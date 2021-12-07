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https://arabic.sputniknews.com/20211207/الخارجية-الإيرانية-مقترحاتنا-تدفع-بالمفاوضات-النووية-نحو-الأمام-1053681089.html
الخارجية الإيرانية: مقترحاتنا تدفع بالمفاوضات النووية نحو الأمام
الخارجية الإيرانية: مقترحاتنا تدفع بالمفاوضات النووية نحو الأمام
قال نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، علي باقري كني، اليوم الثلاثاء، إن المقترحات التي قدمها وفد بلاده المفاوض في فيينا، من شأنها دفع عجلة... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T19:47+0000
2021-12-07T19:47+0000
الاتفاق النووي
إيران
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات باقري كني جاءت خلال زيارته إلى العاصمة الروسية، موسكو، بهدف التشاور مع المسؤولين الروس، بما يتيح لإيران استمرار المفاوضات في ظل أجواء بناءة وماضية باتجاه الأمام.وشدد باقري كني على أن الجولة المقبلة لمباحثات فيينا والمقرر إجراؤها يوم الخميس المقبل، هدفها إلغاء الحظر على بلاده، مشيرا إلى أن المسودتين المقدمة من قبل وفد بلاده المفاوض، لا تشكلان وثيقة جديدة، ولكن في ضوء النصوص التي توصل إليها الجانبان خلال 6 جولات سابقة في فيينا.وأكد باقري كني أن إيران أجرت تعديلا على نصين اثنين منها، وعالجت بعض الثغرات تتعلق بالأمور التي كانت قاصرة مقارنة مع اتفاق العام 2015، في وقت أدرجت في النص الفقرة الختامية التي كانت بحاجة إلى تعديل ايضا.في تصريحات للتلفزيون الإيراني عقب لقاءاته في موسكو، قال الدبلوماسي الإيراني: "ننتظر خطوات عملية من الغرب".وأضاف: "في هذه المرحلة، لكي نتمكن من إجراء المحادثات بشكل أسرع، نجري محادثات ومشاورات مع أطراف مختلفة في فيينا على مستوى الخبراء، كما احتجت إلى التشاور مع المسؤولين الروس حتى نتمكن يوم الخميس من استئناف المحادثات في فيينا في جو بناء ودفع الحوار قدما".وأكد أنه من المهم قيام هذا الحوار على أسس، فإذا كان هناك أساس، فإنه يتحول إلى مفاوضات، والتفاوض هو المسار الذي يقود الأطراف إلى اتفاق، على حد قوله.في بيان صدر اليوم عن وزارة الخارجية الفرنسية، اعتبرت باريس المقترحات التي قدمتها طهران في مفاوضات فيينا "مخالفة لهدف الوصول إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن".
https://arabic.sputniknews.com/20211207/فرنسا-تعلق-على-مقترحات-إيران-في-مفاوضات-فيينا--1053669099.html
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الاتفاق النووي, إيران

الخارجية الإيرانية: مقترحاتنا تدفع بالمفاوضات النووية نحو الأمام

19:47 GMT 07.12.2021
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Sputnik . Sipo
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قال نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، علي باقري كني، اليوم الثلاثاء، إن المقترحات التي قدمها وفد بلاده المفاوض في فيينا، من شأنها دفع عجلة "المفاوضات النووية لإلغاء الحظر" نحو الأمام.
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات باقري كني جاءت خلال زيارته إلى العاصمة الروسية، موسكو، بهدف التشاور مع المسؤولين الروس، بما يتيح لإيران استمرار المفاوضات في ظل أجواء بناءة وماضية باتجاه الأمام.
محادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
فرنسا تعلق على مقترحات إيران في مفاوضات فيينا
14:29 GMT
وشدد باقري كني على أن الجولة المقبلة لمباحثات فيينا والمقرر إجراؤها يوم الخميس المقبل، هدفها إلغاء الحظر على بلاده، مشيرا إلى أن المسودتين المقدمة من قبل وفد بلاده المفاوض، لا تشكلان وثيقة جديدة، ولكن في ضوء النصوص التي توصل إليها الجانبان خلال 6 جولات سابقة في فيينا.
وأكد باقري كني أن إيران أجرت تعديلا على نصين اثنين منها، وعالجت بعض الثغرات تتعلق بالأمور التي كانت قاصرة مقارنة مع اتفاق العام 2015، في وقت أدرجت في النص الفقرة الختامية التي كانت بحاجة إلى تعديل ايضا.
في تصريحات للتلفزيون الإيراني عقب لقاءاته في موسكو، قال الدبلوماسي الإيراني: "ننتظر خطوات عملية من الغرب".
وأضاف: "في هذه المرحلة، لكي نتمكن من إجراء المحادثات بشكل أسرع، نجري محادثات ومشاورات مع أطراف مختلفة في فيينا على مستوى الخبراء، كما احتجت إلى التشاور مع المسؤولين الروس حتى نتمكن يوم الخميس من استئناف المحادثات في فيينا في جو بناء ودفع الحوار قدما".
وأكد أنه من المهم قيام هذا الحوار على أسس، فإذا كان هناك أساس، فإنه يتحول إلى مفاوضات، والتفاوض هو المسار الذي يقود الأطراف إلى اتفاق، على حد قوله.
في بيان صدر اليوم عن وزارة الخارجية الفرنسية، اعتبرت باريس المقترحات التي قدمتها طهران في مفاوضات فيينا "مخالفة لهدف الوصول إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن".
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