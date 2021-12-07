السعودية.. القبض على مواطنين اثنين ومقيم انتحلوا صفة رجال الأمن

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أفادت من خلالها بأن مواطنين سعوديين ومقيم من الجنسية الصومالية، ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن، وسلب العمالة.وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، نجحت في القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية الصومالية، قاموا بارتكاب حوادث جنائية مختلفة، تمثلت في انتحال صفة رجل الأمن، وسلب العمالة.وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المطلوبين الثلاثة، حيث تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.
أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال الأمن وسلبوا العمالة.
ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أفادت من خلالها بأن مواطنين سعوديين ومقيم من الجنسية الصومالية، ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن، وسلب العمالة.
وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، نجحت في القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية الصومالية، قاموا بارتكاب حوادث جنائية مختلفة، تمثلت في انتحال صفة رجل الأمن، وسلب العمالة.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المطلوبين الثلاثة، حيث تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.