تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211207/الدفاع-العراقية-هبوط-اضطراري-لطائرة-عسكرية-بسبب-عطل-فني-وإصابة-طاقمها-1053671932.html
الدفاع العراقية: هبوط اضطراري لطائرة عسكرية بسبب عطل فني وإصابة طاقمها
الدفاع العراقية: هبوط اضطراري لطائرة عسكرية بسبب عطل فني وإصابة طاقمها
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، أن مروحية عسكرية تابعة للجيش العراقي تعرضت إلى عطل فني أدى إلى هبوطها اضطراريا بمنطقة الرفاعي في محافظة ميسان. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T15:24+0000
2021-12-07T15:24+0000
2021-12-07T15:24+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101422/60/1014226050_0:82:2000:1207_1920x0_80_0_0_1dbfef2e62221a7104c61d5c5bb547d2.jpg
وحسب وكالة الأنباء العراقية، أفادت الوزارة بأن المروحية من طراز مي 17، لافتة إلى أن الهبوط أسفر عن إصابة طاقم الطائرة إصابات متوسطة. وأضافت الوزارة أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب هذا العطل الفني.وفي السياق، قال مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك" إن "مروحية عسكرية سقطت في منطقة سيد أحمد الرفاعي في محافظة ميسان دون معرفة الأسباب". وذكر أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث، موضحا أن المعلومات الأولية تشير إلى إصابات في صفوف طاقم الطائرة".
https://arabic.sputniknews.com/20210222/مقارنة-ميدانية-بين-مروحيات-مي-17-الروسية-و-أباتشي-غارديان-64-الأمريكية-الفيديو-1048181708.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101422/60/1014226050_140:0:1860:1290_1920x0_80_0_0_1886ff8d6b154ffdd364152a023c375d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العراق اليوم
الدفاع العراقية: هبوط اضطراري لطائرة عسكرية بسبب عطل فني وإصابة طاقمها
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، أن مروحية عسكرية تابعة للجيش العراقي تعرضت إلى عطل فني أدى إلى هبوطها اضطراريا بمنطقة الرفاعي في محافظة ميسان.
وحسب
وكالة الأنباء العراقية
، أفادت الوزارة بأن المروحية من طراز مي 17، لافتة إلى أن الهبوط أسفر عن إصابة طاقم الطائرة إصابات متوسطة.
وأضافت الوزارة أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب هذا العطل الفني.
وفي السياق، قال مصدر أمني عراقي لـ"
سبوتنيك
" إن "مروحية عسكرية سقطت في منطقة سيد أحمد الرفاعي في محافظة ميسان دون معرفة الأسباب".
وذكر أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث، موضحا أن المعلومات الأولية تشير إلى إصابات في صفوف طاقم الطائرة".