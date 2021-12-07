إيران تكشف خطأ استراتيجيا وقع فيه عدد من الدول العربية

وأعرب عبد اللهيان، خلال استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في طهران، عن ترحيبه للتغيير الحاصل في سياسات بعض الدول العربية والغربية تجاه سوريا، منددا بالعدوان الصهيوني ضد سوريا، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.ووصف وجود القوات الأجنبية دون تنسيق وموافقة الحكومة السورية، بأنه السبب وراء الفلتان الأمني الراهن في المنطقة وسوريا، مؤكدا ضرورة الدفاع عن وحدة الأراضي والسيادة الشعبية السورية.وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، قال إن العدوان الإسرائيلي على سوريا لا يمكن أن يمر دون مجابهته، وأكد أن سوريا ترد عليه بشكل يومي.وأكد المقداد، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنه "لا يمكن أن يمر من دون الرد عليه.. وعلى إسرائيل ألا تخطئ في الحساب"، مضيفا: "في كل يوم نرد على الاعتداءات الإسرائيلية وشكلها قد يختلف اليوم عن أمس".وأوضح المقداد أن إسرائيل تلجأ للعدوان عندما تجد أن سوريا تنتصر "بفضل جيشها وأصدقائها وحلفائها"، وشدد على أن "امتلاك الصواريخ حق في الدفاع عن النفس لكل دولة".تابع المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك عربي
علق وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على تطبيع العلاقات بين عدد من الدول العربية وإسرائيل، مؤكدا أنه "خطأ استراتيجي مخل بالسلام والاستقرار في المنطقة".
وأعرب عبد اللهيان، خلال استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في طهران، عن ترحيبه للتغيير الحاصل في سياسات بعض الدول العربية والغربية تجاه سوريا، منددا بالعدوان الصهيوني ضد سوريا، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
ووصف وجود القوات الأجنبية دون تنسيق وموافقة الحكومة السورية، بأنه السبب وراء الفلتان الأمني الراهن في المنطقة وسوريا، مؤكدا ضرورة الدفاع عن وحدة الأراضي والسيادة الشعبية السورية.
وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، قال إن العدوان الإسرائيلي على سوريا لا يمكن أن يمر دون مجابهته، وأكد أن سوريا ترد عليه بشكل يومي.
وأكد المقداد، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنه "لا يمكن أن يمر من دون الرد عليه.. وعلى إسرائيل ألا تخطئ في الحساب"، مضيفا: "في كل يوم نرد على الاعتداءات الإسرائيلية وشكلها قد يختلف اليوم عن أمس".
وأوضح المقداد أن إسرائيل تلجأ للعدوان عندما تجد أن سوريا تنتصر "بفضل جيشها وأصدقائها وحلفائها"، وشدد على أن "امتلاك الصواريخ حق في الدفاع عن النفس لكل دولة".