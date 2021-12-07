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السيسي يصدر قرارا بإنشاء "الجامعة المصرية الروسية"
السيسي يصدر قرارا بإنشاء "الجامعة المصرية الروسية"
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارا بإنشاء "الجامعة المصرية الروسية".‏ 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T16:48+0000
2021-12-07T16:48+0000
روسيا
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وجاء في القرار الذي أصدره السيسي، ونشر في الصحيفة الرسمية، ويحمل رقم 583 لسنة 2021 القاضي بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة المصرية الروسية"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.كما تنص المادة الأولى في القرار بأن يتم تعديل المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2006 المشار إليه، وذلك باستبدال البند (3) ليصبح بمسمى: 3- كلية الإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال، وكذلك إضافة 4 بنود جديدة بأرقام (6/7/8/9) على النحو التالي: 6- الفنون التطبيقية، 7- الفنون الجميلة، 8- الألسن واللغات التقنية، 9- كلية الذكاء الاصطناعي.وكان مجلس الوزراء المصري وافق في شهر أغسطس/ آب الماضي على تعديلات في قرار إنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الروسية".وبحسب بيان رسمي لمجلس الوزراء، فقد وافق على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الروسية".
https://arabic.sputniknews.com/20210811/مصر-الحكومة-توافق-على-تعديلات-بقرار-إنشاء-جامعة-خاصة-باسم-الجامعة-الروسية-1049819072.html
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روسيا, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يصدر قرارا بإنشاء "الجامعة المصرية الروسية"

16:48 GMT 07.12.2021
© REUTERS / POOLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / POOL
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أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارا بإنشاء "الجامعة المصرية الروسية".‏
وجاء في القرار الذي أصدره السيسي، ونشر في الصحيفة الرسمية، ويحمل رقم 583 لسنة 2021 القاضي بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة المصرية الروسية"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.
نهر النيل في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2021
مصر... الحكومة توافق على تعديلات في قرار إنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الروسية"
11 أغسطس, 13:22 GMT
كما تنص المادة الأولى في القرار بأن يتم تعديل المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2006 المشار إليه، وذلك باستبدال البند (3) ليصبح بمسمى: 3- كلية الإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال، وكذلك إضافة 4 بنود جديدة بأرقام (6/7/8/9) على النحو التالي: 6- الفنون التطبيقية، 7- الفنون الجميلة، 8- الألسن واللغات التقنية، 9- كلية الذكاء الاصطناعي.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق في شهر أغسطس/ آب الماضي على تعديلات في قرار إنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الروسية".
وبحسب بيان رسمي لمجلس الوزراء، فقد وافق على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الروسية".
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