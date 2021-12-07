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https://arabic.sputniknews.com/20211207/الإمارات-تستحوذ-على-74--من-استثمارات-الخليج-في-منطقة-الآسيان-1053651029.html
الإمارات تستحوذ على 74 % من استثمارات الخليج في منطقة الآسيان
الإمارات تستحوذ على 74 % من استثمارات الخليج في منطقة الآسيان
قال تقرير صادر عن إمارة دبي، إن الإمارات تستحوذ على 74 % من إجمالي الاستثمارات الخليجية في منطقة الآسيان. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T07:05+0000
2021-12-07T07:05+0000
2021-12-07T07:05+0000
أخبار الإمارات
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وحسب البيان، تبلغ قيمة هذه الاستثمارات من يناير/ كانون الثاني 2016 وحتى سبتمبرم أيلول 2021 نحو 13 مليار دولار، وذلك حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.وتحتل قطاعات مثل المواد الغذائية والزراعة والتكنولوجيا والخدمات المالية الصدارة ضمن القطاعات التي تعمل فيها الإمارات مع هذه المنطقة.وتعتمد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا بنسبة 7 % من إجمالي وارداتها الغذائية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات
الإمارات تستحوذ على 74 % من استثمارات الخليج في منطقة الآسيان
قال تقرير صادر عن إمارة دبي، إن الإمارات تستحوذ على 74 % من إجمالي الاستثمارات الخليجية في منطقة الآسيان.
وحسب البيان، تبلغ قيمة هذه الاستثمارات من يناير/ كانون الثاني 2016 وحتى سبتمبرم أيلول 2021 نحو 13 مليار دولار، وذلك حسبما ذكرت
صحيفة البيان الإماراتية
.
وتحتل قطاعات مثل المواد الغذائية والزراعة والتكنولوجيا والخدمات المالية الصدارة ضمن القطاعات التي تعمل فيها الإمارات مع هذه المنطقة.
وتعتمد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا بنسبة 7 % من إجمالي وارداتها الغذائية.