تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211207/الاستخبارات-الإسرائيلية-تؤكد-قدرتها-على-منع-إيران-من-حيازة-قنبلة-نووية-1053660018.html
الاستخبارات الإسرائيلية تؤكد قدرتها على منع إيران من حيازة قنبلة نووية
الاستخبارات الإسرائيلية تؤكد قدرتها على منع إيران من حيازة قنبلة نووية
أعرب وزير الاستخبارات الإسرائيلية، أليعازر شتيرن، عن ثقته في أن تستخدم الولايات المتحدة كل الوسائل المتاحة لعدم تمكين إيران من حيازة قنبلة نووية. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T11:27+0000
2021-12-07T11:27+0000
العالم
الاتفاق النووي
إيران
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101534/45/1015344504_0:219:3027:1921_1920x0_80_0_0_bacf46c59817855646d090f3e05edeec.jpg
وشدد شتيرن، في تصريحات لإذاعة "كان" صباح اليوم الثلاثاء، على قدرة بلاده "على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية"، مشيرا إلى أن إسرائيل "ستبذل كل ما هو مستطاع لضمان ألا تكون الوحيدة التي تتحرك في سبيل هذا الهدف".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قال يوم الأحد، إنه على إيران الشروع في دفع ثمن انتهاكاتها.ودعا نفتالي بينيت الدول المشاركة في محادثات فيينا إلى التمسك بخط الهجوم أمام طهران، والتشديد على إيران لاستحالة تخصيب اليورانيوم والتفاوض في آن واحد.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت 1.5 مليار دولار لإعداد القوات المسلحة لتنفيذ ضربة محتملة ضد مواقع نووية إيرانية، كما يطلق القادة السياسيون والعسكريون تحذيرات شبه يومية.وترد إيران بأن إسرائيل لا تجرؤ على مواجهتها وجها لوجه.واستؤنفت المفاوضات الدولية حول الاتفاق النووي الإيراني المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015، آخر الشهر الماضي عقب خمسة أشهر من تعليقها، بمشاركة دبلوماسيين من المملكة المتحدة والصين وألمانيا وروسيا وفرنسا، وبتنسيق الاتحاد الأوروبي، وتهدف المحادثات إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي مع طهران.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/تفاصيل-خطيرة-لأول-مرة-طائرة-إسرائيلية-دمرت-منشأة-نوية-لا-تزال-هي-والعملاء-داخل-إيران-1053657168.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101534/45/1015344504_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0e1f37fb8dfb59ed7105b9ff07014e35.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الاتفاق النووي, إيران, إسرائيل

الاستخبارات الإسرائيلية تؤكد قدرتها على منع إيران من حيازة قنبلة نووية

11:27 GMT 07.12.2021
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورجزء من قنبلة نووية حرارية
جزء من قنبلة نووية حرارية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعرب وزير الاستخبارات الإسرائيلية، أليعازر شتيرن، عن ثقته في أن تستخدم الولايات المتحدة كل الوسائل المتاحة لعدم تمكين إيران من حيازة قنبلة نووية.
وشدد شتيرن، في تصريحات لإذاعة "كان" صباح اليوم الثلاثاء، على قدرة بلاده "على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية"، مشيرا إلى أن إسرائيل "ستبذل كل ما هو مستطاع لضمان ألا تكون الوحيدة التي تتحرك في سبيل هذا الهدف".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قال يوم الأحد، إنه على إيران الشروع في دفع ثمن انتهاكاتها.
ودعا نفتالي بينيت الدول المشاركة في محادثات فيينا إلى التمسك بخط الهجوم أمام طهران، والتشديد على إيران لاستحالة تخصيب اليورانيوم والتفاوض في آن واحد.
علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية يتحدث مع وسائل الإعلام أثناء زيارته لمرفق تخصيب نطنز وسط إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
تفاصيل خطيرة لأول مرة... طائرة إسرائيلية دمرت منشأة نوية لا تزال هي والعملاء داخل إيران
10:29 GMT
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت 1.5 مليار دولار لإعداد القوات المسلحة لتنفيذ ضربة محتملة ضد مواقع نووية إيرانية، كما يطلق القادة السياسيون والعسكريون تحذيرات شبه يومية.
وترد إيران بأن إسرائيل لا تجرؤ على مواجهتها وجها لوجه.
واستؤنفت المفاوضات الدولية حول الاتفاق النووي الإيراني المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015، آخر الشهر الماضي عقب خمسة أشهر من تعليقها، بمشاركة دبلوماسيين من المملكة المتحدة والصين وألمانيا وروسيا وفرنسا، وبتنسيق الاتحاد الأوروبي، وتهدف المحادثات إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي مع طهران.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:49 GMTالرئيس الأرجنتيني يتلقى جرعة معززة من "سبوتنيك V" ويدعو مواطنيه إلى استكمال التطعيم باللقاح الروسي
11:47 GMTالصدر وبلاسخارت يؤكدان ضرورة المصادقة على نتائج الانتخابات "دون تأخير"
11:39 GMTانطلاق محادثات أستانا بشأن سوريا يوم 21 ديسمبر في كازاخستان
11:39 GMTتايمز: الناتو يخشى أن تعزل روسيا دول البلطيق بمساعدة المهاجرين
11:27 GMTالاستخبارات الإسرائيلية تؤكد قدرتها على منع إيران من حيازة قنبلة نووية
11:22 GMTالصين: أمريكا "ستدفع ثمن" مقاطعتها لأولمبياد بكين
11:10 GMTماذا أظهر استطلاع الرأي العام في طروحات اليسار الليبرالي؟
11:07 GMTإعلام: رفض طلب رد قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت وعودته لممارسة عمله
10:49 GMTلاعب كرة قدم أوكراني سابق يتحول إلى "عتال" بسبب القمار
10:45 GMTجورج قرداحي يعلق على أنباء حصوله على تعويضات مالية بمرسوم رئاسي بعد استقالته
10:44 GMTكاميرا مراقبة ترصد لحظة سقوط طائرة فوق معرض سيارات وتدمير 25 سيارة
10:43 GMTتقرير: 873 احتجاجا في تونس خلال الشهر الماضي معظمها "ينزع إلى العنف"
10:33 GMTنجل ميسي يحرجه أمام الكاميرات بسؤال حول الكرة الذهبية السابعة... فيديو
10:33 GMTمحكمة هولندية تبرئ وزير الدفاع الإسرائيلي من مسؤولية وفاة فلسطينيين في 2014
10:29 GMTتفاصيل خطيرة لأول مرة... طائرة إسرائيلية دمرت منشأة نوية لا تزال هي والعملاء داخل إيران
10:29 GMTلوح جلجامش يعود إلى العراق بعد 30 عاما من السرقة
10:27 GMTلافروف يزور إسرائيل وفلسطين والجزائر والمغرب
10:25 GMT5 أنواع من الأطعمة والمشروبات تحسن المزاج وتحفز الشعور بالسعادة
10:18 GMTليلى علوي توجه رسالة إلى الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان وتشيد بقرارهما... فيديو
10:06 GMTمحافظ البنك المركزي القطري يلتقي بنظيره التركي من أجل التعاون المصرفي