تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211207/إعلام-حشد-عسكري-إيراني-على-الحدود-الأفغانية-لهذا-السبب-1053655455.html
إعلام: حشد عسكري إيراني على الحدود الأفغانية لهذا السبب
إعلام: حشد عسكري إيراني على الحدود الأفغانية لهذا السبب
نقلت تقارير إعلامية خليجية عن مصادر إيرانية وصفتها بالمطلعة، أن طهران بدأت في الحشد العسكري على الحدود الأفغانية. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T09:29+0000
2021-12-07T09:29+0000
أخبار إيران
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050646640_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_67442def8030159520e793241a6d5502.jpg
وحسب تصريحات لجريدة القبس الكويتية، قالت المصادر: "إيران بدأت إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة من محافظات إيرانية عدة، بينها طهران وفارس وبوشهر، إلى محافظة بلوشستان، التي تمثّل أجزاء واسعة من الحدود الشرقية الإيرانية مع أفغانستان".وحول أسباب الحشد أكدت المصادر أن "فشل حرس الحدود الإيراني في صد الهجوم، الذي تعرضت له مواقع عسكرية في محافظة بلوشستان، على يد مقاتلي طالبان (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) أخيراً، دفع بالقيادة العسكرية الإيرانية إلى إرسال حشود عسكرية من الحرس الثوري إلى إقليم بلوشستان".إضافة إلى ذلك فإن الحرس الثوري الإيراني أرسل مع الحشود "وحدة عسكرية متخصصة بالطائرات المسيرة، كان مقرها في محافظة بوشهر، حسب ما أكدت المصادر.وأشارت المصادر إلى أن من يشرف على تلك التعزيزات هو العميد حسن زاده، أحد المقربين من المرشد علي خامنئي، وواحد من قياديي الحرس الثوري الإيراني.
https://arabic.sputniknews.com/20210815/إيران-تقيم-معسكرات-على-الحدود-مع-أفغانستان-بعد-وصول-مقاتلي-طالبان-إلى-كابول-1049850282.html
أخبار إيران
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050646640_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_a523dcfcf1e1f0ed7d1c0743e2a72887.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

إعلام: حشد عسكري إيراني على الحدود الأفغانية لهذا السبب

09:29 GMT 07.12.2021
© AFP 2021 / Iranian Army officeمناورات الجيش الإيراني "ذو الفقار 1400" في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / Iranian Army office
تابعنا عبر
نقلت تقارير إعلامية خليجية عن مصادر إيرانية وصفتها بالمطلعة، أن طهران بدأت في الحشد العسكري على الحدود الأفغانية.
وحسب تصريحات لجريدة القبس الكويتية، قالت المصادر: "إيران بدأت إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة من محافظات إيرانية عدة، بينها طهران وفارس وبوشهر، إلى محافظة بلوشستان، التي تمثّل أجزاء واسعة من الحدود الشرقية الإيرانية مع أفغانستان".
مسلحون تابعون لحركة طالبان في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2021
إيران تقيم معسكرات على الحدود مع أفغانستان بعد وصول مقاتلي طالبان إلى كابل
15 أغسطس, 13:37 GMT
وحول أسباب الحشد أكدت المصادر أن "فشل حرس الحدود الإيراني في صد الهجوم، الذي تعرضت له مواقع عسكرية في محافظة بلوشستان، على يد مقاتلي طالبان (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) أخيراً، دفع بالقيادة العسكرية الإيرانية إلى إرسال حشود عسكرية من الحرس الثوري إلى إقليم بلوشستان".
وبخصوص طبيعة الحشد أوضحت المصادر أن قوات عسكرية، وصفتها بالكبيرة تنتمي إلى "فيلق محمد رسول الله"، تم حشدها من العاصمة طهران إلى حدود البلاد الشرقية مع أفغانستان، ومعها أيضا عدة أفواج تنتمي إلى "لواء فاطميون" الذي تم تشكيله من الشيعة الهزارة الأفغان، وهو تابع على المستوى التنظيمي إلى فيلق القدس.
إضافة إلى ذلك فإن الحرس الثوري الإيراني أرسل مع الحشود "وحدة عسكرية متخصصة بالطائرات المسيرة، كان مقرها في محافظة بوشهر، حسب ما أكدت المصادر.

ولفتت إلى أن الطائرات المسيرة ستكون إحدى الأسلحة المهمة التي ستستخدمها القوات الإيرانية خلال الفترة المقبلة لمراقبة طالبان، معللة ذلك بـ "صعوبة التحرك عسكرياً في المناطق الشرقية، لأنها مناطق شبه صحراوية وذات تضاريس وعرة".

وأشارت المصادر إلى أن من يشرف على تلك التعزيزات هو العميد حسن زاده، أحد المقربين من المرشد علي خامنئي، وواحد من قياديي الحرس الثوري الإيراني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:06 GMTمحافظ البنك المركزي القطري يلتقي بنظيره التركي من أجل التعاون المصرفي
10:00 GMTقتلى وجرحى إثر انفجار قرب المستشفى الجمهوري في البصرة جنوبي العراق
09:55 GMTمفوضة الصحة الأوروبية: سأطلب من الدول الأعضاء تعزيز التدابير الاحترازية
09:52 GMTمصر تتلقى عيادات طبية متنقلة خاصة بكورونا هدية من أمريكا... صور
09:44 GMTبينيت للرئيس القبرصي: العلاقات بين بلدينا أقوى من أي وقت مضى
09:29 GMTإعلام: حشد عسكري إيراني على الحدود الأفغانية لهذا السبب
09:24 GMTرئيس وزراء إثيوبيا بعد استعادة مناطق رئيسية: سوف يتم تدمير العدو بالكامل قريبا
09:16 GMT"نشاط صحي" يمكن أن يزيد مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 60%
09:15 GMTوكالة: استهداف رتل عسكري أمريكي بعبوتين ناسفتين في سوريا
08:59 GMTإعلام: كييف تطلب من واشنطن أسلحة كانت معدة لأفغانستان
08:43 GMTالصدر يستقبل بلاسخارت في منزله لبحث نتائج الانتخابات العراقية... فيديو
08:41 GMTنظام جديد للعمل في الإمارات... 4 أيام ونصف في الأسبوع
08:39 GMTإيران تعلن عن رغبتها في رفع مستوى الصادرات مع روسيا إلى 10 مليارات دولار
08:33 GMT"أنصار الله" تعلن استهداف الدفاع السعودية ومطار الملك خالد وشركة أرامكو بصواريخ باليستية و25 طائرة
08:32 GMTهل تسير منطقة الشرق الأوسط نحو التهدئة؟
08:25 GMTرد فعل منصور عباس عندما طلب منه في الكنيست إدانة الهجمات ضد اليهود في القدس... فيديو
08:17 GMTالإمارات تطلق ورقة نقدية جديدة هي الأولى من نوعها في البلاد... صور
08:08 GMTبرأيك.. كيف ستتطور العلاقات الروسية الأمريكية بعد لقاء القمة بين بوتين وبايدن؟
08:05 GMTتناوله كل يوم... المنتج المثالي لتطهير الجسم وفقدان الوزن
08:03 GMTإيران تكشف خطأ استراتيجيا وقع فيه عدد من الدول العربية