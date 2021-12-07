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https://arabic.sputniknews.com/20211207/السيسي-يفي-بوعده-لطفلة-من-ذوي-الهمم-بعد-توجيه-لوزارة-الدفاع-فيديو-1053669475.html
السيسي يفي بوعده لطفلة من ذوي الهمم بعد توجيه لوزارة الدفاع... فيديو
السيسي يفي بوعده لطفلة من ذوي الهمم بعد توجيه لوزارة الدفاع... فيديو
أوفى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بوعده لطفلة من ذوي الهمم، أثناء احتفالية "قادرون ‏باختلاف"، التي أقيمت أول أمس الأحد.‏ 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T14:41+0000
2021-12-07T14:41+0000
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يبين ركوب الطفلة، بسملة، طائرة ثنائي مع أحد الطيارين، وذلك أثناء زيارة قام بها أطفال "قادرون باختلاف" إلى قاعدة ألماظة الجوية.كما نظمت وزارة الدفاع المصرية رحلة جوية لأطفال "قادرون باختلاف"، للمناطق السياحية والأثرية بنطاق القاهرة، وكذلك زيارة متحف القوات المسلحة.وأقيمت احتفالية "قادرون باختلاف"، يوم الأحد الماضي، في مركز المنارة بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والتي تحتفي بأطفال من ذوي الهمم، وشارك في إحيائها الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، في أول مشاركة فنية لها بعد وفاة والديها الفنانين، سمير غانم ودلال عبد العزيز بفيروس "كورونا" المستجد.
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أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يفي بوعده لطفلة من ذوي الهمم بعد توجيه لوزارة الدفاع... فيديو

14:41 GMT 07.12.2021
© AP Photo / Vasily Fedosenkoالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© AP Photo / Vasily Fedosenko
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أوفى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بوعده لطفلة من ذوي الهمم، أثناء احتفالية "قادرون ‏باختلاف"، التي أقيمت أول أمس الأحد.‏
ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يبين ركوب الطفلة، بسملة، طائرة ثنائي مع أحد الطيارين، وذلك أثناء زيارة قام بها أطفال "قادرون باختلاف" إلى قاعدة ألماظة الجوية.
كما نظمت وزارة الدفاع المصرية رحلة جوية لأطفال "قادرون باختلاف"، للمناطق السياحية والأثرية بنطاق القاهرة، وكذلك زيارة متحف القوات المسلحة.
وأقيمت احتفالية "قادرون باختلاف"، يوم الأحد الماضي، في مركز المنارة بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والتي تحتفي بأطفال من ذوي الهمم، وشارك في إحيائها الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، في أول مشاركة فنية لها بعد وفاة والديها الفنانين، سمير غانم ودلال عبد العزيز بفيروس "كورونا" المستجد.
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