تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الصحة العالمية: لا شكوك حول فعالية اللقاحات للحماية من "أوميكرون"
https://arabic.sputniknews.com/20211207/الحكومة-المصرية-تصدر-3-تشريعات-دفعة-واحدة-لحماية-حقوق-الأطفال-1053685119.html
الحكومة المصرية تصدر 3 تشريعات دفعة واحدة لحماية حقوق الأطفال
الحكومة المصرية تصدر 3 تشريعات دفعة واحدة لحماية حقوق الأطفال
أصدر مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، موافقته على حزمة تشريعية بهدف حماية حقوق الأطفال وضمان نمط حياة يتماشى مع أعمارهم. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T21:46+0000
2021-12-07T21:48+0000
العالم العربي
اخبار مصر اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1050004262_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_b6d4c7a682a06ce3b943d947b33dfaa3.jpg
شملت الحزمة 3 مشاريع قوانين، لحماية حقوق الأطفال في التعليم، ومنع توظيفهم قبل الوصول لسن مناسبة، وضمان التسجيل الرسمي لهم عقب ولادتهم، حسبما أفادت صحيفة "الوطن" المصرية.ومن بين مشاريع القوانين هذه، القانون رقم 12 لسنة 1996، وتضمن فرض غرامة لا تزيد على ألف جنيه ولا تقل عن 500 جنيه على أي شخص يتخلف عن الإبلاغ عن ميلاد طفله.أما القرار الثاني للمجلس فتعلق بمقترح لتعديل أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل، والذي من شأنه تغليظ عقوبات تشغيل الأطفال، بهدف ردع هذه "الجريمة"، وتضمن فرض غرامة تتراوح بين ألف إلى ألفي جنيه، مع تغليظها في حالة التكرار مع غلق المنشأة المخالفة لأشهر عدة.وفيما يتعلق بالقانون الثالث، وهو القانون رقم 139 لسنة 1981، بشأن التعليم، حيث وافقت الحكومة على تشديد عقوبة انقطاع الطفل عن الحضور للمدرسة أو تخلفه، لتتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/مصر-تتفق-مع-تحالف-شركات-أمريكية-على-تطوير-مجمع-التحرير-باستثمارات-تصل-إلى-35-مليار-جنيه-1053638837.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1050004262_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_a67003fda3765f86fa7aa515aca2e108.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, اخبار مصر اليوم

الحكومة المصرية تصدر 3 تشريعات دفعة واحدة لحماية حقوق الأطفال

21:46 GMT 07.12.2021 (تم التحديث: 21:48 GMT 07.12.2021)
© AFP 2021 / Mohamed el-Shahedتلاميذ خلال استراحة في مدرسة "مهابة" في عزبة النحل في القاهرة، مصر 13 أكتوبر 2018
تلاميذ خلال استراحة في مدرسة مهابة في عزبة النحل في القاهرة، مصر 13 أكتوبر 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / Mohamed el-Shahed
تابعنا عبر
أصدر مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، موافقته على حزمة تشريعية بهدف حماية حقوق الأطفال وضمان نمط حياة يتماشى مع أعمارهم.
شملت الحزمة 3 مشاريع قوانين، لحماية حقوق الأطفال في التعليم، ومنع توظيفهم قبل الوصول لسن مناسبة، وضمان التسجيل الرسمي لهم عقب ولادتهم، حسبما أفادت صحيفة "الوطن" المصرية.
ومن بين مشاريع القوانين هذه، القانون رقم 12 لسنة 1996، وتضمن فرض غرامة لا تزيد على ألف جنيه ولا تقل عن 500 جنيه على أي شخص يتخلف عن الإبلاغ عن ميلاد طفله.
موظفون خارج مجمع التحرير الحكومي وسط القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
مصر تتفق مع تحالف أمريكي على تطوير مجمع التحرير باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار جنيه
أمس, 16:42 GMT
أما القرار الثاني للمجلس فتعلق بمقترح لتعديل أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل، والذي من شأنه تغليظ عقوبات تشغيل الأطفال، بهدف ردع هذه "الجريمة"، وتضمن فرض غرامة تتراوح بين ألف إلى ألفي جنيه، مع تغليظها في حالة التكرار مع غلق المنشأة المخالفة لأشهر عدة.
وفيما يتعلق بالقانون الثالث، وهو القانون رقم 139 لسنة 1981، بشأن التعليم، حيث وافقت الحكومة على تشديد عقوبة انقطاع الطفل عن الحضور للمدرسة أو تخلفه، لتتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
22:11 GMTالصحة العالمية: لا شكوك حول فعالية اللقاحات للحماية من "أوميكرون"
22:07 GMTإدارة بايدن تعارض "بشدة" قرارا لمجلس الشيوخ يمنع بيع صواريخ للسعودية
22:06 GMTالدوحة تكشف موعد استقبالها ولي العهد السعودي
22:01 GMTأول تعليق إيراني على فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية وسورية
21:56 GMTمؤتمر الجزائر الجامع.. ما الذي يمكن أن يحققه في ملف المصالحة الفلسطينية؟
21:56 GMTالسعودية تعلق على اعتقال فرنسا مشتبه به في قتل خاشقجي
21:46 GMTالحكومة المصرية تصدر 3 تشريعات دفعة واحدة لحماية حقوق الأطفال
21:36 GMTبايدن يخطر فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بحديثه مع بويتن
21:34 GMTأهداف مباراة مصر والجزائر 1-1 في كأس العرب... فيديو
21:26 GMTإعلام: إيطاليا ترفض دعم أمريكا في مقاطعة أولمبياد بكين
21:26 GMTالخارجية الفلسطينية ترحب بالموقف الأمريكي بشأن الاستيطان
21:25 GMTما هي قدرات المدفعية الصاروخية "كراسنوبول"؟... صور
21:11 GMTالعاصمة المصرية تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب حالة الجو غدا
21:08 GMTرالي الجونة في نسخته العاشرة الأسبوع المقبل... صور
20:51 GMTالكرملين: بوتين عرض على بايدن إلغاء القيود المفروضة على عمل البعثات الدبلوماسية
20:43 GMTوزيرة أمريكية تدعو إلى إجراءات حمائية لمعالجة مشاكل سلاسل التوريد
20:42 GMTالأعلى للدولة في ليبيا يطرح مبادرة جديدة للانتخابات تتضمن بنودا خاصة
20:42 GMTبرودة القدمين في الشتاء علامة على الإصابة بخمسة أمراض
20:25 GMTالاتحاد الأوروبي: الصراع في اليمن يشهد تصعيدا عسكريا "مقلقا"
20:14 GMTما هي أخطر صواريخ مقاتلات رافال؟... صور