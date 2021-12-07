الأردن يلزم جميع القادمين للمملكة بإجراء اختبار كورونا

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة بحسب ما نقله تلفزيون "المملكة" الأردني، إنه سيتم إلزام جميع القادمين إلى المملكة بإجراء فحص "بي.سي.آر" حال وصولهم إلى المطار، مشيرة إلى أن الفحوص لا تستثني متلقي اللقاح.وأوضحت الداخلية الأردنية أن القرار يسري اعتبارا من يوم الأحد 12 كانون الأول/ديسمبر وفي المعابر كافة.وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في الأردن 988159 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 11817، بحسب بيانات الصحة الأردنية.
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الثلاثاء، إلزام جميع القادمين إلى المملكة بإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل 72 ساعة من القدوم إلى المملكة.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة بحسب ما نقله تلفزيون "المملكة" الأردني، إنه سيتم إلزام جميع القادمين إلى المملكة بإجراء فحص "بي.سي.آر" حال وصولهم إلى المطار، مشيرة إلى أن الفحوص لا تستثني متلقي اللقاح.