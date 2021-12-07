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https://arabic.sputniknews.com/20211207/الأردن-يلزم-جميع-القادمين-للمملكة-بإجراء-اختبار-كورونا--1053672922.html
الأردن يلزم جميع القادمين للمملكة بإجراء اختبار كورونا
الأردن يلزم جميع القادمين للمملكة بإجراء اختبار كورونا
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الثلاثاء، إلزام جميع القادمين إلى المملكة بإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل 72 ساعة من القدوم إلى المملكة. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T15:49+0000
2021-12-07T15:49+0000
الأردن
فيروس كورونا
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة بحسب ما نقله تلفزيون "المملكة" الأردني، إنه سيتم إلزام جميع القادمين إلى المملكة بإجراء فحص "بي.سي.آر" حال وصولهم إلى المطار، مشيرة إلى أن الفحوص لا تستثني متلقي اللقاح.وأوضحت الداخلية الأردنية أن القرار يسري اعتبارا من يوم الأحد 12 كانون الأول/ديسمبر وفي المعابر كافة.وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في الأردن 988159 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 11817، بحسب بيانات الصحة الأردنية.
https://arabic.sputniknews.com/20211113/وزارة-الصحة-الأردنية-تعلن-موعد-الجرعة-الثالثة-من-لقاح-كورونا-1050696483.html
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الأردن, فيروس كورونا

الأردن يلزم جميع القادمين للمملكة بإجراء اختبار كورونا

15:49 GMT 07.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMMED MAHJOUBمطار مسقط الدولي، سلطنة عمان مايو/ أيار 2020
مطار مسقط الدولي، سلطنة عمان مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMMED MAHJOUB
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أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الثلاثاء، إلزام جميع القادمين إلى المملكة بإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل 72 ساعة من القدوم إلى المملكة.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة بحسب ما نقله تلفزيون "المملكة" الأردني، إنه سيتم إلزام جميع القادمين إلى المملكة بإجراء فحص "بي.سي.آر" حال وصولهم إلى المطار، مشيرة إلى أن الفحوص لا تستثني متلقي اللقاح.
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وأوضحت الداخلية الأردنية أن القرار يسري اعتبارا من يوم الأحد 12 كانون الأول/ديسمبر وفي المعابر كافة.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في الأردن 988159 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 11817، بحسب بيانات الصحة الأردنية.
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