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https://arabic.sputniknews.com/20211207/الدوحة-تكشف-موعد-استقبالها-ولي-العهد-السعودي-1053684649.html
الدوحة تكشف موعد استقبالها ولي العهد السعودي
الدوحة تكشف موعد استقبالها ولي العهد السعودي
كشفت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الثلاثاء، عن موعد استقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الدوحة. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T22:06+0000
2021-12-07T22:06+0000
2021-12-07T22:07+0000
قطر
السعودية
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وقالت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني إن أمير قطر يستقبل يوم غد الأربعاء في الديوان الأميري، أخاه الأمير محمد بن سلمان بن الذي يصل البلاد في زيارة رسمية.ومن المقرر أن يبحث أمير قطر وولي العهد السعودي العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة لسبل تنمية العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.يذكر أن ولي العهد السعودية وصل الإمارات والتي تعد المحطة الثانية في جولة خليجية بدأها أمس الإثنين بزيارة سلطنة عمان حيث التقي السلطان هيثم بن طارق.وتشتمل جولة ولي العهد السعودي على زيارة قطر حيث ستكون تلك زيارته الأولى للدوحة منذ الأزمة الخليجية عام 2017.
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قطر, السعودية
الدوحة تكشف موعد استقبالها ولي العهد السعودي 22:06 GMT 07.12.2021 (تم التحديث: 22:07 GMT 07.12.2021)
كشفت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الثلاثاء، عن موعد استقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الدوحة.
وقالت
الوكالة في بيان
على موقعها الإلكتروني إن أمير قطر يستقبل يوم غد الأربعاء في الديوان الأميري، أخاه الأمير محمد بن سلمان بن الذي يصل البلاد في زيارة رسمية.
ومن المقرر أن يبحث أمير قطر وولي العهد السعودي العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة لسبل تنمية العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.
يذكر أن
ولي العهد السعودية
وصل الإمارات والتي تعد المحطة الثانية في جولة خليجية بدأها أمس الإثنين بزيارة سلطنة عمان حيث التقي السلطان هيثم بن طارق.
وتشتمل جولة ولي العهد السعودي على زيارة قطر حيث ستكون تلك زيارته الأولى للدوحة منذ الأزمة الخليجية عام 2017.