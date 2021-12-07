البرهان يقرر تشكيل قوة أمنية جديدة في الفاشر

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن البرهان ناقش مع أعضاء المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية "تطورات الأوضاع الأمنية في دارفور والأحداث المؤسفة التي وقعت مؤخرا".وبحسب البيان "قرر المجلس تشكيل قوة مشتركة رادعة ذات مهام خاصة تتشكل من القوات المسلحة والدعم السريع وقوات الكفاح المسلح والأمن والمخابرات العامة والشرطة على أن يكون لديها قيادة مشتركة متقدمة مقرها الفاشر".وكانت مدينة "الفاشر" الواقعة غربي البلاد قد شهدت مؤخرا اقتتالا قبليا خلف عددا من الضحايا.وأوضح البيان أن هذه القوة ستكون "لديها سلطات واسعة في ضبط واحتواء وحسم كل التفلتات وجمع السلاح وتقديم كل المتفلتين والمتهمين لمحاكم تنشأ لهذا الغرض وتساعد في فرض سيادة وحكم القانون والمساهمة الجادة الفاعلة في حماية المدنيين وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان".
قرر المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية في السودان برئاسة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة تشكيل قوة مشتركة جديدة، بغرض جمع السلاح وضبط الانفلات الأمني في مدينة الفاشر.
وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن البرهان ناقش مع أعضاء المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية "تطورات الأوضاع الأمنية في دارفور والأحداث المؤسفة التي وقعت مؤخرا".
وبحسب البيان "قرر المجلس تشكيل قوة مشتركة رادعة ذات مهام خاصة تتشكل من القوات المسلحة والدعم السريع وقوات الكفاح المسلح والأمن والمخابرات العامة والشرطة على أن يكون لديها قيادة مشتركة متقدمة مقرها الفاشر".
وأوضح البيان أن هذه القوة ستكون "لديها سلطات واسعة في ضبط واحتواء وحسم كل التفلتات وجمع السلاح وتقديم كل المتفلتين والمتهمين لمحاكم تنشأ لهذا الغرض وتساعد في فرض سيادة وحكم القانون والمساهمة الجادة الفاعلة في حماية المدنيين وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان".