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السودان... حاكم دارفور يعلن عن سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار
السودان... حاكم دارفور يعلن عن سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار
أعلن حاكم ولاية دارفور غربي السودان، مني أركو مناوي، اليوم الثلاثاء، عن سقوط قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار وقع قرب أكبر معسكرات النازحين بالإقليم. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T12:56+0000
2021-12-07T12:56+0000
دارفور
السودان
قوات الدعم السريع
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وقال مناوي في تدوينة بحسابه على فيسبوك: "جميعكم تابعتم الأحداث الدموية المؤسفة التي بدأت في ولاية غرب دارفور، وراح ضحيتها عدد من الأفراد، كما أصيب البعض بجروح متفاوتة".واتهم أطرافا لم يسمها بالعمل على إشعال الأوشاع في الإقليم "لأن ذلك يتضارب ومصالحهم."، وفق قوله.وأضاف أنه بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "شهدت منطقة غرب معسكر زمزم (الواقعة على بعد) حوالي 10 كيلومترات من الفاشر (مركز ولاية شمال دارفور) اعتداء آثما وقع على مواطنين عزل أبرياء، إذ تعرضوا لإطلاق وابل من الرصاص أدى إلى وفاة عدد من الضحايا وجرح آخرين".وذكر أنه أجرى اتصالات مع مسؤولين بينهم قيادة الفرقة السادسة مشاة، وقوات الدعم السريع للتدخل والتصدي لأي محاولة هجوم يقع على المواطنين، وأكد لهم على ضرورة أن يكون الرد "حاسماً ورادعاً".وطالب مناوي سكان الإقليم "بضرورة التحلي بالصبر والحكمة وضبط النفس حتى لا تتفاقم القضية ويسقط العشرات موتى أو مصابين".وشدد على ضرورة تفويت الفرصة على "أعداء السلام والاستقرار الذين لا يعيشون إلا في الأجواء المكفهرة والدامية"، على حد تعبيره.وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، أعلنت أمس الاثنين، مقتل 48 شخصا وإصابة عدد كبير، نتيجة اشتباكات قبلية بمنطقة كرينك بولاية غرب دارفور في السودان.ومن وقت لآخر، تشهد مناطق في إقليم دارفور معارك دموية في إطار الصراع على الموارد والرعي بين القبائل العربية والأفريقية.
https://arabic.sputniknews.com/20211125/مقتل-43-شخصا-وإحراق-ألف-منزل-خلال-قتال-عنيف-في-السودان-1053279909.html
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دارفور, السودان, قوات الدعم السريع

السودان... حاكم دارفور يعلن عن سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار

12:56 GMT 07.12.2021
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLYسكان بجنوب دارفور يعودون إلى منازلهم بعد اتفاق السلام بين الحكومة السودانية ومتمردين
سكان بجنوب دارفور يعودون إلى منازلهم بعد اتفاق السلام بين الحكومة السودانية ومتمردين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
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أعلن حاكم ولاية دارفور غربي السودان، مني أركو مناوي، اليوم الثلاثاء، عن سقوط قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار وقع قرب أكبر معسكرات النازحين بالإقليم.
وقال مناوي في تدوينة بحسابه على فيسبوك: "جميعكم تابعتم الأحداث الدموية المؤسفة التي بدأت في ولاية غرب دارفور، وراح ضحيتها عدد من الأفراد، كما أصيب البعض بجروح متفاوتة".
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واتهم أطرافا لم يسمها بالعمل على إشعال الأوشاع في الإقليم "لأن ذلك يتضارب ومصالحهم."، وفق قوله.
وأضاف أنه بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "شهدت منطقة غرب معسكر زمزم (الواقعة على بعد) حوالي 10 كيلومترات من الفاشر (مركز ولاية شمال دارفور) اعتداء آثما وقع على مواطنين عزل أبرياء، إذ تعرضوا لإطلاق وابل من الرصاص أدى إلى وفاة عدد من الضحايا وجرح آخرين".
وذكر أنه أجرى اتصالات مع مسؤولين بينهم قيادة الفرقة السادسة مشاة، وقوات الدعم السريع للتدخل والتصدي لأي محاولة هجوم يقع على المواطنين، وأكد لهم على ضرورة أن يكون الرد "حاسماً ورادعاً".
وطالب مناوي سكان الإقليم "بضرورة التحلي بالصبر والحكمة وضبط النفس حتى لا تتفاقم القضية ويسقط العشرات موتى أو مصابين".
وشدد على ضرورة تفويت الفرصة على "أعداء السلام والاستقرار الذين لا يعيشون إلا في الأجواء المكفهرة والدامية"، على حد تعبيره.
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، أعلنت أمس الاثنين، مقتل 48 شخصا وإصابة عدد كبير، نتيجة اشتباكات قبلية بمنطقة كرينك بولاية غرب دارفور في السودان.
ومن وقت لآخر، تشهد مناطق في إقليم دارفور معارك دموية في إطار الصراع على الموارد والرعي بين القبائل العربية والأفريقية.
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