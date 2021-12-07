تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
انتهاء قمة بوتين وبايدن بعد ساعتين من المحادثات المغلقة
https://arabic.sputniknews.com/20211207/البرهان-يقرر-تشكيل-قوة-أمنية-جديدة-في-الفاشر-1053676932.html
البرهان يقرر تشكيل قوة أمنية جديدة في الفاشر
البرهان يقرر تشكيل قوة أمنية جديدة في الفاشر
قرر المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية في السودان برئاسة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة تشكيل قوة مشتركة جديدة، بغرض جمع السلاح وضبط الانفلات الأمني في... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T17:28+0000
2021-12-07T17:28+0000
السودان
عبد الفتاح البرهان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050537178_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_218201e13188aacb91b8afbce94e20ee.jpg
وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن البرهان ناقش مع أعضاء المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية "تطورات الأوضاع الأمنية في دارفور والأحداث المؤسفة التي وقعت مؤخرا".وبحسب البيان "قرر المجلس تشكيل قوة مشتركة رادعة ذات مهام خاصة تتشكل من القوات المسلحة والدعم السريع وقوات الكفاح المسلح والأمن والمخابرات العامة والشرطة على أن يكون لديها قيادة مشتركة متقدمة مقرها الفاشر".وكانت مدينة "الفاشر" الواقعة غربي البلاد قد شهدت مؤخرا اقتتالا قبليا خلف عددا من الضحايا.وأوضح البيان أن هذه القوة ستكون "لديها سلطات واسعة في ضبط واحتواء وحسم كل التفلتات وجمع السلاح وتقديم كل المتفلتين والمتهمين لمحاكم تنشأ لهذا الغرض وتساعد في فرض سيادة وحكم القانون والمساهمة الجادة الفاعلة في حماية المدنيين وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050537178_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2aafd06cb27cd4e696d17a155eb6a392.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السودان, عبد الفتاح البرهان

البرهان يقرر تشكيل قوة أمنية جديدة في الفاشر

17:28 GMT 07.12.2021
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
 رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
تابعنا عبر
قرر المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية في السودان برئاسة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة تشكيل قوة مشتركة جديدة، بغرض جمع السلاح وضبط الانفلات الأمني في مدينة الفاشر.
وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن البرهان ناقش مع أعضاء المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية "تطورات الأوضاع الأمنية في دارفور والأحداث المؤسفة التي وقعت مؤخرا".
وبحسب البيان "قرر المجلس تشكيل قوة مشتركة رادعة ذات مهام خاصة تتشكل من القوات المسلحة والدعم السريع وقوات الكفاح المسلح والأمن والمخابرات العامة والشرطة على أن يكون لديها قيادة مشتركة متقدمة مقرها الفاشر".
وكانت مدينة "الفاشر" الواقعة غربي البلاد قد شهدت مؤخرا اقتتالا قبليا خلف عددا من الضحايا.
وأوضح البيان أن هذه القوة ستكون "لديها سلطات واسعة في ضبط واحتواء وحسم كل التفلتات وجمع السلاح وتقديم كل المتفلتين والمتهمين لمحاكم تنشأ لهذا الغرض وتساعد في فرض سيادة وحكم القانون والمساهمة الجادة الفاعلة في حماية المدنيين وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:48 GMTمستشار خامنئي: ما قام به الرئيس السوري ضد الغزو الجبان من 80 دولة لبلاده يمهد الطريق للنصر النهائي
17:47 GMT"هيلتون" تعتزم زيادة عدد فنادقها في السعودية إلى 75 خلال 5 سنوات
17:47 GMTهيومن رايتس: جماعة مسلحة اختطفت 600 امرأة وفتاة في موزمبيق في آخر 3 سنوات
17:44 GMTوسط انتقادات إيرانية لاذعة.. ما انعكاسات صفقة فرنسا العسكرية في الإمارات على مفاوضات فيينا؟
17:42 GMTالبيت الأبيض: بايدن سيتصل بالزعماء الأوروبيين بعد اجتماعه مع بوتين
17:40 GMTالأرصاد المصرية تحذر من الأيام المقبلة وتطالب المواطنين باتخاذ كافة احتياطتهم
17:36 GMTانتهاء قمة بوتين وبايدن بعد ساعتين من المحادثات المغلقة
17:35 GMTمقاتلة صينية تنافس "إف - 16" الأمريكية... صور
17:28 GMTالبرهان يقرر تشكيل قوة أمنية جديدة في الفاشر
17:17 GMTإسرائيل تعترف بفشلها في اكتشاف معلومات أمنية تتعلق بـ"جاسوس إيران" في منزل غانتس
17:14 GMTمجلس الشيوخ التشيلي يوافق على زواج المثليين
17:09 GMTتفاصيل الخسائر الكبيرة... ماذا دمرت غارات إسرائيل على اللاذقية في سوريا
17:05 GMTترتيب مجموعات كأس العرب 2021 قبل اللقائين الختاميين للدور الأول
16:49 GMT"فايزر":"أوميكرون" يبدو أقل حدة من المتحورات السابقة لكنه ينتشر أسرع منها
16:48 GMTالسيسي يصدر قرارا بإنشاء "الجامعة المصرية الروسية"
16:43 GMTهدايا مدرسية لأطفال سوريا من جمهورية إنغوشيا الروسية بمناسبة العام الجديد
16:43 GMTخبيرة روسية تسمي عشبة مفيدة للدماغ
16:37 GMTقانون العمل الإماراتي الجديد
16:35 GMTوزير الري المصري يكشف عن سدود دشنتها بلاده في أوغندا
16:34 GMTعبير موسي تدعو إلى حل البرلمان التونسي... فيديو