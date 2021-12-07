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الرئاسة الفرنسية تؤكد حضور ماكرون قمة فيسغراد
الرئاسة الفرنسية تؤكد حضور ماكرون قمة فيسغراد
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سوف يحضر قمة مجموعة "فيسغراد" الاثنين المقبل. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T11:57+0000
2021-12-07T11:57+0000
فرنسا
قمة المناخ
إيمانويل ماكرون
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وحسب بيان نشرته رويترز قالت الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر قمة دول فيسغراد الأربع، وهي المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا يوم الاثنين.وأوضح البيان أن ماكرون سيلتقي بالزعيم المجري فيكتور أوربان الذي يترأس جماعة فيسغراد، وزعماء المعارضة المجرية.ولفت إلى أن المجر دعت ماكرون لحضور القمة التي تعقد في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لتولي رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير/ كانون الثاني.وقال البيان إن الرئيس الفرنسي سيكون لديه فرصة لمناقشة الأولويات الأوروبية الرئيسية مثل المناخ والتحول الرقمي، وتعزيز الدفاع الأوروبي وكذلك السياسات المتعلقة باللجوء والمهاجرين.يشار إلى أن مجموعة فيسغراد هي تحالف ثقافي وسياسي لأربع دول في وسط أوروبا وهم التشيك، المجر، بولندا وسلوفاكيا، وهم جميعاً أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، يهدف إلى تعزيز التعاون في المجال العسكري،الثقافي، الاقتصادي والطاقة فيما بينهم بالإضافة لتعزيز تكاملهم الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20170527/ماكرون-ترامب-المناخ-1024262278.html
فرنسا
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فرنسا, قمة المناخ, إيمانويل ماكرون

الرئاسة الفرنسية تؤكد حضور ماكرون قمة فيسغراد

11:57 GMT 07.12.2021
© REUTERS / REMO CASILLIالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / REMO CASILLI
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أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سوف يحضر قمة مجموعة "فيسغراد" الاثنين المقبل.
وحسب بيان نشرته رويترز قالت الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر قمة دول فيسغراد الأربع، وهي المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا يوم الاثنين.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتجه إلى قصر الإليزيه، 14 مايو/ آيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2017
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وأوضح البيان أن ماكرون سيلتقي بالزعيم المجري فيكتور أوربان الذي يترأس جماعة فيسغراد، وزعماء المعارضة المجرية.
ولفت إلى أن المجر دعت ماكرون لحضور القمة التي تعقد في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لتولي رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير/ كانون الثاني.
وقال البيان إن الرئيس الفرنسي سيكون لديه فرصة لمناقشة الأولويات الأوروبية الرئيسية مثل المناخ والتحول الرقمي، وتعزيز الدفاع الأوروبي وكذلك السياسات المتعلقة باللجوء والمهاجرين.
يشار إلى أن مجموعة فيسغراد هي تحالف ثقافي وسياسي لأربع دول في وسط أوروبا وهم التشيك، المجر، بولندا وسلوفاكيا، وهم جميعاً أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، يهدف إلى تعزيز التعاون في المجال العسكري،الثقافي، الاقتصادي والطاقة فيما بينهم بالإضافة لتعزيز تكاملهم الأوروبي.
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