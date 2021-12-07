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https://arabic.sputniknews.com/20211207/التحالف-العربي-القوات-الجوية-تعترض-وتدمر-طائرة-مسيرة-في-الأجواء-اليمنية-1053686229.html
التحالف العربي: القوات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية
التحالف العربي: القوات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية
أعلن التحالف العربي في اليمن، صباح اليوم الأربعاء، عن اعتراض وتدمر طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T23:46+0000
2021-12-07T23:46+0000
التحالف العربي
السعودية
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف قوله: إن "قوات التحالف الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية".وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، أعلن التحالف عن تنفيذ 26 عملية استهداف ضد "أنصار الله" في محافظتي مأرب والجوف اليمنية، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضح التحالف، في بيان له، أن الاستهدافات دمرت 18 آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرا إرهابيا، مشيرا إلى أنه قام بقصف دقيق لأهداف "عسكرية مشروعة" في صنعاء. وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/التحالف-يدمر-أهدافا-عسكرية-مشروعة-ويوقع-عشرات-القتلى-عقب-استهداف-السعودية-1053666747.html
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التحالف العربي, السعودية

التحالف العربي: القوات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية

23:46 GMT 07.12.2021
© AFP 2021 / HOطيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن
طيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / HO
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أعلن التحالف العربي في اليمن، صباح اليوم الأربعاء، عن اعتراض وتدمر طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف قوله: إن "قوات التحالف الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية".
قوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
التحالف يدمر "أهدافا عسكرية مشروعة" ويوقع عشرات القتلى عقب استهداف السعودية
13:34 GMT
وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، أعلن التحالف عن تنفيذ 26 عملية استهداف ضد "أنصار الله" في محافظتي مأرب والجوف اليمنية، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضح التحالف، في بيان له، أن الاستهدافات دمرت 18 آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرا إرهابيا، مشيرا إلى أنه قام بقصف دقيق لأهداف "عسكرية مشروعة" في صنعاء.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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