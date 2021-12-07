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الحكومة المصرية تطرح كراسة شروط جديدة لرخصة إنتاج السجائر
الحكومة المصرية تطرح كراسة شروط جديدة لرخصة إنتاج السجائر
طرحت الحكومة المصرية كراسة شروط جديدة، للمزايدة التي أعلنت عنها حول رخصة جديدة لإنتاج السجائر في مصر. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T13:23+0000
2021-12-07T13:23+0000
التدخين
سجائر
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وحسب موقع مصراوي، فإن كراسة الشروط الجديدة التي طرحتها الحكومة، جاءت عقب إلغائها الطرح الأول الذي أعلنته بداية العام 2021.وحسب مسؤولين فإن "الحكومة ألغت المزايدة الأولى، وطرحت كراسة شروط جديدة، خلال الأسبوع الجاري، دون توضيح مزيد من التفاصيل حول الشروط".ولفتوا إلى أن الكراسة الجديدة تحتوي على عدد من بنود كراسة الشروط القديمة كما هي دون تغيير.وكانت الحكومة قد طرحت كراسة قديمة في مارس/ آذار الماضي، من أجل رخصة جديدة لإنتاج السجائر في مصر.وظلت صناعة السجائر في مصر حكرا على الشركة الشرقية للدخان الحكومية، قرابة قرن من الزمان.وقد تقدمت الشركة المتحدة للتبغ موريس بعرض للفوز برخصة الشركة الجديدة، واعترضت 3 شركات على شروط المزايدة مطالبة بتعديلها.
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التدخين, سجائر

الحكومة المصرية تطرح كراسة شروط جديدة لرخصة إنتاج السجائر

13:23 GMT 07.12.2021
CC BY 2.0 / Pixabay/ realworkhard / التدخين
التدخين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
CC BY 2.0 / Pixabay/ realworkhard /
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طرحت الحكومة المصرية كراسة شروط جديدة، للمزايدة التي أعلنت عنها حول رخصة جديدة لإنتاج السجائر في مصر.
وحسب موقع مصراوي، فإن كراسة الشروط الجديدة التي طرحتها الحكومة، جاءت عقب إلغائها الطرح الأول الذي أعلنته بداية العام 2021.
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وحسب مسؤولين فإن "الحكومة ألغت المزايدة الأولى، وطرحت كراسة شروط جديدة، خلال الأسبوع الجاري، دون توضيح مزيد من التفاصيل حول الشروط".
ولفتوا إلى أن الكراسة الجديدة تحتوي على عدد من بنود كراسة الشروط القديمة كما هي دون تغيير.
وكانت الحكومة قد طرحت كراسة قديمة في مارس/ آذار الماضي، من أجل رخصة جديدة لإنتاج السجائر في مصر.
وظلت صناعة السجائر في مصر حكرا على الشركة الشرقية للدخان الحكومية، قرابة قرن من الزمان.
وقد تقدمت الشركة المتحدة للتبغ موريس بعرض للفوز برخصة الشركة الجديدة، واعترضت 3 شركات على شروط المزايدة مطالبة بتعديلها.
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