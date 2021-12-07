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الأعلى للدولة في ليبيا يطرح مبادرة جديدة للانتخابات تتضمن بنودا خاصة

الأعلى للدولة في ليبيا يطرح مبادرة جديدة للانتخابات تتضمن بنودا خاصة

يطرح المجلس الأعلى للدولة غدا الأربعاء مبادرة سياسية جديدة بشأن الانتخابات المرتقبة. 07.12.2021, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

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وحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبوتنيك" من مصادر بالمجلس الأعلى، فإن المبادرة تتضمن العديد من البنود من ضمنها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بآلية جديدة. كما تتضمن بعض البنود الخاصة بعملية النتائج والضمانات الخاصة بهذا الجانب.ويعقد المجلس غدا جلسة لاعتماد المبادرة، التي أعدتها اللجنة التي شكلت برئاسة النائب محمد معزب، وعضوية 4 أعضاء من المجلس بتاريخ 24 نوفمبر المنصرم.من ناحيته قال النائب محمد معزب رئيس اللجنة، لـ"سبوتنيك" إن المبادرة تعالج التخوفات المرتبطة بعملية قبول النتائج، وتتوافق مع المطالب الراغبة في إجراء الانتخابات.وفي وقت سابق، دعا 72 نائباً في البرلمان الليبي، في بيان مشترك، إلى عقد جلسة طارئة لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون، ومحاولات التأثير على قرارات القضاء، مشددين على ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية.وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف آذار/ مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20211204/ماذا-سيحدث-في-ليبيا-بعد-انتخابات-24-ديسمبرمركز-غربي-يضع-4-سيناريوهات-1053549718.html

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