ارتفاع عدد ضحايا ثوران بركان إندونيسيا إلى 34 شخصا

وثار بركان جبل سيميرو الإندونيسي، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى. وحسب وكالة "فرانس برس"، فقد أكدت وكالة مكافحة الكوارث الإندونيسية أن هناك عدد كبير من المفقودين يقدر تقريبا بـ17 شخصا.فيما تسبب ثوران البركان في نزوح أكثر من 3700 شخص.وشهد العالم، في وقت سابق، نشاطا بركانيا يوم 19 سبتمبر/ أيلول، حيث غطت الحمم البركانية في جزيرة "لا بالما" الإسبانية أكثر من ألف هكتار، وتم إخلاء أكثر من سبعة آلاف شخص، ودمر 1.5 ألف مبنى، معظمها سكنية. خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين، تم تسجيل عشرات الآلاف من الزلازل في الجزيرة.
وشهد العالم، في وقت سابق، نشاطا بركانيا يوم 19 سبتمبر/ أيلول، حيث غطت الحمم البركانية في جزيرة "لا بالما" الإسبانية أكثر من ألف هكتار، وتم إخلاء أكثر من سبعة آلاف شخص، ودمر 1.5 ألف مبنى، معظمها سكنية. خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين، تم تسجيل عشرات الآلاف من الزلازل في الجزيرة.