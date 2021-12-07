https://arabic.sputniknews.com/20211207/إيلون-ماسك-يبدأ-زرع-رقاقاته-داخل-أدمغة-البشر-في-2022-ويحدد-أول-الحاصلين-عليها-1053665919.html

إيلون ماسك يبدأ زرع رقاقاته داخل أدمغة البشر في 2022... ويحدد أول الحاصلين عليها

إيلون ماسك يبدأ زرع رقاقاته داخل أدمغة البشر في 2022... ويحدد أول الحاصلين عليها

أعلن الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، أن شركته التكنولوجية "نيورالينك" تأمل في أن تبدأ زرع الرقاقات داخل أدمغة البشر العام المقبل 2022.‏ 07.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-07T13:25+0000

2021-12-07T13:25+0000

2021-12-07T13:25+0000

منوعات

تكنولوجيا

إيلون ماسك

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جاء ذلك خلال مقابلة تم بثها مباشرة في قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الاثنين.وعندما سُئل ماسك عن خطط شركة "نيورالينك" خلال 2022، أجاب: "تعمل الشركة بشكل جيد مع القرود، ونحن في الواقع نجري الكثير من الاختبارات، ونحن نؤكد فقط أنها آمنة وموثوقة للغاية، ويمكن إزالة الرقاقة من الدماغ بأمان".وأردف مؤكدا أن "معايير زرع الرقاقة لدى شركته "نيورالينك" أعلى بكثير من متطلبات إدارة الغذاء والدواء".وتعمل شركة "نيورالينك" التي أسسها إيلون ماسك في عام 2016 على تطوير شريحة يتم زرعها في أدمغة البشر، بغرض تسجيل وتحفيز نشاط الدماغ في وقت واحد، والهدف منها هو أن يكون لها تطبيقات طبية مثل علاج إصابات الحبل الشوكي الخطيرة والاضطرابات العصبية.وعبر حسابه على موقع "تويتر"، أعاد إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، تأكيد ما أعلن عنه خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فكتب لمتابعيه: "سيتسارع التقدم عندما يكون لدينا أجهزة في البشر (يصعب إجراء محادثات دقيقة مع القرود) العام المقبل".يشار إلى أن إيلون ماسك يملك تاريخا من المبالغة في الوعود وعدم التسليم في الجداول الزمنية للمشروع، إذ سبق له وأن وعد في فبراير/ شباط الماضي إن شركة "نيورالينك" قد تبدأ في زرع الرقاقات داخل أدمغة البشر مع حلول نهاية عام 2021، وفي عام 2019 قال إن شركته تأمل في أن تبدأ اختباراتها على البشر مع حلول نهاية عام 2020.وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، أصدرت شركة "نيورالينك" مقطع فيديو لقرد يلعب لعبة فيديو باستخدام رقاقة مزروعة في دماغه من تطويرها.

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منوعات, تكنولوجيا, إيلون ماسك