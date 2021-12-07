https://arabic.sputniknews.com/20211207/السعودية-تعلق-على-اعتقال-فرنسا-مشتبه-به-في-قتل-خاشقجي--1053685234.html

السعودية تعلق على اعتقال فرنسا مشتبه به في قتل خاشقجي

السعودية تعلق على اعتقال فرنسا مشتبه به في قتل خاشقجي

أعلنت السفارة السعودية في باريس، اليوم الثلاثاء، أن المواطن السعودي الذي أُلقي القبض عليه في فرنسا لا صلة له بمقتل الصحفي جمال خاشقجي. 07.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-07T21:56+0000

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2021-12-07T21:56+0000

جمال خاشقجي

السعودية

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وكانت إذاعة فرنسية أعلنت في وقت سابق اليوم اعتقال أحد المتهمين الرئيسيين بقتل الصحفي السعودي في باريس.وتعليقا على الواقعة قالت السفارة في بيان على حسابها بموقع تويتر: إشارة إلى ما تم تداوله حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، تود سفارة السعودية لدى فرنسا توضيح أن ما تم تداوله غير صحيح".وأكدت أن الشخص الذي تم توقيفه "لا علاقة له في القضية المتناولة" ويجب "إخلاء سبيله فورا".وشددت السفارة على أن القضاء السعودي "قد اتخذ أحكاما حيال كل من ثبتت مشاركته في قضية خاشقجي، وهم حاليا يقضون عقوباتهم المقررة".وذكرت إذاعة "آر.تي.إل" الفرنسية، أنه وفقا لمعلومات خاصة بها "قامت السلطات الفرنسية صباح اليوم باعتقال خالد عائض العتيبي البالغ من العمر 33 عاما في مطار شارل ديغول شمال شرق العاصمة باريس".وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن العتيبي كان مطلوبا من قبل الإنتربول إلا أن هذا لم يمنعه من محاولة استخدام جوار سفره للسفر من باريس للرياض.يُذكر أن الصحفي السعودي قُتل في 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وقد أثار هذا الحادث انتقادات واسعة للسعودية من قبل المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع المملكة إلى اتخاذ عدة إجراءات وقرارات بعد أيام من الحادث، منها إعادة إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.

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جمال خاشقجي, السعودية