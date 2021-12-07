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السعودية.. القبض على مواطنين اثنين ومقيم انتحلوا صفة رجال الأمن
السعودية.. القبض على مواطنين اثنين ومقيم انتحلوا صفة رجال الأمن
أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال الأمن وسلبوا العمالة. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T18:55+0000
2021-12-07T18:55+0000
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ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أفادت من خلالها بأن مواطنين سعوديين ومقيم من الجنسية الصومالية، ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن، وسلب العمالة.وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، نجحت في القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية الصومالية، قاموا بارتكاب حوادث جنائية مختلفة، تمثلت في انتحال صفة رجل الأمن، وسلب العمالة.وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المطلوبين الثلاثة، حيث تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.
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أخبار السعودية اليوم, السعودية

السعودية.. القبض على مواطنين اثنين ومقيم انتحلوا صفة رجال الأمن

18:55 GMT 07.12.2021
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الشرطة السعودية في الرياض
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال الأمن وسلبوا العمالة.
ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أفادت من خلالها بأن مواطنين سعوديين ومقيم من الجنسية الصومالية، ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن، وسلب العمالة.
وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، نجحت في القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية الصومالية، قاموا بارتكاب حوادث جنائية مختلفة، تمثلت في انتحال صفة رجل الأمن، وسلب العمالة.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المطلوبين الثلاثة، حيث تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.
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