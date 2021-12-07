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https://arabic.sputniknews.com/20211207/اشتية-يتهم-إسرائيل-بدفن-نفايات-نووية-في-أراض-فلسطينية-1053679549.html
اشتية يتهم إسرائيل بدفن نفايات نووية في أراض فلسطينية
اشتية يتهم إسرائيل بدفن نفايات نووية في أراض فلسطينية
اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بدفن نفايات نووية وكيمياوية وصلبة في أراض فلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي بالتحقيق في ذلك. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T18:48+0000
2021-12-07T18:48+0000
2021-12-07T18:48+0000
فلسطين
إسرائيل
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جاء ذلك خلال كلمة أدلى بها في مؤتمر بمدينة رام الله بشأن التغير المناخي في حضور مجموعة من السفراء الأجانب، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وحذر رئيس الوزراء من خطورة النفايات الإسرائيلية، وأنها تشكل خطرا على البيئة الفلسطينية وصحة السكان.وذكر اشتيه أن هناك ارتفاعا في حالات الإصابة بمرض السرطان في مناطق جنوب الخليل بالضفة الغربية، ملمحا إلى أنها نتيجة لهذه النفايات.ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني التغير المناخي بأنه جائحة تواجه العالم مثل كورونا، داعيا إلى إنشاء نظام تنبيه مبكر للنظر أين يتوجه العالم في هذا الشأن.ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية اقتلعت 2.5 مليون شجرة، منها 800 ألف شجرة زيتون عمرها آلاف السنين منذ عام 1967، "في إطار حربها على البيئة، كجزء من مشروعها الاستعماري".ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية، ومنها الجزء الشرقي من القدس أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها "غير قانونية".
https://arabic.sputniknews.com/20211111/بعد-مطالب-أبومازن-هل-ينجح-الاتحاد-الأوروبي-في-إطلاق-عملية-سلام-بين-إسرائيل-وفلسطين؟-1050681402.html
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فلسطين, إسرائيل
اشتية يتهم إسرائيل بدفن نفايات نووية في أراض فلسطينية
اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بدفن نفايات نووية وكيمياوية وصلبة في أراض فلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي بالتحقيق في ذلك.
جاء ذلك خلال كلمة أدلى بها في مؤتمر بمدينة رام الله بشأن التغير المناخي في حضور مجموعة من السفراء الأجانب،
بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)
.
وحذر رئيس الوزراء من خطورة النفايات الإسرائيلية، وأنها تشكل خطرا على البيئة الفلسطينية وصحة السكان.
وذكر اشتيه أن هناك ارتفاعا في حالات الإصابة بمرض السرطان في مناطق جنوب الخليل بالضفة الغربية، ملمحا إلى أنها نتيجة لهذه النفايات.
ووصف
رئيس الوزراء الفلسطيني
التغير المناخي بأنه جائحة تواجه العالم مثل كورونا، داعيا إلى إنشاء نظام تنبيه مبكر للنظر أين يتوجه العالم في هذا الشأن.
ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية اقتلعت 2.5 مليون شجرة، منها 800 ألف شجرة زيتون عمرها آلاف السنين منذ عام 1967، "في إطار حربها على البيئة، كجزء من مشروعها الاستعماري".
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية، ومنها الجزء الشرقي من القدس أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها "غير قانونية".