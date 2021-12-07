تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الصحة العالمية: لا شكوك حول فعالية اللقاحات للحماية من "أوميكرون"
https://arabic.sputniknews.com/20211207/السعودية-تعلق-على-اعتقال-فرنسا-مشتبه-به-في-قتل-خاشقجي--1053685234.html
السعودية تعلق على اعتقال فرنسا مشتبه به في قتل خاشقجي
السعودية تعلق على اعتقال فرنسا مشتبه به في قتل خاشقجي
أعلنت السفارة السعودية في باريس، اليوم الثلاثاء، أن المواطن السعودي الذي أُلقي القبض عليه في فرنسا لا صلة له بمقتل الصحفي جمال خاشقجي. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T21:56+0000
2021-12-07T21:56+0000
جمال خاشقجي
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1046480199_0:168:2796:1741_1920x0_80_0_0_6a1fa0c4a4aedcc893168a0cc71187f4.jpg
وكانت إذاعة فرنسية أعلنت في وقت سابق اليوم اعتقال أحد المتهمين الرئيسيين بقتل الصحفي السعودي في باريس.وتعليقا على الواقعة قالت السفارة في بيان على حسابها بموقع تويتر: إشارة إلى ما تم تداوله حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، تود سفارة السعودية لدى فرنسا توضيح أن ما تم تداوله غير صحيح".وأكدت أن الشخص الذي تم توقيفه "لا علاقة له في القضية المتناولة" ويجب "إخلاء سبيله فورا".وشددت السفارة على أن القضاء السعودي "قد اتخذ أحكاما حيال كل من ثبتت مشاركته في قضية خاشقجي، وهم حاليا يقضون عقوباتهم المقررة".وذكرت إذاعة "آر.تي.إل" الفرنسية، أنه وفقا لمعلومات خاصة بها "قامت السلطات الفرنسية صباح اليوم باعتقال خالد عائض العتيبي البالغ من العمر 33 عاما في مطار شارل ديغول شمال شرق العاصمة باريس".وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن العتيبي كان مطلوبا من قبل الإنتربول إلا أن هذا لم يمنعه من محاولة استخدام جوار سفره للسفر من باريس للرياض.يُذكر أن الصحفي السعودي قُتل في 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وقد أثار هذا الحادث انتقادات واسعة للسعودية من قبل المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع المملكة إلى اتخاذ عدة إجراءات وقرارات بعد أيام من الحادث، منها إعادة إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1046480199_126:0:2670:1908_1920x0_80_0_0_7462f235ebea0e5e63cb12b62a9e6294.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جمال خاشقجي, السعودية

السعودية تعلق على اعتقال فرنسا مشتبه به في قتل خاشقجي

21:56 GMT 07.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMMED AL-SHAIKHالصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي
الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMMED AL-SHAIKH
تابعنا عبر
أعلنت السفارة السعودية في باريس، اليوم الثلاثاء، أن المواطن السعودي الذي أُلقي القبض عليه في فرنسا لا صلة له بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وكانت إذاعة فرنسية أعلنت في وقت سابق اليوم اعتقال أحد المتهمين الرئيسيين بقتل الصحفي السعودي في باريس.
وتعليقا على الواقعة قالت السفارة في بيان على حسابها بموقع تويتر: إشارة إلى ما تم تداوله حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، تود سفارة السعودية لدى فرنسا توضيح أن ما تم تداوله غير صحيح".
وأكدت أن الشخص الذي تم توقيفه "لا علاقة له في القضية المتناولة" ويجب "إخلاء سبيله فورا".
وشددت السفارة على أن القضاء السعودي "قد اتخذ أحكاما حيال كل من ثبتت مشاركته في قضية خاشقجي، وهم حاليا يقضون عقوباتهم المقررة".
وذكرت إذاعة "آر.تي.إل" الفرنسية، أنه وفقا لمعلومات خاصة بها "قامت السلطات الفرنسية صباح اليوم باعتقال خالد عائض العتيبي البالغ من العمر 33 عاما في مطار شارل ديغول شمال شرق العاصمة باريس".
وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن العتيبي كان مطلوبا من قبل الإنتربول إلا أن هذا لم يمنعه من محاولة استخدام جوار سفره للسفر من باريس للرياض.
يُذكر أن الصحفي السعودي قُتل في 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وقد أثار هذا الحادث انتقادات واسعة للسعودية من قبل المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع المملكة إلى اتخاذ عدة إجراءات وقرارات بعد أيام من الحادث، منها إعادة إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
22:11 GMTالصحة العالمية: لا شكوك حول فعالية اللقاحات للحماية من "أوميكرون"
22:07 GMTإدارة بايدن تعارض "بشدة" قرارا لمجلس الشيوخ يمنع بيع صواريخ للسعودية
22:06 GMTالدوحة تكشف موعد استقبالها ولي العهد السعودي
22:01 GMTأول تعليق إيراني على فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية وسورية
21:56 GMTمؤتمر الجزائر الجامع.. ما الذي يمكن أن يحققه في ملف المصالحة الفلسطينية؟
21:56 GMTالسعودية تعلق على اعتقال فرنسا مشتبه به في قتل خاشقجي
21:46 GMTالحكومة المصرية تصدر 3 تشريعات دفعة واحدة لحماية حقوق الأطفال
21:36 GMTبايدن يخطر فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بحديثه مع بويتن
21:34 GMTأهداف مباراة مصر والجزائر 1-1 في كأس العرب... فيديو
21:26 GMTإعلام: إيطاليا ترفض دعم أمريكا في مقاطعة أولمبياد بكين
21:26 GMTالخارجية الفلسطينية ترحب بالموقف الأمريكي بشأن الاستيطان
21:25 GMTما هي قدرات المدفعية الصاروخية "كراسنوبول"؟... صور
21:11 GMTالعاصمة المصرية تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب حالة الجو غدا
21:08 GMTرالي الجونة في نسخته العاشرة الأسبوع المقبل... صور
20:51 GMTالكرملين: بوتين عرض على بايدن إلغاء القيود المفروضة على عمل البعثات الدبلوماسية
20:43 GMTوزيرة أمريكية تدعو إلى إجراءات حمائية لمعالجة مشاكل سلاسل التوريد
20:42 GMTالأعلى للدولة في ليبيا يطرح مبادرة جديدة للانتخابات تتضمن بنودا خاصة
20:42 GMTبرودة القدمين في الشتاء علامة على الإصابة بخمسة أمراض
20:25 GMTالاتحاد الأوروبي: الصراع في اليمن يشهد تصعيدا عسكريا "مقلقا"
20:14 GMTما هي أخطر صواريخ مقاتلات رافال؟... صور