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الخارجية الفلسطينية ترحب بالموقف الأمريكي بشأن الاستيطان
الخارجية الفلسطينية ترحب بالموقف الأمريكي بشأن الاستيطان
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بالموقف الدولي الرافض للاستيطان، وبالضغط الأمريكي لوقف البناء الاستيطاني على أرض مطار قلنديا، شمال... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T21:26+0000
2021-12-07T21:26+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الوزارة في بيان لها أن مثل هذه المواقف تعد خطوة عملية مهمة في الاتجاه الصحيح، نحو بذل مزيد من الجهود الدولية الرامية إلى إنجاح إجراءات بناء الثقة، واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، بالإضافة إلى تهيئة الأجواء لإطلاق عملية سلام حقيقية.ونادت الخارجية الفلسطينية بضرورة أن تلي هذه المواقف خطوات عملية ناجعة وعاجلة تصب في تحقيق هذا الهدف، وفي مقدمتها فتح القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة، محذرة من حملات إسرائيل التضليلية الخاصة بمشاريعها الاستيطانية عامة، وفي مطار قلنديا بوجه خاص.وأكدت الوزارة أن إسرائيل قررت تأجيل المصادقة على المشروع الاستيطاني في المطار ولم تقم بإلغائه، وهو ما يمكن فهمه بأنه محاولة إسرائيلية مألوفة لامتصاص الضغط الدولي والأمريكي والتحايل عليه.وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الجرافات الإسرائيلية تواصل تهيئة البنية التحتية اللازمة لهذا المشروع الاستيطاني التوسعي، كما أنها تتمسك به من أجل فصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشمالية، إضافة إلى وضع العقبات أمام إمكانية تطبيق حل الدولتين باعتباره موقف استراتيجي إسرائيلي.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, مستوطنة

الخارجية الفلسطينية ترحب بالموقف الأمريكي بشأن الاستيطان

21:26 GMT 07.12.2021
© REUTERS / Ronen Zvulunمستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مستوطنة "إتامار" بالقرب من نابلس، 15 يونيو 2020
مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مستوطنة إتامار بالقرب من نابلس، 15 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
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رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بالموقف الدولي الرافض للاستيطان، وبالضغط الأمريكي لوقف البناء الاستيطاني على أرض مطار قلنديا، شمال مدينة القدس المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الوزارة في بيان لها أن مثل هذه المواقف تعد خطوة عملية مهمة في الاتجاه الصحيح، نحو بذل مزيد من الجهود الدولية الرامية إلى إنجاح إجراءات بناء الثقة، واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، بالإضافة إلى تهيئة الأجواء لإطلاق عملية سلام حقيقية.
علم إسرائيلي يرفرف بالقرب من الفناء الأمامي لأحد المنازل على حافة مستوطنة ريحليم بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
إسرائيل تدشن مستوطنة جديدة في النقب
15:56 GMT
ونادت الخارجية الفلسطينية بضرورة أن تلي هذه المواقف خطوات عملية ناجعة وعاجلة تصب في تحقيق هذا الهدف، وفي مقدمتها فتح القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة، محذرة من حملات إسرائيل التضليلية الخاصة بمشاريعها الاستيطانية عامة، وفي مطار قلنديا بوجه خاص.
وأكدت الوزارة أن إسرائيل قررت تأجيل المصادقة على المشروع الاستيطاني في المطار ولم تقم بإلغائه، وهو ما يمكن فهمه بأنه محاولة إسرائيلية مألوفة لامتصاص الضغط الدولي والأمريكي والتحايل عليه.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الجرافات الإسرائيلية تواصل تهيئة البنية التحتية اللازمة لهذا المشروع الاستيطاني التوسعي، كما أنها تتمسك به من أجل فصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشمالية، إضافة إلى وضع العقبات أمام إمكانية تطبيق حل الدولتين باعتباره موقف استراتيجي إسرائيلي.
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