحرس الثوري الإيراني.

https://arabic.sputniknews.com/20210815/إيران-تقيم-معسكرات-على-الحدود-مع-أفغانستان-بعد-وصول-مقاتلي-طالبان-إلى-كابول-1049850282.html

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