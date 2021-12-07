الرئيس العراقي: حادث البصرة محاولة يائسة لزعزعة استقرار البلد

وحسب ما كتبه صالح عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد صالح أن التكاتف بين العراقيين هو الحل الوحيد للوقوف أمام الإرهاب.وقال: "الحادث الإرهابي الإجرامي الذي استهدف أهلنا في البصرة وفي هذا التوقيت، محاولة يائسة لزعزعة استقرار البلد".وطالب الرئيس العراقي بضرورة توحيد الصف قائلا: "علينا توحيد الصف ودعم الدولة وأجهزتها الأمنية، اذ لا خيار أمامنا إلا التكاتف وحماية الأمن والسلم المجتمعيين ومعاقبة الجناة".واختتم صالح تغريدته بالدعاء للشهداء بالرحمة وللمصابين بالشفاء، حيث قال: "الرحمة والخلود لشهدائنا الابرار والشفاء لجرحانا".وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية، قد أكدت في بيان لها، "وقوع حادث تفجير دراجة نارية في تقاطع الصمود في محافظة البصرة وأدى الحادث وحسب الإحصائية الأولية لمديرية صحة البصرة إلى استشهاد أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين من جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة النارية"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأشار البيان إلى أن "خبراء الأدلة الجنائية والفرق الفنية المختصة يتواجدون في مكان الحادث لتحديد ماهيته وإعطاء تفاصيل أكثر عن طبيعة الحادث، وستعلن الخلية في بيان لاحق تفاصيل أوسع بعد إكمال التحقيقات والتقارير الفنية".
وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية، قد أكدت في بيان لها، "وقوع حادث تفجير دراجة نارية في تقاطع الصمود في محافظة البصرة وأدى الحادث وحسب الإحصائية الأولية لمديرية صحة البصرة إلى استشهاد أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين من جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة النارية"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
وأشار البيان إلى أن "خبراء الأدلة الجنائية والفرق الفنية المختصة يتواجدون في مكان الحادث لتحديد ماهيته وإعطاء تفاصيل أكثر عن طبيعة الحادث، وستعلن الخلية في بيان لاحق تفاصيل أوسع بعد إكمال التحقيقات والتقارير الفنية".