تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211207/الاتحاد-الأوروبي-الصراع-في-اليمن-يشهد-تصعيدا-عسكريا-مقلقا-1053682366.html
الاتحاد الأوروبي: الصراع في اليمن يشهد تصعيدا عسكريا "مقلقا"
الاتحاد الأوروبي: الصراع في اليمن يشهد تصعيدا عسكريا "مقلقا"
أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، استمرار استهداف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية للمنشآت السعودية، داعيا لدعم الحل السياسي للنزاع هناك والتوقف عن... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T20:25+0000
2021-12-07T20:34+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
أخبار العالم الآن
أخبار السعودية اليوم
القوات المسلحة السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101461/11/1014611197_0:97:1032:678_1920x0_80_0_0_e2d527cdf1d7c5fccec288fd15f22356.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للاتحاد، "شهد الصراع في اليمن تصعيدًا عسكريًا مقلقًا آخر. يدين الاتحاد الأوروبي الهجمات المتكررة عبر الحدود التي تشنها قوات الحوثي على السعودية، وآخرها بصاروخ باليستي استهدف الرياض يوم الاثنين".وأضاف البيان: "يجب أن يتوقف القتال المستمر، لا سيما الهجمات التي تعرض حياة المدنيين للخطر والبنية التحتية الحيوية التي توفر شريان حياة لسكان البلاد".وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على "دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بهدف تحقيق اتفاق سياسي شامل".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن متحدث القوات المسلحة التابعة للحوثيين استهداف القوات لأهداف عسكرية وحيوية في الرياض وجدة والطائف وجيزان ونجران وعسير، بعدد من الصواريخ الباليستية و25 طائرة مسيرة، شملت وزارة الدفاع ومطار الملك خالد وقاعدة الملك فهد بالطائف وشركة أرامكو بجدة وأهدافا عسكرية أخرى في الرياض.وكان التحالف العربي أعلن مساء الإثنين، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه الرياض، وإسقاط طائرة مُسيرة في الأجواء اليمنية كانت متجهة نحو الأراضي السعودية.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/التحالف-يدمر-أهدافا-عسكرية-مشروعة-ويوقع-عشرات-القتلى-عقب-استهداف-السعودية-1053666747.html
https://arabic.sputniknews.com/20211207/مسؤولون-السعودية-في-وضع-خطير-وتطلب-صواريخ-بشكل-عاجل-من-أمريكا-وقطر-1053672545.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101461/11/1014611197_0:0:1032:774_1920x0_80_0_0_a06fe0a81811eb81483a69040b566f8c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن, أخبار السعودية اليوم, القوات المسلحة السعودية

الاتحاد الأوروبي: الصراع في اليمن يشهد تصعيدا عسكريا "مقلقا"

20:25 GMT 07.12.2021 (تم التحديث: 20:34 GMT 07.12.2021)
© Sputnik . Stringerقصف العاصمة اليمنية صنعاء
قصف العاصمة اليمنية صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Sputnik . Stringer
تابعنا عبر
أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، استمرار استهداف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية للمنشآت السعودية، داعيا لدعم الحل السياسي للنزاع هناك والتوقف عن استهداف ما يعرض المدنيين للخطر.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للاتحاد، "شهد الصراع في اليمن تصعيدًا عسكريًا مقلقًا آخر. يدين الاتحاد الأوروبي الهجمات المتكررة عبر الحدود التي تشنها قوات الحوثي على السعودية، وآخرها بصاروخ باليستي استهدف الرياض يوم الاثنين".

وأضاف البيان: "يجب أن يتوقف القتال المستمر، لا سيما الهجمات التي تعرض حياة المدنيين للخطر والبنية التحتية الحيوية التي توفر شريان حياة لسكان البلاد".
قوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
التحالف يدمر "أهدافا عسكرية مشروعة" ويوقع عشرات القتلى عقب استهداف السعودية
13:34 GMT
وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على "دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بهدف تحقيق اتفاق سياسي شامل".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن متحدث القوات المسلحة التابعة للحوثيين استهداف القوات لأهداف عسكرية وحيوية في الرياض وجدة والطائف وجيزان ونجران وعسير، بعدد من الصواريخ الباليستية و25 طائرة مسيرة، شملت وزارة الدفاع ومطار الملك خالد وقاعدة الملك فهد بالطائف وشركة أرامكو بجدة وأهدافا عسكرية أخرى في الرياض.

وكان التحالف العربي أعلن مساء الإثنين، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه الرياض، وإسقاط طائرة مُسيرة في الأجواء اليمنية كانت متجهة نحو الأراضي السعودية.
نظام باتريوت في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
مسؤولون: السعودية في "وضع خطير" وتطلب صواريخ بشكل عاجل من أمريكا وقطر
15:40 GMT
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:51 GMTالكرملين: بوتين عرض على بايدن إلغاء القيود المفروضة على عمل البعثات الدبلوماسية
20:43 GMTوزيرة أمريكية تدعو إلى إجراءات حمائية لمعالجة مشاكل سلاسل التوريد
20:42 GMTالأعلى للدولة في ليبيا يطرح مبادرة جديدة للانتخابات تتضمن بنودا خاصة
20:42 GMTبرودة القدمين في الشتاء علامة على الإصابة بخمسة أمراض
20:25 GMTالاتحاد الأوروبي: الصراع في اليمن يشهد تصعيدا عسكريا "مقلقا"
20:14 GMTما هي أخطر صواريخ مقاتلات رافال؟... صور
20:11 GMTوزيرة الخزانة الأمريكية: بعض مشاكل الاقتصاد ستأخذ وقتا قبل حلها
20:10 GMTمدينة جبيل التاريخية تستعيد رونقها وتضيء شجرة ميلاد تحمل 16000 مصباح... صور
19:54 GMTفاوتشي: من المؤكد تقريبا أن متحور "أوميكرون" أقل حدة من "دلتا"
19:47 GMTالخارجية الإيرانية: مقترحاتنا تدفع بالمفاوضات النووية نحو الأمام
19:43 GMTفرنسا تتوقع استئناف محادثات فيينا النووية الخميس
19:32 GMT وفد حكومي إماراتي يزور أنقرة لبحث التعاون في مجال الصناعات الدفاعية
19:22 GMTتوازن الرعب بين "صنعاء والرياض"... هل يطيل أمد الحرب لسنوات قادمة؟
18:59 GMTخطيبة خاشقجي تعلق على اعتقال أحد المتهمين بقتله في فرنسا
18:55 GMTالسعودية.. القبض على مواطنين اثنين ومقيم انتحلوا صفة رجال الأمن
18:51 GMTالولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على سوريا وإيران
18:50 GMTأمريكا تطلق قمرا صناعيا "يعزز قدراتها الحربية"
18:48 GMTاشتية يتهم إسرائيل بدفن نفايات نووية في أراض فلسطينية
18:47 GMT"سي إم - 501"... صاروخ صيني يصطاد الدبابات على بعد 40 كيلومترا... صور
18:33 GMTمسودة ميزانية الدفاع الأمريكية تخصص 4 مليارات دولار لاحتواء روسيا عسكريا